«Хочешь посмотреть на мой?»: жителей Самары испугал извращенец, пристающий к детям около школы

«Хочешь, покажу видео, как девочки делают это?»

Учителя школы ЮГ в Южном городе бьют тревогу. В родительских чатах они распространили информации о появлении в микрорайоне под Самарой педофила.

— На Николаевском, 8, в два часа дня мужчина в капюшоне стоял возле подъезда. Девочка со второго класса шла домой, подумала, что он забыл ключи, запустила его в подъезд и зашла сама, — делятся педагоги.

Между первым и вторым этажом незнакомец остановился и стал донимать ребенка: «Как зовут? Сколько лет?» После стандартных вопросов последовали шокирующие: «А хочешь посмотреть на мой ...? Хочешь, покажу видео, как девочки делают это?»

Спугнули соседи

К счастью, в этот миг на лестничную площадку вышел из квартиры один из соседей. Он спугнул извращенца и спросил у школьницы контакты ее родителей.

— Мама девочки была на работе. Узнав о случившемся она сразу обратилась в полицию, — рассказывает местная жительница Татьяна (имя изменено). — Подозреваемого задержали на остановке возле Спортивного комплекса.

Своего обидчика пострадавшая опознала. Он в свою очередь все отрицает. Между тем очевидцы уверяют, что видели этого типа возле школы и детского садика — стрелял сигареты у женщин и вел себя странно. Как делится наша собеседница, сейчас незнакомца отпустили.

Разбираются следователи

Правоохранители подтвердили «Комсомольской правде - Самара» информацию, что подобный эпизод у них был. Правда, никаких обвинений мужчине пока не предъявили.

— Сейчас по факту случившегося следственным отделом по Новокуйбышевску проводится проверка. По ее итогам будет принято решение, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Напомним, ранее мы общались со специалистами по работе с детьми, которые предупреждали родителей о правилах безопасности: научите ребенка кричать и говорить «нет» незнакомцам, ходить по хорошо освещенным дорогам, не стеснятся и сообщать обо всех подозрительных лицах. Подробнее читайте на samara.kp.ru.

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