2019-10-18T10:55:26+03:00
Происшествия

Переписка с убийцей, фото из телефона педофила и дробь возле трупа: как находят улики следователи-криминалисты

Журналисты «Комсомолки» побывали в отделе криминалистики СУ СК России по Самарской области и узнали, с помощью чего там раскрывают даже самые запутанные дела
Михаил ГОРЮНОВ
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Цианокрилатная камера очень полезна для поиска отпечатков и биологических следовЦианокрилатная камера очень полезна для поиска отпечатков и биологических следовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Современные преступления зачастую не только жестокие, но и хитрые. Злодеи следят за прогрессом и с помощью всяческих технических приспособлений скрывают улики. Но и правоохранители не отстают. У следователей достаточно навыков и устройств, помогающих найти выход даже из самой запутанной ситуации.

В преддверии Дня криминалиста — 19 октября службе исполнится 65 лет — журналисты «КП-Самара» побывали в отделе криминалистики регионального СУ СК и на примере громких уголовных дел узнали, как и с чем они работают сегодня.

Телефон убийцы пловчихи

Расправа с талантливой пловчихой прогремела на всю страну Фото: соцсети

Расправа с талантливой пловчихой прогремела на всю странуФото: соцсети

Многие помнят жуткое убийство 16-летней пловчихи Сафии А. из Тольятти. Тело талантливой спортсменки со множественными ножевыми ранениями обнаружили на пустыре. Лишил девушку жизни ее ровесник Никита. Доказать его вину удалось в том числе и благодаря аппаратно-программному комплексу «UFEDTouchUltimate2».

— Он помогает достать информацию с мобильных устройств и компьютеров, в частности из мессенджеров WhatsApp, Viber, из социальных сетей, например, «Вконтакте», из СМС. Иногда можно восстановить даже удаленные сообщения, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» следователь-криминалист Евгений Палаев. — Осмотрев с применением устройства телефон подозреваемого, мы получили его переписку с потерпевшей.

В сообщениях Никита очень настаивал на встрече с Сафией, хотел обсудить с ней их отношения, которые та намерена была прекратить. Итоговое свидание закончилось трагедией. Парень уже выслушал приговор - ближайшие шесть лет он проведет в колонии.

Искал оружие для банды в интернете

Банда Самсонова год наводила страх на банки города Фото: принтскрин видео.

Банда Самсонова год наводила страх на банки городаФото: принтскрин видео.

Достаточно шума в свое время наделала и банда Самсонова. Пять разбойных нападений на банки, во время последнего из которых был убит охранник Петр Стрельцов. В ходе расследования тоже использовался «UFED».

-Тут также был осмотрен телефон одного из фигурантов — Шуваева. При изучении истории просмотренных им Web-cтраниц, установлено, что он посещал сайты, где можно приобрести массово-габаритные макеты пистолета «ТТ». Они пригодны для последующей сборки боевого оружия, применяемого во время преступлений, — объясняет Палаев.

«UFEDTouchUltimate2» - универсальный переносной компьютер, который извлечет информацию ото всюду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«UFEDTouchUltimate2» - универсальный переносной компьютер, который извлечет информацию ото всюдуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Шуваев был тем, кто снабжал своего брата Виктора Самсонова боеприпасами. Его интересы в сети лишь укрепили доказательную базу. Он получил шесть лет условно. Главарю дали 20 лет строгого режима, а его сообщнику Дмитрию Климову — 16.

Откровенные съемки школьниц

Именно с «UFED» криминалисты выяснили, что в 2018 году в Кинельском районе пенсионер Дятлов (фамилия изменена) общался в интернете с 14-летней школьницей. Беседу мужчина вел интеллигентно, без оскорблений, но в то же время вынуждал ее скидывать ему свои откровенные фото.

— Он еще и звонил ей. Все эти сведения мы с помощью комплекса нашли в телефоне подозреваемого. Сейчас это дело уже в суде, — делится наш собеседник.

