2019-10-02T00:52:07+03:00
Спорт

Барселона - Интер 2 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

Футбол. Барселона - Интер 2 октября 2019, смотреть прямую онлайн-трансляцию группового этапа Лиги Чемпионов на стадионе Камп Ноу. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров
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Прямая онлайн-трансляция матча 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов Барселона - Интер 2 октября 2019 года начнется в 22.00 (мск). Команды сыграют в столице Каталонии, на стадионе Камп Ноу. Этот матч станет центральным в туре.

В первом туре обе пары из группы F сыграли вничью. Барселона встречалась с Боруссией, а Интер со Славией. При этом каталонцы обошлись вообще без забитых мячей, а итальянцы с чехами обменялись голами. И если невыигрыш у немцев "Барса" как-то может объяснить, то бессилие "Интера" перед "Славией" говорит о возможной недооценке противника.

В чемпионате Исппании Барселона на четвертом месте, отставая от Реала на первом всего на два очка, Интер лидер в Серии А, победиель шести первых матчей.

Статистика личных встреч Барселона - Интер

Команды встречались между собой 12 раз. С 2003 года - исключительно в Лиге Чемпионов. На счету каталонцев шесть побед, дважды сильнее оказывались нерадзурри. Сине-гранатовые забивали 20 раз, их соперники - всего 9. Крупнейшая победа Барсы - 4:0, Интера - 3:1.

Прогноз букмекеров на матч Барселона - Интер 2 октября

Во втором туре групового этапа встретятся изначальные лидеры группы, которые в первом матче проявили себя не очень-то и ярко. Скорее всего, не слишком яркой будет и эта игра, эксперты не ждут от нее большого количества голов. На больничной койке у "Барсы" опять Месси - он только отошел от одной травмы, как попал в переделку снова. Возможно, Лео и вернется на поле - он тренировался в общей группе. Но кто знает, может и не на все время. Вообще в команде много травм: Умтити, Фати, Альба... Так что какой состав выберет тренер пока непонятно.

А вот у "Интера" проблем, кажется, нет никаких: ни с составом, ни с тренером. Скорее всего, в этом матче появится на поле Алексис Санчес, который не смог стать своим в Барселоне, зато хорошо приживается у итальянцев. Так что "Барселоне" придется нелегко - оборона у "Интера" выстроена четко, так что надеяться на чудо не приходится. И шансы у гостей на победу есть, впрочем и ничья кажется вполне вероятным результатом.

У букмекеров же фаворитом все же считается "Барселона" - в качестве хозяев поля. Коэффициент на победу их - 1,6. Конечно, на своем поле сине-гранатовые традиционно играют с особенным энтузиазмом. Но будет ли этого достаточно? Скорее всего, забьют обе команды. Как это будет - будем следить вместе в онлайн-трансляции.

Где смотреть игру 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Прямая онлайн-трансляция матча Барселона - Интер 2 октября состоится в 22.00 (мск) на канале Футбол 1. Смотреть текстовую онлайн-трансляцию можно на сайте kp.ru.

Барселона - Интер, 2 октября 2019, смотреть онлайн Лигу Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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