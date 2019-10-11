«Эт мой последний пост!»: 13-летняя самарчанка анонсировала свою смерть в Instagram и покончила с собой

Хорошая девочка

Жуткая трагедия накануне днем, в четверг 10 октября, шокировала жителей Самары. Возле дома многоэтажного дома на Пионерской найден труп 13-летней Евгении Т. (имя изменено). По предварительной версии, она покончила с собой.

— Примерно в четыре часа дня возле дома было уже много полиции. Лежала девочка около подъезда, кругом много крови, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» местная жительница Елена (имя изменено).

Женщина объясняет, что лично не знала погибшую. Однако она ее иногда видела, да и все соседи говорят — девочка хорошая, всегда здоровалась со всеми во дворе.

— Какой ужас, что с детьми творится? Почему ребенок сделал такое? — не может понять наша собеседница.

Отрезала себе волосы

Как стало известно журналистам «Комсомольской правды — Самара», в тот день Женя как обычно пошла в школу. Оценки у нее были хорошие, пятерки и четверки. С другими ребятами она общалась нормально. Правда, в социальных сетях семиклассница иногда в шутку выказывала мысли, что ее «достала учеба».

После уроков школьница вернулась домой. Сейчас правоохранители уточняют информацию, но по первичным сведениям никаких мыслей о совершении суицида она не высказывала. Семья у нее благополучная — родители, и старший брат. Ответа на вопрос «почему она это сделал?» пока нет.

Перед смертью девочка зачем-то отрезала волосыФото: соцсети

Среди приверженцев игр смерти в интернете Евгения тоже замечена не была. В то же время иногда она вела себя непредсказуемо, например, недавно покрасила волосы в фиолетовый.

Свой страшный поступок девочка анонсировала в Instagram. Она написала: «Отрезала себе волосы!!!! И да, я иду...». В финальной фразе Женя сообщила способ, которым решила воспользоваться для ухода из жизни. Отговорить подростка никто не успел, подоспеть на помощь — тоже.

Игра смерти или личное?

— Отрезать волосы — такие задания иногда дают кураторы игр смерти. Как, например, сжечь одежду. Про окрашивание волос — это не «Синий кит», но так часто делают офники. Или у подростков просто наступает момент когда они обращают внимание на свою внешность, — делится мнением начальник межрегионального центра противодействия киберпреступлениям Сергей Цурко. — Это может выглядеть по-разному. Кто-то остается ужасно недоволен, испытывает отвращение, может даже наказывать себя, может стараться выделиться на негативе, а кто-то начинает экспериментировать, чтобы привлечь внимание. Кто-то просто хочет попробовать новое.

Сергей не нашел на странице девочки «Вконтакте» какие-либо отсылки к суицидальным развлечениям, но не исключает, что у нее могли быть другие мессенджеры, где она общалась с нежелательными людьми. Между тем, как поделился с samara.kp.ru, знакомый с ситуацией источник, возможно причина кроется не в сети, а в реальной жизни. Может быть, Женя была чем-то обижена, с кем-то у нее не заладились отношения.

Делом сейчас занимаются следователи.

— По факту происшествия назначено проведение проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Почти наверняка по факту смерти Евгении заведут уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийство». Правда, будут ли там подозреваемые — большой вопрос. Разбирательства продолжаются.

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