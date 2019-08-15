«Хотел вернуть долг и решил воровать детей»: зека, искавшего своих жертв «Вконтакте», оставили в колонии еще на 24 года

Вымогал помощь суицидом

В Приволжском окружном военном суде поставили точку в громком уголовном деле о похищении детей. Руслан Бакиеву, известному как Паук, и его подельникам, среди которых гражданская жена преступника Екатерина Косарева, вынесли приговор.

Судья Олег Семенов зачитывал вердикт больше двух часов. Он старался не упустить ни малейшей детали, найденной в ходе расследования и суда.

Как уже сообщала «КП-Самара», идея воровать детей Бакиеву пришла в голову летом 2017 года. Он тогда жил в колонии строгого режима в Тольятти, куда попал после организации убийства кассирши МЧС в 2009 году. Как признался и сам Паук, и другие фигуранты, Руслан кому-то на зоне задолжал 500 тысяч и срочно нуждался в деньгах.

Неведомым образом раздобывший в ИК телефон с интернетом, Паук попросил помощи у своей возлюбленной — Екатерины Косаревой. Он изложил девушке с уголовным прошлым коварный замысел, но получил отказ. Бакиев не сдавался, два раза пытался покончить с собой и тем самым разжалобил подругу к декабрю. Она, дабы избежать трагедии, согласилась.

Жертв к тому времени сиделец уже нашел — в родительских чатах и банковских группах «ВКонтакте». Выбрал мам, которые так любят своих детей, что открыто рассказывают о них в социальных сетях. Косарева в свою очередь агитировала на помощь друзей на воле, иногда даже не рассказывая им все детали плана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/726201" frameborder="0"></iframe> Руслана "Паук" Бакиев и его гражданская жена Екатерина Косарева перед приговором.Михаил ГОРЮНОВ

Жертв нашел «Вконтакте»

Первой потерпевшей стала Екатерина М. из Тольятти. Ее маленькому сыну Тимуру в январе 2018-го был всего годик и семь месяцев. Паук сначала хотел выманить малыша через его отца, который занимается натяжными потолками. Бакиев звонил ему, представившись клиентом и назначив встречу, где мужчину ждала засада. Не получилось.

Тогда Тимура решили забрать от детского садика «Ладушки». Туда позвонил Бакиев и, представившись папой мальчика, сообщил, что у него умер отец и за ребенком зайдет тетя. Бдительные сотрудницы учреждения уточнили информацию у мамы и поняли, что это ложь. Тимура увезли его родители, а пришедшая в садик Косарева, замотавшая для конспирации лицо шарфом, ушла ни с чем.

24 января 2018 года у Бакиева и компании все сложилось — в Кинеле. Елена — тоже банкирша — закрывала дверь в квартиру, а дети ждали ее у подъезда. Именно в этот момент к ним подошла Косарева и Андрей Бахтеев в медицинской маске. Екатерина взяла 4-летнего Диму на руки и унесла его в машину, оставив в замешательстве его старшую сестру.

Екатерина Косарева получила 13 лет колонииФото: другой источник.

Когда мама вышла — сына уже не было, а у ее автомобиля прокололи колесо. Сперва Елене пришло сообщение «Вконтакте»: сын ждет звонка. А потом на телефон пришла СМС: «Перезвоните мне пожалуйста». На том конце провода оказался мужчина с восточным акцентом, лет 35-ти, спокойно заявивший — «Он у нас, если будете все требования выполнять, то он будет живой и здоровый».

Злодеи потребовали с женщины 2 миллиона рублей. Она, несмотря на угрозы и страх, обратилась в полицию.

Диму увезли в Самару и оставили в подъезде на улице Ташкентской. Преступники рассчитывали, что к моменту его обнаружения они уже получат деньги. Но получилось все наоборот. Когда Елена, в рамках оперативного эксперимента, относила к обозначенному ей мусорному контейнеру 200 тысяч рублей — именно такую сумму ей сложили в пакет силовики — ребенок уже был в безопасности. За наличкой пришла Косарева. Как только она взяла выкуп, полицейские ее задержали. Вскоре удалось выйти и на остальных.

Вызывающее поведение и загадочный Артем не помогли

Руслан Бакиев весь судебный процесс вел себя вызывающе, да так , что его удалили до вынесения приговора. Из показаний Паука выяснилось, что он не считает себя главарем. По словам зека, ему давал установки другой осужденный Артем — он находил богатых мам, говорил, куда и когда подъехать и не только. Однако доказательств существования этого теневого лидера нет никаких.

По итогам оглашенного вердикта, всех фигурантов отправили в колонию, даже тех, кто находился под домашним арестомФото: Михаил ГОРЮНОВ

Вердикт Семенова оказался весьма суровым. Бакиеву, с учетом того, что он еще не отсидел 8 лет с предыдущего срока, дали 24 года колонии особого режима. Еще 500 тысяч рублей он должен выплатить Елене З., маме мальчика из Кинеля. Столько же отдать предстоит и возлюбленной Руслана — Екатерине Косаревой. В колонии общего режима она должна провести 13 лет.

Соучастники пары получили меньше. Бахтеев — 6 лет строго режима, Иван Фролов и Рамази Нагиев — 3 года такого же, 8 лет «строгача» дали Роману Толмачеву. Амир Абдурахманов, замешанный не в ОПГ киднепперов, а краже гранат из воинской части в Балашихе — вместе с Толмачевым — получил 5 лет колонии общего режима.

Дело рассматривали в военном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Обвиняемые восприняли известия о своей судьбе на ближайшие годы сдержанно. Впрочем, их родные не смогли сдержать слез. Время обжаловать приговор у Паука и его подельников еще есть. Вполне вероятно, что они этой попыткой воспользуются.

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