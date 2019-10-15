Нам нужно больше прогрессивных идей! Что думают о новом министре культуры Самарской области его коллеги

Стало известно, кто заняли пост министра культуры Самарской области. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров официально представил в качестве нового руководителя ведомства Бориса Илларионова. Это произошло во время встречи с молодежным активом региона.

Борис Илларионов в Самару приехал из Санкт-Петербурга. Там он до недавнего времени был заместителем председателя комитета по культуре. Вообще к этой сфере жизни человечества новый глава министерства имеет самое прямое отношение: он был проректором академии русского балета имени Вагановой, в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова занимался экономическим развитием, в питерском театре балета Эйфмана был исполнительным директором.

О самом Борисе Илларионове известно немного, в особенных скандалах он замешан не был. В 2013 году он как член комитета получил выговор в связи с некорректным увольнением худрука академического симфонического оркестра. Александра Титова, по данным СМИ, вызвали на ковер и ничего ему не объяснив, объявили о расторжении договора.

Питерского специалиста уже окрестили экспертом по балету

В Самаре нового министра культуры уже окрестили экспертом по балету и гадают, не будет ли теперь больше всего внимания уделяться именно этому искусству? Кстати именно в театр оперы и балета ушел работать предшественник Илларионова на посту министра Сергей Филиппов. Он поделился своим мнением по поводу первостепенных задач, которые будут стоять перед новым руководителем ведомства:

- Первое и основное, чем придется занять новому министру, это работа по реализации нацпроектов. Это то, за что будут спрашивать в первую очередь. Сейчас как раз конец года, время для того, чтобы принимать бюджет, работы будет много, - поделился своим мнением Сергей Филиппов.

Директор самарского филиала Третьяковки Михаил Савченко в свою очередь отметил, что очень рад окончанию немного подзатянувшейся истории с выбором нового министра:

- Я лично не знаком с Борисом Илларионовым, надеюсь в ближайшее время познакомится. На самом деле замечательно, что эта, несколько затянувшаяся история завершилась, человек выбран, можно работать на перспективу и строить долгосрочные планы. Человек по биографии достойный. Надеюсь, сможем уйти от ведомственного, отраслевого подхода к более прогрессивной форме культурной политики в регионе.

Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков предполагает, что Илларионову понадобится время, чтобы детально разобраться во всем "культурном хозяйстве" региона.

- У министра культуры не может быть одного вопроса, который нужно решить в первую очередь. Министру культуры приходится решать множество вопросов. Культура - это сложная отрасль. Самое главное для нового министра сейчас – детально разобраться во всем нашем культурном хозяйстве, разобраться объективно и найти пути сохранения и дальнейшего развития того что есть.

Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе считает, что важнее всего правильно расставить приоритеты, которые уже существуют в регионе в области культуры.

- Человеку нужно погрузиться в работу, разобраться именно в нашей отрасли культуры. Но я надеюсь, что новый министр в первую очередь будет заниматься творческим процессом. Денежные дела - это, конечно, важно, но все же они не должны быть единственным вопросом, которым занимается министр. Я жду от нового руководителя понимания всех культурных процессов и хорошей, активной работы, - резюмировал он.

Дмитрий Азаров в свою очередь пожелал Борису Илларионову конструктивного взаимодействия с творческой общественностью региона.

Напомним, что кандидата на пост министра культуры в Самаре искали долго и тщательно. Губернатор Дмитрий Азаров даже объявил конкурс среди соискателей на это место. Комиссия работала все лето, но достойных кандидатов так и не нашла.