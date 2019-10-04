«Скорее всего, этот сезон станет для «Лады» последним»: откровенный разговор с бывшим пресс-атташе футбольного клуба

Тольяттинский футбольный клуб «Лада» переживает не самые лучшие времена. Пока фанаты с грустью вспоминают годы, когда их команда играла в Высшей лиге, «Лада-Тольятти» пытается выкарабкаться из подвала ПФЛ и бьет антирекорды. После 12 туров в чемпионате «автозаводцы» занимают предпоследнее место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Финансовый аспект тоже не радует. О жизни «Лады» поговорили с бывшим пресс-атташе команды Романом Леонтьевым, который покинул клуб пару недель назад.

- Для начала расскажите, какая обстановка в клубе? Насколько серьезные проблемы в «Ладе» с деньгами?

- Обстановка в клубе, конечно, довольно тяжелая. На самом деле достаточно было бы сказать о том, что до последнего дня было непонятно, будет ли «Лада-Тольятти» заявляться на новый сезон в ПФЛ или нет. Я бы не стал говорить о том, что проблемы есть именно с деньгами. Проблемы с источниками финансирования - наверное, так правильнее. Потому как это не только деньги, это комплексная работа, в основу которой ложится первостепенное понимание того, кому, собственно, нужна команда. Как это проявляется, наверное, вы можете наблюдать сами. И дело даже не в результатах, оставляющих желать лучшего. Дело больше в том, что матчи команды проходят при пустых трибунах, клуб со славной историей остается на обочине регионального и в целом российского футбола. Вот об этих проявлениях нужно думать в первую очередь.

- На ваш взгляд, почему «Лада» оказалась на обочине регионального спорта? Все дело, может быть, в посещаемости, в недальновидном менеджменте или еще в чем-то?

- В наше время принято говорить, что спорт - это наиболее яркое отражение ситуации в стране, регионе или отдельно взятом городе. Расцвет тольяттинской «Лады» так или иначе был связан с Волжским автомобильным заводом. Когда на автогиганте произошли глобальные перемены и «АвтоВАЗ» перестал быть градообразующим предприятием - это существенно отразилось и на местном спорте. В то же время есть примеры из других регионов, где в подобных ситуациях команды удавалось не просто сохранить, но и стабильно финансировать даже без присутствия сторонних инвесторов. Говорить о недальновидном менеджменте было бы не совсем правильно - руководство клуба постоянно заручалось поддержкой различных ведомств и министерств, но всякий раз средства поступали в неполном или ограниченном объеме, при этом команда, условно говоря, продолжала существовать в долг. Снежный ком нарастал, и распутать его с годами оказывалось все сложнее.

«Лада-Тольятти» - не единственный клуб в нашей стране, в котором все сложилось подобным образом. Можно вспомнить и еще один весьма успешный региональный проект – «Сызрань-2003». Клуб с довольно маленьким бюджетом добрался до третьей строчки в зоне «Урал-Приволжье», но затем, как известно, прекратил свое существование. Так что имеет место быть и определенная расстановка приоритетов. Понятно, что в регионе есть свой топ-клуб - самарские «Крылья Советов». И этого, судя по всему, области вполне достаточно. Посещаемость же не является причинами бед команды, скорее наоборот. Но, согласитесь, болельщиков можно понять, хотя их - верных и преданных клубу, все-таки осталось немало. В какой-то степени они тоже чувствуют себя никому не нужными.

В прошлом сезоне «Лада-Тольятти» поставила антирекорд – клуб проиграл больше чем в 20 играх подряд в ПФЛ. Фото: ФК «Лада-Тольятти».

- Насколько реальны были разговоры о том, что «Лада» может не сыграть в этом сезоне ПФЛ? И если был шанс прекращения существования клуба, почему решили все-таки сыграть в чемпионате?

- Вы знаете, я очень долго пытался сам себе ответить на этот вопрос. Разговоры были реальными, достаточно отметить тот факт, что состав команды был сформирован за 5 дней до старта чемпионата. У клуба, по сути, не было вообще никакой предсезонной подготовки.

