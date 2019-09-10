Новый концерт Димы Билана в Самаре может пройти уже в конце сентября

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-10T19:23:20+03:00

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Дима Билан, который попал в скандал из-за своего выступления подшофе на День города в Самаре, может вернуться в столицу 63 региона уже в этом месяце. Певец планирует реабилитироваться перед самарцами бесплатным концертом 28 сентября. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- С утра уже не раз говорили с Яной Рудковской по поводу всем известной ситуации. И она, и Дима Билан очень переживают и искренне хотят заслужить прощение самарцев. Предварительно предлагают провести концерт 28 сентября на площади Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара», - поделился народный избранник.

Что касается детской площадки и аппарата для детской больницы, которые Дима Билан пообещал дать Самаре в качестве извинений за свое выступление, то, как отметил Александр Хинштейн, сейчас он вместе с мэром Еленой Лапушкиной ищет подходящее место для них.

Добавим, что сегодня, 10 сентября, некоторые СМИ сообщили, что концерт певца «Планета Билан», который был запланирован на 20 октября, может быть отменен. Однако официального подтверждения этому нет. Билеты на сайтах продаются до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU