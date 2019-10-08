Светлана Моравская: "Я в этом деле случайный человек, от которого был нужен только компромат на экс-губернатора"

Ленинский районный суд еще на полгода продлил арест Светлане Моравской - в СИЗО она таким образом пробудет до 19 февраля 2020 года.

На этот же срок продлен арест, наложенный ранее на квартиру в Ялте стоимостью 12 млн рублей - недвижимость принадлежит матери подсудимой и в деле, по словам адвокатов, есть все документы, подтверждающие, что пенсионерка из Москвы могла позволить себе такое приобретение. Но суд остался непреклонен: пусть квартира будет пока под арестом, а там посмотрим. Все-таки Моравской вменяется совершение преступления, ущерб от которого, по версии следствия, составляет 273 млн рублей.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, именно она ответственна за подписание контракта на берегоукрепление реки Волги в районе Рождествено на невыгодных для региона условиях и оплату работ, которые, как позже решат силовики, были выполнены некачественно. Моравская на тот момент занимала должность руководителя Управления капитального строительства Самарской области, но, по словам ее представителей, документы, на которые опирается следствие, подписывала не она.

- Я в этом деле случайный человек, так мне и сказали в полиции, - рассказала корреспонденту "КП - Самара" Светлана Моравская. - От меня требовалось одно: дать компрометирующие показания против бывшего губернатора Николая Меркушкина и экс-руководителя минстроя Алексея Гришина. После этого меня могли бы отпустить.

Но отпускать экс-чиновницу никто не собирается. До 19 февраля следователи продолжат копаться в грехах женщины.

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