Толчком к решению заявиться на сезон, я думаю, послужило большое желание тренерского штаба дать путевку в жизнь молодым и довольно перспективным футболистам. Все-таки, играя на профессиональном уровне, у них есть возможность быть на виду, да и, откровенно говоря, этим ребятам пока просто некуда было идти. Не скрою, что по большей части все подпитывалось именно энтузиазмом этих людей - тренерского и административного штаба, их желанием сохранить команду для города и преданных болельщиков. К тому же еще в минувшем межсезонье мэр города выразил готовность провести ребрендинг футбольного клуба, у руководства на это были возложены определенные надежды, но четкой формулировки позиции по поводу ребрендинга так и не случилось.

- То есть дальше брошенной фразы дело не пошло?

- Мэр дал понять, что готов провести ребрендинг, но на определенных условиях. Эти условия не разглашались, и, возможно, обсуждались непосредственно с руководством клуба. А там уже, как говорят в бизнесе, стороны могли не прийти к единому знаменателю. Или же стол переговоров оказался недостаточно круглым, а углы не стали точками соприкосновения.

В этом сезоне Тольятти увидел в ПФЛ городское дерби – «Лада» против «Акрона». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- В городе теперь есть еще одна профессиональная команда – «Акрон». Как относитесь к ее созданию, как восприняли в городе болельщики и как относятся к появлению конкурента в «Ладе»?

- Лично я отношусь к появлению «Акрона» положительно. Клуб, по сути, является частным проектом, и это тоже весьма популярная ситуация в нашей стране на сегодняшний день. Концепция развития и уже совершенные действия говорят о том, что в «Акроне» руководство не нацелено на сиюминутный и мимолётный успех - делаются конкретные шаги для развития детского и юношеского футбола, вспомним, например, о передаче Академии футбола имени Юрия Коноплева руководству холдинга, а это как раз тот самый фундамент для будущего роста, работа на перспективу уже сегодня.

Болельщики, я думаю, от этого только выигрывали. В городе появилось дерби профессиональных клубов - это всегда интересно, такие матчи привлекают аудиторию, украшают турниры. Выскажу, возможно, неожиданную мысль, но я больше чем уверен, что в «Акроне» тоже хотели бы, чтобы «Лада» продолжала не просто существовать, но и оставаться конкурентоспособной. Для обоих клубов такое соперничество, естественно, не переходящее рамки спортивного этикета, было бы только на руку, являлось бы стимулом к дальнейшему развитию. Говоря простым языком - каждый из клубов становился бы сильнее, когда под боком есть хороший и достойный конкурент.

Да, при появлении «Акрона» многие стали говорить о том, что Тольятти повторит путь Краснодара, когда проект Сергея Галицкого стал набирать обороты, а народная «Кубань» оказалась на задворках. Но почему бы не посмотреть на зарубежный опыт. Тот же Милан - два местных клубах остаются флагманами итальянского футбола, находясь в одном городе и играя на одном стадионе. Да, болельщики там друг друга на дух не переносят, но не будь завтра «Интера» - «Милану» станет намного скучнее. И наоборот.

В «Ладе» - во всяком случае в тренерском и административном штабе - к появлению «Акрона» отнеслись довольно спокойно: в обоих клубах работают и играют люди, прекрасно знакомые друг другу и между ними нет никакой вражды - есть обычное и весьма интересное футбольное соперничество.

Что касается руководства - да, я читал вашу статью о «бумажных войнах» и понимаю, что вы имеете ввиду. Думаю, что разум в итоге победил и эти негативные моменты останутся в прошлом. Единственное, что мог бы добавить - вполне оправданные опасения руководства «Лады» о том, что помощи ждать больше будет неоткуда. Условно говоря, зачем поддерживать клуб на бюджетные средства, если можно привести в пример «Акрон».

В год своего 50-летнего юбилея «Лада» может прекратить свое существование. Фото: ФК «Лада-Тольятти».

