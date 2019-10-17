2019-10-17T12:10:37+03:00
Происшествия

"Девочка кричала, а они насильно тащили ее в машину": в Самарской области прохожий отбил школьницу от похитителей

Девочка не запомнила лица своего спасителя, его теперь ищут всем селом
Александра БУДАЕВА
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Школьницу попытались похитить засветло на многолюдной улицеШкольницу попытались похитить засветло на многолюдной улицеФото: Архив "КП"
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Вчера, 16 октябре в селе Узюково произошло ЧП: двое мужчин попытались похитить школьницу. 20 октября девочке должно исполниться 12 лет.

- Дочка шла где-то в половине шестого к репетитору по английскому языку, - рассказала ее мама, Анна. – Она обычно ходит по главной дороге, там многолюдно. Вдруг рядом с ней остановилась машина, оттуда вышел мужчина и стал ее запихивать внутрь. Дочка стала кричать и кусаться, ей на помощь пришел прохожий, мужчины из автомобиля испугались и уехали.

Семья написала заявление в полицию. В облМВД сообщили, что в настоящее время проводится проверка.

Приметы похитителей девочка не запомнила от испуга: все, что смогла рассказать маме, это что их было двое (один за рулем, второй вышел из машины), они не славянской внешности, им было примерно по лет по 25.

Кто спас школьницу, пока тоже не известно – девочка говорит, что этого мужчину не знает. Теперь героя ищут всем селом: может быть, его показания помогут задержать несостоявшихся похитителей. Все, что о нем известно – это что он был одет в спортивный темно синий костюм.

- Сегодня дочка чувствует себя лучше, но одну ее теперь отпускать боимся, - признается Анна. - Договорились, что либо кто-то из взрослых будет забирать ее со школы, либо она будет ходить с кем то из знакомых. Главное, чтобы не в одиночку.

Между тем, это уже не первый случай попытки киднеппинга в регионе: недавно в Самаре вынесли приговор по громкому уголовному делу о банде, которая собиралась разбогатеть, похищая детей банковских работников.

Впрочем, Анна говорит, что семья у них - среднего достатка, и ребенок среди сверстников ничем не выделялся - так что ради выкупа малышку похищать вряд ли бы стали.

Тем временем в жители Саратова не могут прийти в себя после истории, которая закончилась гораздо трагичнее, чем неудавшееся похищение в Узюково. Напомним, там 9 октября пропала третьеклассница Лиза Киселёва, ее искали более 2 тысяч человек, в том числе полиция и волонтеры, а вечером 10 октября нашли ее тело в одном из гаражей, мимо которых пролегала дорога к школе. Подозреваемого уже задержали - Михаил Туватин по решению суда арестован, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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