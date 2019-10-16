Они же дикарями вырастут? Можно ли оставить в покое отца, чьи сыновья программируют и знают языки, но не ходят в школу

Село Новотулка Хворостянского района на прошлой неделе оказалось в центре внимания всей страны. Многодетного отца, чьи дети постоянно прогуливают школу, вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, после которой он написал в соцсетях эмоциональный пост о том, что у него могут забрать детей из-за того, что они не такие, как все: вяжут крючком, говорят на нескольких языках и не смотрели никогда мультфильмы про Чебурашку.

Мы поговорили с экспертами и отобрали для вас самые интересные комментарии, которые наши читатели оставляли под статьей, рассказывающей о том, как живется семье Сидоровых в Новотулке.

ПРО ШКОЛУ

Надежда Телепова, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и социальной психологии самарского филиала Московского городского педагогического университета:

Мне кажется, органы опеки правильно забили тревогу: в данной ситуации нужно работать с отцом, который, видимо, хочет усидеть на двух стульях. Папе необходимо либо оформить домашнее (семейное) образование, либо подчиниться требованиям образовательного учреждения – третьего не дано. Но на данный момент времени школа права. По закону об образовании дети прикрепляются к какой-либо организации, которая отвечает за то, чтобы они (дети) это образование получили. Отвечать за это может школа, частная организация либо семья. Что касается сельской школы, то учитель в любом случае не может прыгнуть выше своей головы. В наше время у детей есть альтернативные способы получения информации – через интернет, онлайн-курсы и прочее. Но в любом случае им и их отцу придется подчиняться каким-либо правилам.

Старший брат Владимир считает, что мог бы спокойно учиться и домаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сельская трагедия:

Мужика с детьми просто затравили. Понятно, что одаренные дети давно переросли уровень сельской школы. Им бы в город, в хорошую школу, но возможностей таких нет. Органы просвещения ведут себя постыдно, но по инструкции. Мне жаль ребят - как бы это все не отразилось на их будущем и не поломало им жизнь. Бежать мужику некуда - денег нет, нормальной работы тоже нет, куча детей, и в Сербии не сложилось. В такой ситуации главное - устроить детей. Надо бить во все колокола (а не тратить время на деревенские разборки), искать спонсора, хорошие школы интернаты для одаренных детей. Если надо - подключать Москву, писать президенту, министру, в передачу на ТВ, и искать деньги/спонсора, чтобы поскорее вырвать ребят из деревенского болота, дать им достойное образование (школа, университет, работа) и будущее.

Таня:

Думаю, старший сын, действительно, привязан к отцу, как к выбранной модели, а младшие, как мне видится, уже привязаны к брату, так как больше времени с ним проводили... Конечно, надо старшего заинтересовать, прежде всего, в общении с другими ребятами, школа ведь - это не бездушный механизм закачки знаний, это для детей школа общения ... Отец ошибается, ребята столкнутся с трудностями при поиске работы, как и он сам, раз журналист подчеркивает, что отец переезжал с места на место... Работу-то найдут, но надо же уметь работать в команде, уметь понимать других, принимать их такими, какие они есть, что-то прощать, в чем-то уступать... Учителям надо было понять сильные стороны старшего мальчика, он мог бы помогать с учебой отстающим одноклассникам... Вообще, для любящих своих учеников учителей задача не сложная - включить ребят в круг общения сверстников... Папаше надо на цифрах и логике объяснить, что он, как говорится, не прав... Опять же, им нужна общественная нагрузка, чтобы они почувствовали свою значимость для окружающих, что в них нуждаются их товарищи... Им просто одиноко...

Отец семейства Иван Сидоров демонстирует благодарственное письмо от американского послаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дед Пыхто

По-моему семью следует оставить в покое. Пусть живут, как хотят. Если им не нужны аттестаты об образовании, то пусть живут без аттестатов и без дальнейшего образования. Правильно тут пишут, что если бы это были цыгане, то их бы не трогали. Не должно быть двойных стандартов. Что позволено цыганам, то и русским или сербам должно быть позволено.

Нафига нужна им такая школа?

Потому что дети обязаны учиться в школе и получить стандарт знаний! Это оплачивают налогоплательщики, чтобы граждане были грамотными, умели не только читать-писать, но и жить в обществе, знать физику, химию и ту же зоологию. Чтобы быть биологом, нужно учить латинский язык, т.к. все животные имеют латинские названия, а чтобы стать ветеринаром, нужны знания анатомии и т.д. Непонятно, что за опыты над животными делает 13-летний школьник. Разве вы не знаете, что опыты над животными запрещены?

