Дима Билан в шутку назвал фюрером директора инклюзивного центра в Самаре

С недавних пор ко всем поступкам и высказываниям Димы Билана в Самаре в прессе прислушиваются особенно тщательно. В начале сентября на Дне города певец вышел на сцену не совсем трезвым. Сам Билан признался, что стыдно ему стало сразу же, как на следующий день он увидел это выступление на видео. Певец принял волевое решение: извинился в инстаграме и пообещал городу бесплатный концерт. Выполнять обещание Дима приехал 29 сентября, с подарками: миллион детской больнице, еще миллион на детскую площадку центру инклюзивного творчества. Но без сюрпризов не обошлось.

В центре инклюзивного творчества Билан прошел по всем комнатам, получил подарки от детишек - дерево счастья, конфеты добра и оставил на стене отпечаток ладошки. Умилительную атмосферу немного нарушила фраза, в которой Билан вспомнил фюрера - правда, в шуточном ключе. Руководитель центра Екатерина Сизова после того, как Дима вытер руки от краски, предложила ему послушать детей.

- Йес, майн либе фюрер, - улыбнулся Билан и тут же пошел к ребятам. Хор затянул песню "Твори добро" и уже после первого куплета певец присоединился к детям.

Увы, но из всего сказанного именно эта фраза больше всего взволновала журналистов и блогеров. Билана, на концерт которого вечером пришли прощать его 35 тысяч зрителей, стали обвинять в неверном подборе выражений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734965" frameborder="0"></iframe> Дима Билан вспомнил фюрера в Самаре.

- Это была абсолютно шуточная фраза. И вы знаете, наверное, именно журналисты повели себя гораздо более некорректно, называя детей, к которым обращался Дима - больными. Это не больные дети, да, у каждого из них есть свои особенности здоровья, но это талантливые, умные, творческие ребята. А авторы сенсаций в погоне за новостями просто оскорбили их и саму руководительницу центра. Вчерашним визитом Димы все остались довольны, ребята в восторге. И я надеюсь, что они подружатся с центром. И если бы эти люди хоть раз побыли в качестве волонтеров на мероприятиях для особенных детишек, то они не стали бы так говорить. А фраза... что ж, если понимать ее буквально, то да - Екатерина у нас лидер, и совершенно не стыдно так ее называть, - прокомментировала эту информацию самарская общественница Екатерина Гудзима, которая также присутствовала вчера на празднике.

Кстати, сам Билан вчера на концерте как будто заранее попросил не искать в его поступках и словах второе дно. Но, видимо, такой сладкой жизни представителям шоу-бизнеса точно не светит. Кроме того, певец рассказал, что сейчас у него меняются приоритеты и жизненные интересы. А произошедшее в Самаре назвал колоссальным уроком.