- Ходят слухи, что этот сезон для клуба может стать последним. Пока не будем делать никаких выводов, расскажите, откуда такие разговоры? Насколько реально, что «Лада» прекратит существование после этого сезона?

- Сезон 2019/2020 для «Лады-Тольятти» юбилейный, первый официальный матч тогда ещё тольяттинское «Торпедо» провело 19 апреля 1970 года, в день, когда с конвейера «АвтоВАЗа» сошёл первый автомобиль.

Ощущение же того, что сезон для команды окажется последним, есть, я думаю, не только у меня. Очевидно, что «Ладе» нужна какая-то перезагрузка. Руководству клуба, первым лицам города и области нужно сообща прийти к какому-то решению и выбрать нужный вектор развития клуба, но сделать это «на ходу», или даже «на бегу», на мой взгляд, не представляется возможным. Я не думаю, что это какая-то негативная мера. Иногда нужно остановиться и подумать, чтобы сделать еще один шаг вперед. И эта остановка должна быть сделана не для того, чтобы «Лада» прекратила существование, а как раз наоборот.

- А что, на ваш взгляд, надо сделать «Ладе», чтобы вернуть былую популярность? Тем более в условиях возрозшей в городе конкуренции. Кроме результатов, это само собой.

- Популярность клуба не утрачена, и вернется сама собой, если люди в городе, болельщики и любителя футбола увидят и почувствуют, что Тольятти команда нужна. Даже в столь сложное время никто не обвинял команду в отсутствии результатов, все прекрасно понимают, насколько сложно и игрокам, и тренерскому штабу. Что нужно сделать? Обеспечить стабильные и бесперебойные источники финансирования клуба, потому как на первом этапе возрождения спонсоров у него не будет, это совершенно понятно. Инвесторы появятся позже, когда проект для них станет более привлекательным, и это совершенно нормально.

Сейчас же речь не идет о гигантских суммах, поверьте. В ПФЛ, в нашей же зоне «Урал-Приволжье», клубы с бюджетом на сезон в порядке 50-60 миллионов рублей ставят перед собой задачу выхода в ФНЛ. В случае с «Ладой» речь идет о сумме вдвое меньше названной, при этом клуб играл бы и выглядел достойно. В комплексе мер при должном обеспечении уже совершенно спокойно можно было бы заниматься работой с болельщиками.

В планах у команды было к 50-летнему юбилею организовать клубный музей, а почитателей истории тольяттинского футбола среди болельщиков со стажем не мало.

- А почему было? Клуб отказался от музея?

- Нет, конечно, идея жива, просто сейчас есть более глобальные проблемы и вопросы, которые нужно решать в куда более срочном порядке.

Несмотря на плохие результаты у «Лады» все еще есть преданные болельщики. Фото: ФК «Лада-Тольятти».

- Как обстановка в самой команде? Шаткое положение «Лады» не сказывается на игре футболистов?

- Обстановка на удивление рабочая. Но положение не может не сказываться. Команда молодая, средний возраст колебался в районе 20-летней отметки, но в первом же туре «Лада» доказала, что с ней придется считаться, обыграв ульяновскую «Волгу» дома со счётом 1:0. Безусловно, мотивировать в такой ситуации футболистов становится все сложнее, но в тех матчах, где самоотдача игроков была на должном уровне - соперникам совладать с коллективом Игоря Викторовича Желтова было крайне непросто.

