"Больно смотреть, как умирают деревья!" Три лесных пожара в Тольятти за сутки могли произойти из-за поджогов

В Самарской области горит лес. Три лесных пожара в Тольятти за сутки вызвали волнение у жителей города и региона. Напомним, что сначала трава и сухие остатки деревьев загорелись около санатория "Лесное". Жители сразу предположили, что кому-то просто очень нужна эта земля.

В ночь на шестое октября огонь бушевал в 52-м лесном квартале около Портпоселка. Ликвидировать последствия разгулявшегося огня добровольцам и специалистам пришлось целый день: они отсыпали землей пожарища и заливали тлеющие угли огнем.

Огонь охватил более 3 гектар леса

Днем 6 октября добровольцы обнаружили еще один очаг: на территории 13-го квартала тольяттинского лесничества. На место выехал сам мэр города. Здесь сотрудникам МЧС также понадобилась помощь добровольцев. Огонь охватил около трех гектаров леса

- Предварительная версия пожара - поджог, - сообщили в городской администрации. На эту мысль наводят точечные очаги возгорания, они располагаются на расстоянии около 5-7 метров друг от друга.

- А потом здесь начнут строить дома, - возмущаются жители Тольятти. Другие предполагают, что весь сыр бор из-за древесины. Также существует версия, что через сожженный лес хотят проложить дорогу.

Деревья горели как спичкиФото: Яков КНЯЗЕВ

- Там давно была подозрительная активность, около Портпоселка, мы уже жаловались на людей, которые высматривали там что-то. И сейчас говорят, что видели на месте людей с факелами, тем более огонь распространялся с разных сторон, - говорит жительница Тольятти Анна.

Тушить пришлось огонь сразу в трех местахФото: Яков КНЯЗЕВ

Для тольяттинцев проблема с лесными пожарами стоит особенно болезненно. В 2010 году огонь уничтожил огромные территории в сосновых борах. Даже сейчас ущерб окончательно не возмещен - огромные вековые сосны-гиганты горели как спички. Огнем выжгло более 500 гектар.

Вот так загорелась трава около КротовкиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вообще, это воскресенье 6 октября выдалось для Самарской области очень жарким: сухая и теплая погода, сильный ветер создали хорошие условия для возникновения пожаров. Так, сухая трава горела в Красноглинском районе - на 750 кв.м. Также пожар случился в районе трассы Самара - Бугуруслан около Кротовки.