Евгений Палаев работой в правоохранительных органах интересовался с детства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Палаев работой в правоохранительных органах интересовался с детстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе этого года следователи разбирались с жителем Красноглинского района, который в квартире совращал маленькую девочку. Здесь задействовали сразу несколько технических средств. В частности, цианоакрилатную камеру «MisonixCA-3000-710». Солидных размеров, практически не транспортируемая она способна выявлять следы пальцев рук на самых разных поверхностях — металлических, стеклянных, пластиковых, лакированных, окрашенных... Трудности возникают разве что с бумагой, но для той есть аналогичные механизмы:

— С ее помощью мы нашли следы пальцев рук подозреваемого на сахарнице, изъятой с места происшествия. Значит он был там. А с помощью «UFED» мы обнаружили в телефоне задержанного видео порнографического характера, где была задействована несовершеннолетняя.

Маленькая камера помогла поймать педофила

В ночь на 9 января 2018 года неизвестный на 7-й Просеке заманил в свою машину 15-летнюю ученицу старших классов. В салоне он домогался до нее, распускал руки, а потом, посчитав, что этого достаточно, уехал.

Тот самый «Оптик-2», с помощью которого нашли камеру, заснявшую педофила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тот самый «Оптик-2», с помощью которого нашли камеру, заснявшую педофилаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— С помощью обнаружителя скрытых видеокамер «Оптик-2» была найдена маленькая камера, изучив которую мы установили автомобиль злоумышленника, а следом и нашли его самого, — говорит Евгений. — «Оптик-2» находит незаметные, частные камеры с помощью эффекта световозвращения. Дальше мы уже снимаем с обнаруженного носителям кадры.

Педофила осудили. За свою похоть он получил 12 лет лишения свободы.

Трагедия в Репьевке

Убийство Алевтины Пахмарт шокировало жителей Репьевки Фото: соцсети

Убийство Алевтины Пахмарт шокировало жителей РепьевкиФото: соцсети

16 сентября 2018-го в селе Репьевка бесследно исчезла 81-летняя Алевтина Пахмарт. Ее родственники забеспокоились, а сожитель женщины Лучин заявил, что они поругались и та просто уехала на автобусе в Самару. В то же время близкие мужчины обратили внимание, что он ведет себя подозрительно, отдал им деньги, которые копил совместно с Алевтиной, попрощался...

Через пару дней в семи километрах от дома Пахмарт нашли ее труп — с огнестрельным ранением в голову. Бабушку убили:

— С помощью металлоискателя «Garrett» и магнита «Скат» в 10 метрах от трупа мы обнаружили фрагменты дроби. Рядом с телом при помощи криминалистического света под воздействием ультрафиолета были выявлены следы крови потерпевшей.

Металлоискатели - незаменимое устройство в руках криминалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Металлоискатели - незаменимое устройство в руках криминалистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следы крови зачастую находят с помощью ультрафиолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следы крови зачастую находят с помощью ультрафиолетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыщики отправились к Лучину. В доме горел свет, но никто не открыл — пенсионер покончил с собой. В ходе обыска в жилище отыскали ружье, из которого произвели смертельный выстрел. Дело закрыто в связи со смертью предполагаемого преступника.

Квадрокоптеры, георадары и не только

Олег Семерзин отмечает, что практически все следователи проходят через отдел криминалистики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Олег Семерзин отмечает, что практически все следователи проходят через отдел криминалистикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У нас в отделе 22 человека: руководители, эксперты различного направления, полиграфолог, — добавляет заместитель начальника отдела Олег Семерзин. — Наша задача: криминалистическое сопровождение уголовных дел. Мы выезжаем на первоначальный осмотр мест происшествий. Цель — найти и собрать доказательства. Для этого используется масса техники.

Выбор, действительно, хороший: квадрокоптеры для съемки недоступных мест происшествия сверху, эхолоты для исследования воды, комплект сферической панорамной фотосъемки, георадар для поиска трупов и вещей под землей, классические «чемоданчики эксперта» и не только. На протяжении десятилетий оснащение криминалистов развивается, они сами обучаются новым навыкам и играют большую роль в привлечении преступников к ответственности.

В чемодане криминалиста много полезных для расследования вещей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В чемодане криминалиста много полезных для расследования вещейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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