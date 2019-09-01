«Научите ребенка кричать!»: специалисты рассказали, как уберечь детей от преступников на улице и в соцсетях

На примере Паука

Водить ребенка за руку всю жизнь не получится. Даже среди учеников младших классов есть те, кто самостоятельно доезжает до школы, возвращается домой. К сожалению, полную безопасность им никто гарантировать не может. Родителям важно научить ребенка реагировать на угрозы.

Зачастую вовремя понять, что перед ними преступник, не могут и сами взрослые. Наглядный пример — банда Руслана Бакиева по прозвищу Паук. Под руководством своего лидера, мотающего срок в колонии, его гражданская супруга Екатерина Косарева и остальные подельники похищали детей. Наводки злодеям на своих страницах в социальных сетях давали сами родители! «КП-Самара» подробно освещала эту историю.

Как же уберечься от беды? Специалисты отмечают, что лишить детей интернета практически невозможно, а излишне контролировать этот момент чревато.

Девочка сверстница может оказаться 48-летним маньяком

— Важно не перегибать. Мониторить, что происходит, но не устраивать карательных операций. Иначе ребенок заведет кучу фейковых страниц, и контролировать происходящее не получится, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» руководитель школы «Лиза Алерт» в Самарской области Юлия Рябова. — Контроль общения в соцсетях важен. Девочка-сверстница, с которой общается ваша дочь, может оказаться 48-летним педофилом из соседнего подъезда. Важно, чтобы дети указывали как можно меньше личных данных — адрес, школа, телефон. Не должны хвалиться этими сведениями на своих страницах и родители. При этом запрет соцсетей для детей не выход. Они все равно найдут возможность там общаться.

Руслан Бакиев искал информацию о детях в социальных сетяхФото: соцсети

Веб-аналитик Артем Новиков добавляет:

— Почаще фильтруйте свой список друзей. Кто видит всю информацию о вас? Реальные ваши знакомые или случайные люди? Настройки приватности придуманы не просто так. Ваш личный телефон могут узнать мошенники. Преступники могут следить за вашими передвижениями. Что касается пабликов, будьте осторожнее. В сети полно провокаторов, которые специально устраивают споры и разжигают ненависть. Не отвечайте на резкие комментарии, не вступайте в бессмысленные длинные обсуждения. Появилось такое явление как кибербуллинг. Конкретного человека в соцсетях могут так затравить, унизить, что доходит до нервных срывов и даже самоубийств. Защищайте страницы сложными паролями, используйте защитные программы. И постарайтесь не вывалить в соцсети все: обстановку в квартире, дорогие покупки, адреса ваших квартир, гаражей и т.д.

Подумайте о будущем

Руководитель интернационального центра спасения детей от киберпрестулений Сергей Пестов отмечает, что не нужно с помощью своих любимых детишек гнаться за социальным рейтингом и лайками. Это может иметь негативные последствия, в том числе и в будущем для самого ребенка.

— Ребенок, увидев свою фотографию или видео ролик через какое-то время, или даже спустя несколько лет, может обоснованно спросить, а зачем ты разместил или разместила мое изображение у себя на странице, или хуже того на странице, которой управлять в дальнейшем невозможно, а сейчас требуешь от меня конфиденциальность? — говорит Сергей. — Представления родителей и детей о разных событиях могут быть, и чаще всего бывают диферентные. Стоит делится своими чувствами, эмоциями с теми, кому не все равно, и не нужно тратить драгоценные моменты семейного счастья на людей, которые не хотят их видеть.

Эксперт советует родителям отключить геолокацию, геотеги. Эти настройки стоит так же проверить в телефоне, привязанном к учетной записи:

Старайтесь избегать нежелательный контент в интернете

— Родители должны осознанно подходить к цифровому отпечатку своего ребенка в сети, нужно помнить, что устанавливается пожизненное «цифровое досье», поддерживаемое и поощряемое технологическими гигантами, и в дальнейшем контент может быть использовано во вред ребенку. Берегите свою память, свою семью, не создавайте сложностей в дальнейшем себе и своим детям.

Близкие преступники

Но зло не ограничивается только Всемирной паутиной. Опасность может поджидать на улице и даже в узком кругу знакомых.

— По статистике, очень часто преступниками оказываются люди из окружения ребенка. Коллеги родителей, соседи, дальние родственники. Те взрослые, которые ребенку «примелькались». Важно объяснить ребенку понятие «свой-чужой» среди взрослых. Своими являются только родители, бабушки-дедушки и — те взрослые, которые живут с ними в одной квартире ( например, значительно более старшие братья/сестры). Все, абсолютно все, остальные взрослые являются чужими. Это не значит, что нужно совсем избегать контактов с ними, это значит, что прежде, чем куда-то пойти/ поехать с этим взрослым, нужно получить согласие родителей, — объясняет Юлия Рябова.

У «Лизы Алерт» вообще есть целый список рекомендаций для родителей, связанный, связанный с профилактикой криминальных случаев:

1. Научить ребенка говорить «нет» посторонним людям. На просьбу помочь, посмотреть, рассказать.

2. Дорога «школа-дом» должна быть безопасной, хорошо освещенной, людной.

3. Тайминг. Очень важно контролировать время. Дорога от школы до дома 30 минут? Прошел уже час, а ребенка нет — нужно начинать искать.

4. Не стесняться и не бояться максимально оповещать знакомых о том, что ребенок пропал ( родительские чаты, знакомые, друзья, родственники, полиция). Правила 3-х суток не существует.

5. Научите ребенка кричать. В случае, если ребенка пытается увести посторонний — кричать следует « помогите, я его не знаю!» Дети не умеют кричать. Потренируйтесь с ними на улице. Это важно.

6. Доверительное отношение. Это главное, что может уберечь от сомнительного общения в интернете, основная профилактика детских побегов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я лишь выполнял указания»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», не считает себя лидером группы похитителей детей

Сидельцу Руслану Бакиеву, известному, как «Паук», запросили еще 23 года за решеткой, его гражданская жена и сообщница может отправиться в колонию на 13 лет и 6 месяцев (подробности)

Похитители детей во главе с зеком, искавшим жертв в «Подслушано», пытались украсть первого ребенка два раза

Участники группировки Руслана Бакиева сначала хотели вырвать маленького Тимура из Тольятти прямо из рук папы, а потом забрать из частного детского сада (подробности)

«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищений самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела

Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру (подробности)

Находил жертв в «Подслушано»: самарский уголовник по кличке Паук воровал малышей из детсадов

Матерый преступник прямо из тюрьмы проник в родительские чаты и передавал информацию о детях подельникам на волю (подробности)

Банда под руководством зэка потребовала 2 млн рублей с родителей-банкиров за похищенного ребенка в Самаре

"Комсомольской правде-Самара" стали известны подробности дерзкого похищения 4-летнего мальчика из Кинеля (подробности)

Похищением ребенка банкирши в Самарской области руководил организатор убийства сотрудницы МЧС

Организатор преступления отбывает наказания в колонии строгого режима в Тольятти (подробности)

Похитителям сына банкирши из Кинеля вменяют еще одно похожее преступление

Как рассказали "КП-Самара" силовики, подозреваемые пытались похитить ребенка из тольяттинского детского сада (подробности)