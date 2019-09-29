Больше не хулиган: Дима Билан сказал "спасибо" Самаре за колоссальный урок
В Самаре прошел грандиозный бесплатный концерт Димы Билана на площади Куйбышева. Его певец пообещал фанатам в качестве извинений за свое не слишком удачное выступление на дне города.
Самарцы с удовольствием простили БиланаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Перед сценой собрались несколько десятков тысяч человек - с сердечками, красными шариками и плакатами с признаниями в любви. "Самара тебя простила, Дима!" - писали поклонники.
Дима Билан. Концерт в Самаре. 29 сентября 2019.
В тот раз Дима вел себя хорошоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Начал свой покаянный концерт певец с проникновенной речи. Он признался, что случившееся в Самаре стало для него колоссальным уроком, который при этом стал толчком к новым достижениям, развитию и пониманию чего-то нового.
На площади собралось очень много народаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- Я подумал: разъединили ли нас социальные сети? Есть ли в нас что-то, что позволяет прощать другого человека? И я благодарен вам сегодня, что вы пришли сюда. Я всегда говорил, что мы с вами одно целое. И выйти сюда к вам было моим личным решением. Я знал, что нужно вернуться, - признался артист.
Удивительные прыжки прямо на сценеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Он сказал, что его до сих пор гложет вина за тот поступок. В какой-то момент, спустившись к фанатам, Билан посмотрел на большой экран, где показывали сцену и поинтересовался: "А что, тогда вот так тоже все было видно?" До этого, общаясь с прессой, певец признался, что даже не смог досмотреть до конца видео с того своего выступления - ему было стыдно.
Песню "Не молчи" Билан исполнил с самарскими детишкамиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- В последние годы люди стали подозрительнее, осторожнее. Нам кажется, что в каждом движении есть скрытый смысл, реклама. Я не хочу, чтобы так было. Давайте чаще вспоминать себя хороших, добрых, бесхитростных. И больше верить друг другу, - призвал он своих фанатов. И не переставал хвалить их до самого конца выступления - за отзывчивость и доброту.
Певец часто общался с зрителями со сценыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На концерте Билан исполнил все свои самые популярные песни, удивил проникновенными хитами на стихи Цветаевой "Не отрекаются любя" и "Я тебя отвоюю". Когда он объявлял песню "Пьяная любовь", его голос немного дрогнул.
- Ну вот и у нас с вами так получилось, - пошутил он.
А под финал программы Дима Билан решил спеть песню, с которой он когда-то и начинался. "Ночного хулигана" подхватили все.
Поклонники были в восторгеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
- Вы знаете, как будто все закольцевалось. Когда-то Билан начинался с этого хита, и вот сейчас я перед вами - и я меняюсь, я другой благодаря вам, - сказал он поклонникам. Ранее сегодня певец объявил, что у него меняются интересы и запросы, и рассказал о том, что волнует его больше всего.
Было много сердечек и шариковФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Фанаты певца охотно простили. Многие пришли на концерт с подарками: Билану передавали плакаты, собственноручно нарисованные картины и даже пакет с чаем. А после песни "Про белые розы" девушка вручила певцу букет этих цветов.
Билан кидал в толпу самолетикиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самару Билан приехал не только с концертом, но и с подарками. Сертификат на детскую площадку получили в центре инклюзивного творчества. А в детской больнице появятся два монитора.
Поклонники даже картины рисовали
ИСТОЧНИК KP.RU