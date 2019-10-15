Студент спас жизнь соседке, которую хотел заживо сжечь переодетый в дворника мужчина

Сначала не придал крикам девушки значения

Жители Самары восхищены поступком сына сотрудницы регионального УФСИН Павла Сайдакова. Молодой человек спас женщину, которую пытались сжечь прямо на улице. Журналист «Комсомолки» связался с героем и узнал у него подробности случившегося.

— Ситуация эта была уже давно на улице Георгия Димитрова. Обычный зимний день, я вызвал лифт, пошел посмотреть в окно на погоду и услышал крики девушки. Сначала не придал этому значения, — рассказывает Павел.

Юноша вышел на улицу, направился на остановку и в этот момент мимо него пробежал неизвестный капюшона, а следом за ним еще один парень. Павел поинтересовался у прохожих, что происходит и понял, что очевидцы пытаются догнать преступника. Он решил помочь и бросился следом.

Сначала ей облили лицо

Как оказалось, во дворе напали на ритуального агента Наталью. Она незадолго до тех событий сменила одну компанию на другую и это не всем понравилось. В то утро женщина подходила к своему автомобилю, возле которого находился мужчина, одетый в форму дворника. Внезапно он стал поливать ее бензином из трехлитровой бутылки.

Именно возле этой машины Наталью пытались убить

— Начал с лица, а в итоге облил всю и хотел поджечь. К счастью, у него не загорелась спичка, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» свидетели происшествия. — Мимо проезжала машина, водитель который услышав, как она кричит, остановился и посадил ее в салон.

Павел Сайдаков вспоминает, что неудавшегося поджигателя он и еще один доброволец повалили через пару домов от места ЧП. Пока они ждали полицию, злодей постоянно сопротивлялся и пытался вырваться. Хотел что-то достать из кармана.

— Мы, для собственной безопасности, решили его досмотреть и нашли у него полицейскую дубинку раскладную, — продолжает Павел. — Выкинули ее в снег, чтобы потом по отпечаткам полиция смогла установить его личность.

«Успела нас поблагодарить и пошла мыть голову»

Вскоре, как вспоминает парень, приехали «четыре амбала» и забрали их «пленника». Затем к месту подоспели сотрудники полиции.

— Я больше не видел человека, с которым мы задерживали преступника. О случившемся долгое время никому не рассказывал, ничего геройского в этом не видел, — признается Сайдаков. — Сама женщина к нам прибежала в слезах и истерике. Она пахла бензином и была напугана. Успела нас поблагодарить, а затем в ближайшей парикмахерской ей помыли голову.

Павел, как и его мама из УФСИН, хочет работать в правоохранительной системе

Жертвой оказалась соседка Павла. Сейчас они уже не общаются.

Мама отличившегося самарца — Марина Сайдакова — является начальником здравпункта по конвоированию областного УФСИН. Ее сын учиться в Поволжском государственном колледже на юриста и тоже мечтает связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах.

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