С другой стороны, футболисты понимают, что их главная задача сейчас - это расти и учиться. Тем более, когда в клубе есть такие легенды, как Алексей Верещак. Думаю, даже за такой короткий срок тренерскому штабу удалось собрать именно команду, причем довольно перспективную. Повторюсь, ребята очень молоды, им непросто ещё и психологически. Если бы обстановка была более стабильной и спокойной, уверен, они бы сделали все, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

Должен еще отметить, что несмотря на малочисленную армию приходящих на трибуны, поддержка болельщиков «Лады» всегда оставалась на высоком уровне. Чего стоят только их кричалки в адрес Алексея Верещака. Этого человека действительно можно назвать легендой тольяттинского футбола, и, на мой взгляд, уже только ради таких людей стоит сохранять команду, и развивать ее. Очень жаль, что у Алексея Анатольевича до сих пор нет тренерской лицензии нужной категории - с его опытом и багажом знаний, он вполне мог бы тренировать команды как минимум уровня ФНЛ, и я в этом нисколько не сомневаюсь. Или же, к примеру, возглавить тренерский состав Центра подготовки футболистов при тольяттинской «Ладе», который находится в стадии разработки.

В клубе нет денег, но футболисты продолжают биться. Фото: ФК «Лада-Тольятти».

- Команда вообще близка с болельщиками?

- Однозначно. Даже после не самых удачных матчей игроки всегда подходили к фанатскому сектору, благодарили за поддержку, находили время и возможность пообщаться с болельщиками. В самой команде, конечно, ребята молодые, состав примерно ровный.

- Чей-то прогресс отдельно выделите?

- Голкипера Григория Кеваева; начинавшего сезон условным вторым номером, лидера середины поля и мозгового центра команды - Константина Устюжанина, которому по ходу сезона пришлось принимать еще и капитанскую повязку; или быстрого и весьма техничного форварда Евгения Сланко, тоже присоединившегося к команде буквально за 3 дня до старта сезона. Защитника Ивана Ганюшкина, пришедшего, по сути, из дворового футбола, но с первых же дней начавшего демонстрировать весьма достойный уровень игры. И это далеко не все примеры.

И если уж даже в таких условиях Игорю Желтову, Михаилу Котылеву и Алексею Верещаку удается зажигать весьма яркие звездочки на футбольном небосклоне, то, я думаю, в стабильной ситуации они могли бы по-настоящему зажечь целую команду.

- Сколько вы проработали в клубе? Как сами для себя оцениваете эту работу? Что о ней можете сказать?

- Я проработал в клубе два месяца в должности пресс-атташе. Оценивать свою работу не берусь - на это есть, наверное, более компетентные люди, и, конечно же, болельщики. Лично я старался в первую очередь для них. Несмотря на довольно ранний уход - я благодарен клубу за предоставленную возможность, за бесценный опыт. С другой стороны, не имея достаточной материально-технической базы, я не мог выполнять эту работу качественно, а работать по принципу «лишь бы было» я тоже не привык. Посчитал это неправильным и решил уйти. Хочу выразить огромную признательность болельщикам команды за поддержку, тренерскому и административному штабу, персоналу и, конечно же, игрокам, за судьбу каждого из них буду переживать не меньше, как и за судьбу самого клуба.

- Вы же известный футбольный деятель в Тольятти. Расскажите, футбол в городе любят? Или Тольятти все-таки хоккейный город и футбол там просто придаток?

- Известным меня, пожалуй, можно назвать только на уровне любительского футбола. С 2016 года я начал работать в Тольяттинской футбольной лиге, развивающей формат 6х6, признанный РФС официальным видом футбола. Лига дала мне многое, в первую очередь, в плане раскрытия собственного потенциала.

В Тольятти любят футбол и живут им, при том ситуация не удивительна в плане того, что с уходом профессионального футбола на второй план, большими шагами стал развиваться футбол любительский. Думаю, что в нашем городе в равной степени популярен и футбол, и хоккей. Уверен и знаю не понаслышке, что и хоккейные болельщики сегодня очень обеспокоены судьбой футбольной команды. Сами люди не делят себя на причастных только к футболу или к хоккею, им интересен спорт во многих его проявлениях и его развитие в городе.

Тот же стадион «Торпедо» - уникальный футбольный объект с одним из лучших газонов в стране. В плане хоккея то же самое можно сказать про «Лада-Арену». И мне очень хочется верить, что времена аншлагов на футбольных стадионах и хоккейных площадках города ещё настанут!