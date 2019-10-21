«Покажи мне свои достоинства»: многодетный отец вымогал у девушек откровенные фото и развращал их по скайпу

Шок-контент в переписках

40-летний Артур Н. (данные изменены), вместе с женой и детьми, проживающий в относительно новом жилом квартале на окраине Самары на днях немало шокировал свою семью. К нему нагрянули с обыском силовики. Мужчина оказался замешан в целой серии сексуальных преступлений.

— У него изъяли документы и технику: мобильный телефон, компьютер. В ходе изучения последних установлено, что он занимался распространением порнографических снимков и видео с собой в главной роли. Также требовал откровенные кадры от совершеннолетних. Не исключено, что среди пострадавших были и подростки, — сообщил корреспонденту «Комсомолки» собственный источник.

С Артуром — в обычной жизни он занимался бизнесом, организовывал ремонт для домов и дач — сейчас работают в полицейском отделе «К». Расследование находится в самой активной стадии.

Заставлял смотреть на себя

Как оказалось, еще в 2017 году в проект психологической помощи подросткам и молодежи «ТвояТерритория.онлайн» обратилась совсем юная девушка Марина (имя изменено) из города на Волге. Ее жалоба выглядела пугающе:

Злодей не только требовал от девушек откровенные фото, но и присылал своиФото: из личного архива

— Уже второй год мне пишет мужчина, ровесник моего папы. У него есть семья, но он пишет мне...Это ужасно очень ... и я прекрасно это знаю... А тот мужчина угрожает мне... Если родители узнают, то это развод... Это просто невозможно представить, что будет со мной... Он просит, чтобы я по скайпу показывала ему свои «достоинства». Я на год как-то избавилась от него, а теперь с самой зимы не могу. Хочу заявление в полицию писать, но боюсь, что узнают родители...Мой папа в живых нас не оставит. Дело в том, что дошло до того, что этот мужчина хочет встречу... Я не могу так больше... Мне стыдно за все, что произошло со мной... Я осталась совсем одна.

Как стало известно «КП-Самара», Марина - просто случайная девочка, о некоторых тайнах которой узнал Артур. С этого и начался шантаж.

— Он заставлял ее смотреть на свою мастурбацию, просил присылать свои откровенные фото, склонял к сексу, однажды даже чуть не дошло до встречи, но девушка смогла унять свой страх и убежала, хотя он к ней уже приехал, — поделился знакомый с ситуацией источник. — Выемка переписок показала, что среди жертв была не только Марина, но и молодые замужние женщины.

«Твои прелести увидят все»

В случае отказал Артур сыпал угрозами: «фотографии появятся в паблике района; твои прелести увидят все; ты пожалеешь; жди сюрприза; я буду ждать тебя возле школы...» Попавшиеся в ловушку юные дамы были вынуждены уступить и боялись заявить на извращенца.

Общение жертв с мужчиной было очень эмоциональнымФото: из личного архива

Между тем по эпизоду с Мариной подозреваемый показания давать отказывается, ссылаясь на конституцию. В деле сейчас несколько потерпевших. Расследование уголовных дел в отношении злоумышленника продолжается.

Артуру предъявлены обвинения по двум статьям — развратные действия и распространение порнографии. В случае, если вина отца и некогда примерного семьянина будет доказана, ему светит больше 15 лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хочешь посмотреть?»: жителей Самары испугал извращенец, пристающий к детям около школы

Сейчас действия мужчины проверяют следователи, не исключено, что на него возбудят уголовное дело (подробности)

Чтобы криминалистам получить доступ к переписке убийцы на телефоне, достаточно USB и специального чемоданчика

Журналисты «Комсомолки» побывали в отделе криминалистики СУ СК России по Самарской области и узнали, с помощью какой техники там находят улики и раскрывают даже самые запутанные дела (подробности)