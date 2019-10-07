2019-10-07T14:07:38+03:00
Общество

Из-за нее поплыл берег? Светлана Моравская на время суда останется в СИЗО

Чиновница не признает вины и просит отпустить ее под домашний арест
Екатерина Вяземкина
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Светлана Моравская не слишком качественно укрепляла берега в Самаре, но ее взяли в КрымСветлана Моравская не слишком качественно укрепляла берега в Самаре, но ее взяли в Крым
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Завтра в Ленинском районном суде начнут допрос потерпевших по громкому делу Светланы Моравской. Напомним, ее задержали почти год назад в Москве - следствие считает, что по ее указанию бюджетные деньги были заплачены конторе (ГК "С.И.Т.И" ), которая так "надежно" укрепила берег в районе Рождествено, что, возможно, теперь придется все переделывать.

В то время, когда был сначала заключен, а потом оплачен этот контракт, Светлана Моравская занимала пост руководителя Управления капитального строительства Самарской области. Следствие в итоге обвинило ее в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб от ее действий оценили в 273 млн рублей.

Своей вины экс-чиновница не признает, на прошлом судебном заседании, на котором зачитывалось обвинительное заключение, она заявила, что не понимает, в чем заключается ее вина.

Объяснить это должны сотрудники регионального минстроя - ведомство признано по этому делу потерпевшим.

На время судов Светлана Моравская останется под стражей, хотя ее защита неоднократно просила отпустить ее под домашний арест. Сегодня Самарский областной суд рассматривал очередную жалобу адвокатов бывшей чиновницы и вновь ответил им отказом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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