Степан летом написал компьютерную игруФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ПРО СЕМЬЮ

Светлана Карпухина, главный внештатный детский психотерапевт Самарской области

Дети, видимо, повторяют форму поведения отца. У него ощущается явный протест по отношению к педагогам. Если бы он говорил своим детям слушать учителей, они, вероятно, так бы и делали. Вопрос в том, не будет ли у них потом сложностей во время работы? Ведь нужно будет выполнять строгие должностные инструкции и проявлять уважение по отношению к своему непосредственному начальству. Этому все же детей учить должны их родители.

Антон Рубин, директор Общественной организации "Домик детства"

Это история не про телевизор и опеку. Это история про средневековые традиции в глубинке современной России. «В чужой монастырь со своим уставом», «Где родился - там и пригодился» и прочие словесные формы неприятия любых иноземцев - в деле. Мы с этим уже сталкивались в этом же самом Хворостянском районе, когда пацана травили, дразнили, смеялись над его матерью с инвалидностью, а потом сломали нос. Они тоже были «чужие». Но тут история на самом деле многогранная. Формально, опека угрожает изъять троих детей у родного отца за прогулы в школе. И прогулы действительно в наличии. Да и вообще в школе проблем куча - домашка не делается, с учителями спорят, ведут себя не так, как все. Прожив много лет в Европе, они привыкли к свободе. Свободе самовыражения, свободе слова, свободе самоопределения. Здесь же чёткий учебный план и ФГОСом тебе по способностям. И формально родитель действительно не выполняет обязанности (прогулы), на деле же дети развиты не по годам, опережают уровень развития своих одноклассников, за что ещё больше нелюбимы и отвергаемы. Заявление на индивидуальное обучение написано - в нём отказано, нет оснований. А вот основания для изъятия опека легко находит и регулярные посещения семьи в этом помогают. То Костя с ножом стоит у стола, салат режет - угроза жизни и здоровью. То Степа на огороде работает - эксплуатация детского труда. И нет, помогать семье, искать компромисс, стараться понять никто не собирается. Изъять - и дело с концом. Хотя нет, чуть не забыл. Регулярно же предлагается компромиссный вариант. «Уезжайте отсюда, вы здесь не нужны», - говорит и опека, и участковый, и школа.

Каждое утро мальчиков начинается с ухода за козамиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Никола (перевод с сербского. Примечание автора)

Я встретил Ивана и его семью здесь, в Сербии, в то время, когда все жили вместе. Они жили в небольшой деревне Банатски Деспотовац, очень близко к городу Зренянин, где проживали около 100 000 человек. Дом был в очень плохом состоянии, но имел все необходимое для жизни. Их единственным реальным доходом была социальная помощь. Мы с женой навещали их два-три раза, хотели помочь детям, которые были хорошо образованы, упрямы, но жили в крайней нищете. Иван и Алина были в Сербии без документов, без разрешения на работу и не могли легально найти работу. На протяжении многих лет у Ивана не было ни работы, ни какого-либо другого реального источника дохода. Иван - это отец, который уделяет своим детям больше внимания и времени, чем любой другой отец, которого я знаю, но в то же время это отец, который ничего не делает, чтобы обеспечить этим детям базовые условия жизни. Мы с женой очень любим его детей, и мы сожалеем обо всем, через что они проходят. Их проблема сложна, и я надеюсь, что вы можете решить их.

Младший сын, Костя часто готовит завтра на всю семьюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дарья

Вообще то странно, если папа работает удаленно на иностранную компанию, почему такой бедный интерьер в доме и почему долги по коммуналке?

Егор

Замечательные мальчишки! Деловые, умницы, самостоятельные! А людей душит зависть, они так не умеют учить своих детей всему лучшему

Самостоятельные?

Неужели ты думаешь, что ребенок в 11 лет хочет варить-жарить на всю семью, вместо того, чтобы в школе учиться? Или коз пасти, когда все дети в школе? Да это преступление против детей!!! Это отец обязан варить, коз доить, их на поле гонять и работать, а не врать про бизнес в Черногории. Ну нет у него там ничего! Деревня там, 1,5 тыс. жителей!!!

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