«Никому в Самаре столько офисов не нужно!»: что думают эксперты о матрешках на стрелке Волги

Семь речных матрешек

Застройка стрелки Самары и Волги – тема, которая поднимается с завидной регулярностью. Перед чемпионатом мира по футболу здесь хотели построить стадион, но проект сочли слишком дорогим. Позже здесь предлагали разместить парк и ЗАГС, однако эта идея также не получила практического воплощения. И вот 7 октября на суд экспертам представили новый проект, который у самарцев вызвал крайне неоднозначную оценку. По задумке французских архитекторов, здесь должны появиться жилые дома и бизнес-центры – матрешки. А вот речной порт по их мнению нужно убрать куда-нибудь на Красную Глинку.

Матрешки будут не простыми: каждая из них будет названа в честь притоков Волги – Камы, Оки, Ветлуги, Суры, Большого Иргиза и Самары. Рядом будут стоять две половинки раскрытой матрешки «Волга». В зданиях должны разместиться концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационная зона с искусственным прудом и подземный паркинг.

«Это не будут милые матрешечки»

Проект официально не утвержден, но у него уже появилось немало противников.

- К этому проекту можно относиться только как к первоапрельской шутке, это детский сад какой-то! Это вообще не архитектурное решение, люди не понимают масштаба объекта - это же гигантские сооружения, существование которых трудно оправдать! – категорично заявил «Комсомольской правде – Самара» архитектор Дмитрий Орлов. – Естественно, все это не будет выглядеть милыми матрешечками - они хороши только в виде игрушки детской на каком-нибудь макете города. Если допустить мысль, что их когда-нибудь построят, то город это точно не украсит.

Коллегу поддерживает главный архитектор Самары Виталий Стадников. Он напомнил, что изначально этот участок предполагалось осваивать как исключительно городскую территорию с общественными пространствами.

- Сейчас нам предлагают застроить его бизнес-центрами в виде матрешек, а под ними на всю территорию Стрелки расположить торговый центр и станцию метро, и все это будет занимать 285 тысяч квадратных метров. Самара не в состоянии потребить такие объемы офисной недвижимости! – уверен Виталий Стадников. - Сейчас это не проект, а просто эскизно нарисованная первичная презентация, которая не имеет ничего похожего даже на архитектурную концепцию, не учитывает ни одного документа планирования и развития города, включая инфраструктурные моменты по развитию транспорта, инженерной инфраструктуры, режимы охраны исторического поселения. Это настолько ошарашивающее примитивный образ, что даже начинает вызывать симпатию! Он напоминает то, что сейчас массово строится в Эмиратах или в Китае, но никак не у нас.

«Земля все выдержит»

Многие самарцы в соцсетях уже высказали опасения – выдержат ли прибрежные участки возведение таких масштабных сооружений и не «сползут» ли матрешки в Волгу. Директор Академии строительства и архитектуры СамГТУ Михаил Шувалов уверен, что такой опасности нет.

- Такая нагрузка - ни о чем, земля все выдержит, главное грамотно сделать фундамент. Это обыкновенная школьная инженерная задача, ничего сложного. Гораздо больше вопросов у меня вызывает целесообразность такого строительства. Что, совсем делать нечего? Это что, позволит улучшить благоустройство города? Самара живет своей жизнью, а это просто кич! – заявил он.

«Может стать фишкой Самары»

А вот экс-председатель общественного совета при министерстве строительства Самарской области, эксперт по недвижимости, директор ООО «ОКТОГОН» Олег Никитенко считает, что матрешкам вполне можно дать шанс.

- С точки зрения девелопмента это очень ярко и неожиданно, - прокомментировал Олег Никитенко «Комсомолке». - При хорошем качественном исполнении это может быть такая фишка, которая позволит в краткосрочном периоде привлечь массу инвесторов. Этот проект очень сильно отличается от того, что сегодня делается в регионах, это будет что-то такое, чего нет нигде. С этой стороны стартовая идея интересна. Но вот с точки зрения спроса – большой вопрос. Сейчас в Самаре практически отсутствует предложение на офисную недвижимость класса А, спрос на нее есть, но он не превышает 25-30 тысяч кв. метров на весь город. А здесь, насколько я понимаю, будет гораздо больше построено. С точки зрения градостроительства это кич в квадрате, вызов, яркое пятно и вокруг конечно будут полярные точки зрения – любой кич вызывает восхищение у одних и ненависть у других. Кроме того, нужно понимать, что строительство здесь связано с ограничениями – это часть исторического поселения, где такая высотность не предусмотрена. Кроме того, не надо забывать, что эта территория находится в зоне подтопления, здесь не необходимой инженерной, транспортной, дорожной инфраструктуры. Вопрос в том, кто это на себя возьмет.

Эксперт считает, что проект может быть интересным в качестве раздражителя, который заставит общество и власти вновь задуматься о судьбе Стрелки. Но вот реализовывать его в первоначальном виде все же не советует

А как вам понравились матрешки? Что думаете о проекте? Обсудим в комментариях к статье

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