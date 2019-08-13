Чемпион Турции «Галатасарай» интересуется лидерами гонки бомбардиров РПЛ Александром Соболевым и Элдором Шомуродовым

Лидеры гонки бомбардиров Российской премьер-лиги форварды «Крыльев Советов» и «Ростова» Александр Соболев и Элдор Шомуродов попали в сферу интересов чемпиона Турции «Галатасарая». Такой инсайд опубликовал на своей странице в Твиттере комментатор Нобель Арустамян. По его словам, скауты турецкого гранда приехали на матч «Крыльев» и «Ростова», который прошел в понедельник, 12 августа, чтобы посмотреть на игру двух нападающих.

- Коллеги в эфире сказали, что на матче в Ростове присутствуют скауты из Турции, но не уточнили какие. Добавляем - скауты «Галатасарая» просматривают Соболева и Шомуродова. Но купить узбеского форварда турки сейчас не могут, слишком высокая цена. Да и сам «Ростов» не продаёт нападающего, - написал Арустамян.

Соболев и Шомуродов за 5 туров забили уже по 4 мяча. Первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны они делят с Артемом Дзюбой. При этом оба форварда еще молодые и подающие надежды. Элдору Шомуродову 24 года, а Александру Соболеву – 22.

Кроме того, форвард «Крыльев» стал лучшим футболистом июля в РПЛ. На первое место Александра Соболева единодушно поставили как болельщики, так и эксперты. При этом форвард самарцев обогнал тех же Артема Дзюбу и Элдора Шомуродова.

Элдор Шомуродов забил «Крыльям» и догнал Соболева и Дзюбу в гонке бомбардиров.Фото: ФК "Ростов".

Если от нападающего «Ростова» многие ждали подобного рывка в этом сезоне – в прошлом году Шомуродов показывал очень качественный футбол, - то от 22-летнего парня из «Крыльев» такой прыти никто не ожидал. Соболев стал настоящим открытием старта сезона РПЛ. Он отметился дублем в ворота ЦСКА и голом-красавцем через себя в падении в ворота тульского «Арсенала». Мяч в ворота туляков, кстати, стал лучшим голом РПЛ в июле. На счету Александра также результативная передача. Это при том, что в прошлом сезоне Соболев все чаще смотрел за игрой «КС» со скамейки и сам напросился в аренду в тонущий «Енисей».

А в этом году он однозначный лидер самарцев. Не удивительно, что глаз на молодого перспективного парня положили и гранды РПЛ. Ранее ходили слухи, что если Федор Чалов уедет из ЦСКА в Англию, то «армейцы» собираются заменить нападающего именно Соболевым.

Соболев за пару матчей влюбил в себя самарских болельщиков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, кстати, заметил, что Александру нужно будет уйти, и что он, наставник самарцев, будет рад, если Соболев продолжит карьеру в одном из ведущих клубов России.

- Дай бог, чтобы его кто-то забрал, потому что всегда надо стремиться к лучшему, - сказал корреспонденту «КП-Самара» Божович.

А вот «Ростов» с Шомуродовым расставаться, видимо, пока не планирует. Тем более, что команда претендует на места в еврокубках. После 5 туров желто-синие занимают 2 место в турнирной таблице РПЛ. Без Шомуродова сохранить позиции «Ростову» будет очень трудно.

Однако если «Галатасарай» (или кто-то другой) реально будет готов купить Шомуродова или Соболева, то ни «Ростов», ни «Крылья» вряд ли смогут ему помешать. Слишком заманчивое предложение может поступить от чемпиона Турции.

СПРАВКА «КП»

Элдор Шомуродов – игрок сборной Узбекистана. За национальную команду он выходил на поле 36 раз и отметился 13 голами. В «Ростове» Шомуродов с 2017 года, в стан желто-синих форвард перешел из ташкентского «Бунедкора».

Александр Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Он выступал за «Динамо» (Барнаул), «Томь» и «Енисей». В «Крылья Советов» перешел в декабре 2017 года.

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