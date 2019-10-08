«Сын плакал, боялся оставлять нас дома»: жители Красной Глинки рассказали, как пережили лесной пожар

Это очень страшно. Стоять на тропе, по правую руку от которой черный, выгоревший лес с кривыми лапами деревьев, по левую – желтые листья на ветках и земле и в целом картинка с осенних аватарок. Гарью пахнет так, что дышать тяжело. Даже спустя несколько часов в горле першит, а в голове неприятно гудит.

Эта тропа – линия фронта. На ней вчера вечером стояли пожарные. Перед стеной огня.

Пожар был низовой – горели листва, пеньки, ветки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лес удалось сберечь ценой колоссальных усилий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До сгоревшего леса мы добирались с трудом. Машина привезла нас к подножью горнолыжной трассы на Красной Глинке, устланный грязью. На вершине – лес, который спускается прямо к домам поселка. Этот лес – граница между Красноглинским районом Самары и Волжским районом области.

Кое-где в лесу еще виден дым.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внизу – на Красной Глинке – все спокойно, даже гарью не пахнет. Кто-то спешит на работу, кто-то открывает свои магазинчики, кто-то сонно прогуливается с собаками. Вчера на порогах их домов была первобытная стихия – бездушная, древняя, страшная, но даже она серьезно не поколебала привычного размеренного уклада жизни.

Утром на следующий день после пожара в лесу все равно еще много работы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только на вершине, рядом с обгоревшими деревьями, понимаешь, что еще бы немного и огонь скатился бы по склону к домам.

- К домам не подойдет, - уверяет нас один из пожарных. Он спокоен – свое дело знает. Такому сразу веришь – если сказал, что все в порядке, значит так и есть.

Пожарные не дали огню добраться до поселка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Далеко до пожарища? – спрашиваем по дороге к сгоревшему лесу, пока поднимаемся по склону, повстречавшихся нам волонтеров.

- С километр вверх, - отвечает один мужчина. Удивительно, все, кого мы встретили в это утро, нам улыбались. Словно и не тушили пожар вчера весь день и не поливали угли всю ночь и утро. – Да вы увидите, там хлопцы еще водой поливают.

Огонь пировал два дня.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пламя серьезно потрепало лес.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь тушили два дня. Пожар полыхал на территории почти 10 га. На тушение отправили – только вдумайтесь – 238 человек на 49 машинах. Привлекли авиацию – из Оренбургской области прилетел вертолет, который сбрасывал тонны воды на полыхающий лес.

Лес восстановится, главное, что обошлось без жертв.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вокруг старенькой «Нивы» сгрудились те самые хлопцы. Некоторые совсем молодые ребята. Они только приступают к завтраку. Смотрю на часы – 11:31. Раньше некогда было поесть.

Бутерброды с колбасой, холодные макароны, чай из термоса – все пропиталось дымом. И рассказы из жизни, приправленные крепким словцом.

«Спали сегодня?».

«В машине кто-то сумел прикорнуть».

На тушение пожара отправили 238 человек на 49 машинах и вертолет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А из глубины леса поднимается дымок и слышны крики пожарных и волонтеров.

Пожар произошел из-за того, что какая-то жительница Красной Глинки решила сжечь остатки сухой травыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар был низовой – горели листва, пеньки, ветки. И все из-за того, что какая-то жительница Красной Глинки решила сжечь остатки сухой травы.

- Порывом ветра пламя распространилось на находящуюся рядом сухую листву с последующим распространением на растительность лесного квартала, – объяснил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

На той самой тропе – фронтире - мы встретили волонтеров. Мужчины с закопченными лицами и напитавшимися, как губки, дымом усами. Останавливаемся поговорить – нам отвечают без агрессии, но видно, что все устали, им не до нас.

На тропе мы встретили волонтеров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На обратном пути мы снова встретили этих волонтеров. Они шли обратно – следить, не разгорится ли пламя.

- Было очень страшно, - вспоминает жительница Красной Глинки Наталья. – Я живу вот прямо рядом с лесом. Сидели вчера дома, тряслись. Готовы были чуть что – уехать. Сумки собрали. Лесной пожар – это же ужас. Слава богу, обошлось.

Наготове у МЧС была специальная техника, чтобы отогнать пламя от домов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Про лесные пожары слышали много страшного. Летом Сибирь же горела. Но никогда не подумал бы, что такое может случиться с нами, - размышляет местный житель Андрей. – Пятилетнего сына мы сразу отправили к маме, она на Мехзаводе живет. Он плакал, боялся за нас, не хотел отпускать.

Судя по гусеницам, спецтехника не пригодилась, справились своими силами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь удалось потушить колоссальными усилиями пожарных, волонтеров, а также с помощью авиации и природы – под вечер вчера, 7 октября, пошел дождь.

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