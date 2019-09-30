«Мы каждый день топчем кости и могилы!»: самарцы обнаружили на берегу Волги жуткий артефакт

На берегу Волги нашли еще один «привет из прошлого». Все лето из разных уголков Самарской области прилетали будоражащие новости: то в Шигонском районе на берегу обнаружат человечески черепа, тазобедренные кости, ребра, челюсти, то в Тольятти заметят останки старого кладбища. А теперь могильную плиту нашли в Самаре. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, возле пристани на Октябрьском спуске на берегу лежит часть камня, очень похожего на надгробие.

На камне четко читаются первые буквы имени, фамилии и отчества, а также слова «жития» - написанного на дореволюционный манер.

Местные жители гадают, откуда загадочный камень появился на берегу Волги. Краевед Михаил Перепелкин предположил, что надгробие принесло с одного из древних кладбищ города.

- Город, в котором мы живем, рос в течение многих столетий. Естественно, двигались и кладбища. Их всегда располагают за селением, но из-за того, что границы расширялись, кладбища перемещались, - объяснил краевед.

В понедельник днем она уже пропалаФото: СОЦСЕТИ

Недалеко от места, где нашли камень, как раз было одно из старых кладбищ. Ведь недалеко – в границах современных улиц Полевая, Осипенко, Волжский проспект и Ново-садовая - когда-то стоял величественный Самарский Николаевский мужской монастырь. Сейчас от него остались одни ворота, которые и по сей день стоят на улице Осипенко.

- Насколько мне известно, когда монастырь разрушили, камни, что от него остались, использовали в строительстве зданий, например, Фабрики-кухни, - рассказывает Михаил Перепелкин. - Монастырское кладбище находилось ближе к Волге, примерно, от современной улицы Осипенко до Ладьи. Там хоронили монахов и мирских людей, которые помогали монастырю и жили неподалеку.

Почти все сооружения самарского Николаевского мужского монастыря были разрушены в конце 20-х — начале 30-х годов. После разорения могильную плиту могли утащить с этого кладбища для хозяйственных нужд, использовать как часть фундамента или бордюрного камня.

Историк не исключает, что камень попал на берег Волги с Всесвятского кладбища. Оно работало до 1926 года там, где сейчас разбит парк имени Щорса.

- Известно, что все надгробия Всесвятского кладбища, после его разорения использовались в качестве бордюров на улицах старой Самары, - уточнил Михаил Перепелкин.

Плита лежала в этом местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так, во время масштабных дорожных работ в Самаре в 2017 году нашли фрагмент плиты, которая ранее стояла на могиле легендарного красноармейского комдива Николая Щорса.

- Надгробия под ногами людей - это цинично и просто жутко. Так быть не должно. Если кладбище убирают, а такое в жизни города случается, то могильные плиты, ограды и все другое должны перевозить на другое кладбище, а не использовать в хозяйственных нуждах. Но наше государство долгие годы отрицало Бога, царствие небесное в том числе память об умерших, - отмечает Михаил Перепелкин. По предположения историка, плита может представлять ценность.

Возможно, это была чья-то злая шутка и розыгрыш – на берег притащили новодел. Но выяснить это уже невозможно - сейчас плита исчезла с волжского берега так же таинственно, как и появилась.

Читайте также: Судьбу надгробия могилы Николая Щорса определят его наследники

Родные комдива на днях должны приехать в Самару

(подробнее)

В Самаре на улице Фрунзе нашли надгробные плиты 19 века

Их обнаружили во время работ около дома №161

(подробнее)

В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости

Необычную находку обнаружили около памятника Василию Татищеву

(подробнее)

«Из обрыва торчат кости, вокруг – черепа»: еще одно кладбище на Волге размыло водой

Ребра, челюсти, позвонки и черепа оказались разбросаны по берегу из-за обмеления реки

(подробнее)