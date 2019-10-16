2019-10-16T14:21:01+03:00
Спорт

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, мог ли он сыграть за сборную и как относится к слухам о «Манчестер Юнайтед»

По словам новичка сборной России, сообщения об интересе из Европы воспринимает скептически
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За 12 туров в РПЛ Соболев отличился 10 раз.За 12 туров в РПЛ Соболев отличился 10 раз.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Один из лидеров гонки бомбардиров Российской премьер-лиги, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, вернувшийся из расположения сборной России, рассказал о вызове в национальную команду и прокомментировал слухи об интересе со стороны европейских грандов. Сделал он это после открытой для СМИ и болельщиков тренировки.

Напомним, в 12 турах Соболев забил 10 голов. Столько же раз отличился Элдор Шомуродов из «Ростова».

Александр Соболев (крайний слева) получил вызов в сборную России впервые. Фото: РФС.

Александр Соболев (крайний слева) получил вызов в сборную России впервые. Фото: РФС.

- Был ли какой-то ритуал, когда приехали в сборную? Вас встретили как-то по-особенному?

- Да нет, ничего такого, никакого ритуала. Просто приехал, на следующий день была тренировка, начали готовиться к играм.

- Чем тренировки в сборной отличаются от тренировок в «Крыльях Советов»?

- В сборной до игры было два дня и в основном были более восстановительные тренировки, потому что мы приехали после матчей в своих чемпионатах. После Шотландии у тех, кто не играл, была тренировка, примерно как сегодня в «Крыльях» [на тренировке «КС» футболисты получили нагрузку, - прим. ред КП-Самара]. В сборной не уделяли много внимания физической подготовке, просто готовились к игре, разбирали соперника.

- Был ли момент, когда ты мог выйти на поле? Или ты сам понимал, что этот вызов только для того, чтобы почувствовать атмосферу в сборной?

- Я понимал, что не выйду. Потому что меня вызвали в первый раз. Кроме того, до игры было два дня, я понимал, что не попаду в заявку. Не очень комфортно себя чувствовал как из-за того, что некоторых ребят не знал.

А вот к Кипру уже более-менее начинал осваиваться, но все равно понимал, что, скорее всего, не выйду, потому что слишком мало времени провел в сборной.

- Черчесов как-то намекнул, что на следующий сбор тоже имеет тебя в виду?

- Нет, мы особо не разговаривали. Все зависит от меня – если я буду забивать, показывать хорошую игру, то получу вызов в сборную.

Несколько раз с начала сезона форварда «КС» признавали лучшим игроком матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Несколько раз с начала сезона форварда «КС» признавали лучшим игроком матча.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Ты как-то запоминаешь команды, которые, судя по СМИ, за тобой следят?

- Да я особо не слежу за новостями. Знаю, «Манчестер» якобы интересовался – так, посмеялись над этим. Всерьез никто не воспринял. Чуть-чуть поприкалывались, но никто на этом не зацикливался.

- На тебя такое давление оказывают из-за всего этого. Как справляешься?

- Я не смотрю телевизор, не читаю прессу. Только в компьютер играю.

- Как прокомментируешь то, что руководство зимой хочет тебя продать?

- Такого никто не говорил. Первый раз такое слышу и только от вас.

Нападающий «Крыльев» вернулся в расположение клуба и уже тренируется с командой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев» вернулся в расположение клуба и уже тренируется с командой.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Что скажешь по поводу будущего соперника «Крыльев» - «Оренбурга»?

- Это очень неприятная для всех команда. С «Оренбургом» тяжело играть, много борьбы, тем более поле искусственное. Всегда там очень тяжело играть.

- Забьешь?

- Для меня это не главное. Я готов не забить, если мы при этом выиграем.

Матч с «Крыльев» с «Оренбургом» пройдет 20 октября на стадионе «Газовик». Встреча начнется в 12:30 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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