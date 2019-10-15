"Из дома выносили тела, а меня трясло": тольяттинец чудом выжил на пожаре, а его обвиняют в поджоге

5 октября в Тольятти страшный пожар на ул. Кутузова, 37 унес жизни пятерых человек. Выжил только Владимир Ф. Этот день мужчина мог бы считать своим вторым днем рождения. Но следователи считают: поджог мог устроить сам тольяттинец, уверяющий, что спасся только чудом.

Что же произошло на самом деле?

СПАСИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Владимир Ф. 26 лет проработал учителем труда сначала в 19 лицее Тольятти, потом в 13-й школе, в 2014 уволился и теперь живет на небольшую пенсию. С начала 2000-ых вместе с двоюродным братом он "обитает" в маленьком частном доме в Центральном районе Тольятти. Сейчас этот дом стоит обугленный и всеми покинутый.

12 октября Владимир приехал на место недавнего пожара, чтобы начать разбирать завалы. Все выглядит страшнее, чем кажется: дом сильно пострадал с одной стороны, но вещи внутри, хоть и покрылись копотью, но уцелели. Как и их владелец. В перерыве между работой он согласился рассказать о той ночи, когда погиб его брат.

Владимир и Сергей не были близки или дружны - Сергей регулярно уходил в запои, повлиять на это Владимир никак не мог, в итоге решил оставить его в покое. Чтобы не мешать друг другу жить своей жизнью, братья поделили дом и участок пополам, даже входы в дом раздельные обустроили.

С этого места начался пожар, огонь подбирался к счетчику и газовой трубеФото: Александра БУДАЕВА

- В ту ночь я, как обычно, засиделся допоздна за компьютером, - вспоминает Владимир. - Около половины первого ночи услышал 2 удара в стену. Подумал, что брату что-то нужно, открыл дверь, которая вела на его половину, а оттуда повалили клубы дыма. Я дверь захлопнул дверь, выскочил на улицу и увидел, что полыхают крыльцо и стена дома. Огонь подбирался к газовой трубе, дымился счетчик. Я мысленно попрощался с жизнью и побежал перекрывать газ. Успел. Тут пожарные подъехали, я бросился к ним: внутри мой брат! Спасибо ребятам, они достали кислородные маски, как только стало возможно, зашли в дом. А потом стали выносить оттуда тела: одно, два, три, четыре... Я был в ужасе, даже не знал, что там так много народа - вечером всё было тихо.

Владимир уверен: если бы не те два удара в стену, которые он услышал, то погиб бы вместе с остальными. Что или кто спас ему жизнь, он не знает.

КТО ВЫЖИЛ, ТОТ И ВИНОВАТ?

Пожар на проезде Кутузова, 37 тушили 55 человек, по информации облМЧС, огонь распространился на площади 40 кв метров, боролись с огнем больше часа.

Полицейские, которые приехали на место ЧП, забрали Владимира в отделение, чтобы он рассказал, что произошло. Обещали, что весь процесс займет пару часов, а на деле на свободу мужчина вышел только спустя пять дней.

Оказалось, стену дома кто-то облил горючей жидкостью и поджег. Силовики решили, что это сделал Владимир, чтобы избавиться от брата-алкоголика.

Кровать Сергея не сгорела - люди в этой комнате погибли не от огня, в от дымаФото: Александра БУДАЕВА

5 октября было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", 7 октября Владимира по решению суда отправили в СИЗО на 2 месяца, а 9 октября по неясным причинам выпустили на свободу, однако он до сих пор остается в статусе подозреваемого.

КОМУ ВЫГОДНО?

Выяснить, что же произошло на самом деле в ночь на 5 октября, теперь заинтересовано не только следствие, но и защита Владимира.

- Его задержали на основании ничем не подтверждённых слов некой гражданки, рассказал адвокат Вячеслав Земчихин. - У следствия была надежда, что испугавшись СИЗО, мой клиент станет давать признательные показания в совершении того, чего не совершал. Но Владимир проявил стойкость и не сломался. В итоге был освобождён. Теперь мы займёмся сбором доказательств защиты, которые должны помочь следствию выйти на след настоящего злоумышленника.

Кроме наиболее очевидных версий о том, что кому-то понадобилась земля под старой развалюхой в окружении добротных кирпичных домов и что в доме в ту ночь, возможно, присутствовал пятый человек, который мог что-то не поделить с собутыльниками и отомстить, Владимир смог припомнить еще и давний конфликт своего двоюродного брата с его отчимом - они никак не могли поделить наследство, оставшееся после смерти матери

Огонь был такой силы, что сгорели яблокиФото: Александра БУДАЕВА

Плюс Виктория Г., погибшая в пожаре, по слухам сожительствовала со вспыльчивым ревнивцем, а в гости к Сергею пришла с другим мужчиной.

Еще одна версия - передел "рынка металлолома": Сергей во времена "просветления" по помойкам и свалкам собирал металл и сдавал его в пункты приема. По словам Владимира, по этому поводу у Сергея ранее бывали конфликты с "конкурентами".

Какая из версий окажется наиболее перспективной и удастся ли следствию выйти на настоящего убийцу четырех человек, пока не известно. В региональном Следственном комитете детали расследования пока не комментируют