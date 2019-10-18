2019-10-18T19:01:18+03:00
Общество

"Он опасен для окружающих?": суд оставил под стражей детдомовца, осужденного за кражу шоколадок

Адвокат Игоря Шамина подал ходатайство об изменении меры пресечения на время судебных разбирательств, однако судья его отклонила. Между тем стали известны новые обстоятельства громкого дела - выяснилось, что здесь далеко не все однозначно.
Ольга НОВИКОВА
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Дело Игоря Шамина вызвало широкий резонанс. Фото: соцсетиДело Игоря Шамина вызвало широкий резонанс. Фото: соцсети
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«Никогда не проявлял агрессии»

В Октябрьском суде продолжают рассматривать дело 20-летнего выпускника детского дома Игоря Шамина. Напомним, Промышленный суд приговорил его к 2,5 годам колонии за похищение из магазина шоколадок на сумму 1600 рублей, с учётом неотбытого условного срока за хранение наркотиков. Сейчас Шамина и его знакомого обвиняют в угоне авто и попытке кражи велосипеда. Однако защитники Игоря утверждают, что признательные показания полицейские добыли побоями. Доказательства - справка из СИЗО, где зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтёки. После того, как дело получило огласку, материалы затребовал себе Следственный комитет РФ, а его глава Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. На заседании 18 октября адвокат Игоря Роман Зуев заявил ходатайство: вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, а обоих подсудимых пока выпустить под подписку о невыезде.

- Обвинительное заключение составлено с нарушениями, - заявил адвокат. - Кроме того, подсудимых силой вынудили подписать признательные показания.

В качестве свидетеля выступила Татьяна Пуш, координатор проекта "Путевка в профессию", в рамках которой Игорь Шамин выучился на пекаря.

- За время обучения Игорь показал себя как старательный и заинтересованный студент, на отлично сдал и теорию, и практику, с удовольствием помогал другим, не проявлял никакой агрессии, - рассказала Татьяна. - Мы готовы и дальше работать с ним и помогать социализироваться в обществе.

А один из потерпевших – владелец велосипеда – заявил, что не имеет претензий к подсудимым и готов пойти на мировую. Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступил и хозяин угнанной «девяносто девятой».

Адвокат пытался добиться освобождения Игоря из СИЗО под подписку о невыезде, но суд не согласился с аргументами защиты Фото: Ольга НОВИКОВА

Адвокат пытался добиться освобождения Игоря из СИЗО под подписку о невыезде, но суд не согласился с аргументами защитыФото: Ольга НОВИКОВА

«Нуждается в лечении от наркомании»

Однако прокурор возразила против того, чтобы выпускать подсудимых из СИЗО и возвращать дело на доследование.

- Еще не все доказательства со стороны обвинения исследованы в ходе судебного заседания, поэтому такое ходатайство преждевременно,- заявила она. – А все прежние основания для того, чтобы посадить Шамина в СИЗО, сохраняются.

Главное из этих оснований – проблемы парня с наркотиками и более ранние судимости. К уголовной ответственности до злополучного дела с шоколадками Игоря пытались привлечь четырежды. Старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина, выступавшая обвинителем по шоколадкам, отметила, что суд учитывает в том числе личность подсудимого и возможность совершения им повторного преступления.

- До приговора по шоколадкам он четыре раза привлекался к уголовной ответственности, - рассказала она. - Одно дело о краже прекратили из-за юного возраста, два дела о краже и мошенничестве завершились примирением сторон. По делу о хранении наркотиков в крупном размере суд дал Шамину условный срок, но во время его действия он украл шоколад. За шоколадки он получил 3 месяца, плюс неотбытое наказание за наркотики. Шамин состоит на учете в наркологическом диспансере, признан нуждающимся в лечении.

Суд принял решение: ходатайство отклонить, обоих ребят оставить под стражей до вынесения приговора, так как «есть опасность, что они продолжат заниматься преступной деятельностью».

- Мы будем обжаловать это решение, - заявил адвокат Роман Зуев. – Мы считаем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, и собираемся это доказать.

Били парня в полиции или нет - предстоит выяснить следователям центрального аппарата СК РФ. Фото: Ольга НОВИКОВА

Били парня в полиции или нет - предстоит выяснить следователям центрального аппарата СК РФ.Фото: Ольга НОВИКОВА

Бил или не бил?

Самый острый вопрос, который сегодня есть в этом деле – избивали ли сотрудники полиции Игоря и его товарища для того, чтобы они признались в том, чего не делали? Помимо справки из СИЗО о состоянии Игоря в пользу этого утверждения говорит и заявление второго подсудимого, Дмитрия – его опубликовал руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.

- Один из сотрудников полиции приказал сесть на стул посреди комнаты. Когда я садился, один из них выбил ногой стул и я упал на пол, - пишет Дмитрий. - Потом ко мне подошел мужчина и ударил меня кулаком по правому боку…. Я защищаясь сполз со стула, этот же мужчина стал бить меня ногами по моим ногам, нанеся около пяти ударов. … Второй мужчина подбежал ко мне и ударил кулаком в область щеки… чтобы я рассказал что я и Шамин Игорь украли автомобиль ВАЗ-21099. Я сказал, что не крал автомобиль, тогда этот сотрудник полиции сказал, что если я не возьму кражу на себя, то на меня и Шамина он повесит кражу иномарки и аккумуляторы, которые были украдены по всему району.

Но с этой точкой зрения согласны далеко не все. В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети появилось анонимное откровение – видимо, одного из сотрудников полиции (пока идет суд, давать официальные комментарии они не имеют права).

- «Белая и пушистая» овечка Игорь Шамин на самом деле солевой наркоман и вор, - утверждает автор поста. - Мои друзья из ОП№4 по Октябрьскому району Самары задержали Шамина вместе с его подельником. Ну, казалось бы, обычный жулик. Но Шамин на суде решил, что его сотрудники ОП №4 избили, и все показания он дал под давлением, хотя есть материал проверки по факту его ссадин и синяков, который был собран по всем стандартам. Но в связи с огромной оглаской в СМИ за Шамина вступился народ, и Бастрыкину попало обращение с просьбой разобраться с данной ситуацией. Теперь следственная группа выезжает из центрального аппарата СК РФ для возбуждения дела на моих друзей. Мы все в шоке и хотим добиться правды.

Здесь же выложена видеозапись, сделанная, как утверждается в 10 часов вечера 17 октября. В ней неизвестный мужчина разговаривает с двумя приятелями Игоря Шамина – Михаилом и Павлом, которые утверждают, что были с ним во время задержания.

- Никто его не бил, все спокойно поговорили. Мы находились в отделении до четырех утра, никаких криков из кабинета не доносилось, все было тихо. Виделись с Шаминым на следующий день, принесли ему поесть. Вид был нормальный, как были до этого синяки его перед задержанием, так и остались. Он дня за два до этого подрался с каким-то мужиком возле клуба, - утверждают они.

Но адвокат Игоря с этим утверждением не согласен.

- По цвету кровоподтеков легко доказать, насколько они свежие, - говорит он. – Кроме того, на входе в отделение полиции есть камеры видеонаблюдения, если посмотреть записи, сразу будет понятно, в каком состоянии парней привезли, и были ли на них синяки к тому времени.

Окончательно разрешить вопрос - били или не били детдомовца в полиции - теперь предстоит специалистам Следственного Комитета РФ.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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