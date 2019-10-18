"Он опасен для окружающих?": суд оставил под стражей детдомовца, осужденного за кражу шоколадок

«Никогда не проявлял агрессии»

В Октябрьском суде продолжают рассматривать дело 20-летнего выпускника детского дома Игоря Шамина. Напомним, Промышленный суд приговорил его к 2,5 годам колонии за похищение из магазина шоколадок на сумму 1600 рублей, с учётом неотбытого условного срока за хранение наркотиков. Сейчас Шамина и его знакомого обвиняют в угоне авто и попытке кражи велосипеда. Однако защитники Игоря утверждают, что признательные показания полицейские добыли побоями. Доказательства - справка из СИЗО, где зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтёки. После того, как дело получило огласку, материалы затребовал себе Следственный комитет РФ, а его глава Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. На заседании 18 октября адвокат Игоря Роман Зуев заявил ходатайство: вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования, а обоих подсудимых пока выпустить под подписку о невыезде.

- Обвинительное заключение составлено с нарушениями, - заявил адвокат. - Кроме того, подсудимых силой вынудили подписать признательные показания.

В качестве свидетеля выступила Татьяна Пуш, координатор проекта "Путевка в профессию", в рамках которой Игорь Шамин выучился на пекаря.

- За время обучения Игорь показал себя как старательный и заинтересованный студент, на отлично сдал и теорию, и практику, с удовольствием помогал другим, не проявлял никакой агрессии, - рассказала Татьяна. - Мы готовы и дальше работать с ним и помогать социализироваться в обществе.

А один из потерпевших – владелец велосипеда – заявил, что не имеет претензий к подсудимым и готов пойти на мировую. Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступил и хозяин угнанной «девяносто девятой».

Адвокат пытался добиться освобождения Игоря из СИЗО под подписку о невыезде, но суд не согласился с аргументами защитыФото: Ольга НОВИКОВА

«Нуждается в лечении от наркомании»

Однако прокурор возразила против того, чтобы выпускать подсудимых из СИЗО и возвращать дело на доследование.

- Еще не все доказательства со стороны обвинения исследованы в ходе судебного заседания, поэтому такое ходатайство преждевременно,- заявила она. – А все прежние основания для того, чтобы посадить Шамина в СИЗО, сохраняются.

Главное из этих оснований – проблемы парня с наркотиками и более ранние судимости. К уголовной ответственности до злополучного дела с шоколадками Игоря пытались привлечь четырежды. Старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина, выступавшая обвинителем по шоколадкам, отметила, что суд учитывает в том числе личность подсудимого и возможность совершения им повторного преступления.

- До приговора по шоколадкам он четыре раза привлекался к уголовной ответственности, - рассказала она. - Одно дело о краже прекратили из-за юного возраста, два дела о краже и мошенничестве завершились примирением сторон. По делу о хранении наркотиков в крупном размере суд дал Шамину условный срок, но во время его действия он украл шоколад. За шоколадки он получил 3 месяца, плюс неотбытое наказание за наркотики. Шамин состоит на учете в наркологическом диспансере, признан нуждающимся в лечении.

Суд принял решение: ходатайство отклонить, обоих ребят оставить под стражей до вынесения приговора, так как «есть опасность, что они продолжат заниматься преступной деятельностью».

- Мы будем обжаловать это решение, - заявил адвокат Роман Зуев. – Мы считаем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, и собираемся это доказать.

Били парня в полиции или нет - предстоит выяснить следователям центрального аппарата СК РФ.Фото: Ольга НОВИКОВА

Бил или не бил?

Самый острый вопрос, который сегодня есть в этом деле – избивали ли сотрудники полиции Игоря и его товарища для того, чтобы они признались в том, чего не делали? Помимо справки из СИЗО о состоянии Игоря в пользу этого утверждения говорит и заявление второго подсудимого, Дмитрия – его опубликовал руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин.

- Один из сотрудников полиции приказал сесть на стул посреди комнаты. Когда я садился, один из них выбил ногой стул и я упал на пол, - пишет Дмитрий. - Потом ко мне подошел мужчина и ударил меня кулаком по правому боку…. Я защищаясь сполз со стула, этот же мужчина стал бить меня ногами по моим ногам, нанеся около пяти ударов. … Второй мужчина подбежал ко мне и ударил кулаком в область щеки… чтобы я рассказал что я и Шамин Игорь украли автомобиль ВАЗ-21099. Я сказал, что не крал автомобиль, тогда этот сотрудник полиции сказал, что если я не возьму кражу на себя, то на меня и Шамина он повесит кражу иномарки и аккумуляторы, которые были украдены по всему району.

Но с этой точкой зрения согласны далеко не все. В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети появилось анонимное откровение – видимо, одного из сотрудников полиции (пока идет суд, давать официальные комментарии они не имеют права).

- «Белая и пушистая» овечка Игорь Шамин на самом деле солевой наркоман и вор, - утверждает автор поста. - Мои друзья из ОП№4 по Октябрьскому району Самары задержали Шамина вместе с его подельником. Ну, казалось бы, обычный жулик. Но Шамин на суде решил, что его сотрудники ОП №4 избили, и все показания он дал под давлением, хотя есть материал проверки по факту его ссадин и синяков, который был собран по всем стандартам. Но в связи с огромной оглаской в СМИ за Шамина вступился народ, и Бастрыкину попало обращение с просьбой разобраться с данной ситуацией. Теперь следственная группа выезжает из центрального аппарата СК РФ для возбуждения дела на моих друзей. Мы все в шоке и хотим добиться правды.

Здесь же выложена видеозапись, сделанная, как утверждается в 10 часов вечера 17 октября. В ней неизвестный мужчина разговаривает с двумя приятелями Игоря Шамина – Михаилом и Павлом, которые утверждают, что были с ним во время задержания.

- Никто его не бил, все спокойно поговорили. Мы находились в отделении до четырех утра, никаких криков из кабинета не доносилось, все было тихо. Виделись с Шаминым на следующий день, принесли ему поесть. Вид был нормальный, как были до этого синяки его перед задержанием, так и остались. Он дня за два до этого подрался с каким-то мужиком возле клуба, - утверждают они.

Но адвокат Игоря с этим утверждением не согласен.

- По цвету кровоподтеков легко доказать, насколько они свежие, - говорит он. – Кроме того, на входе в отделение полиции есть камеры видеонаблюдения, если посмотреть записи, сразу будет понятно, в каком состоянии парней привезли, и были ли на них синяки к тому времени.

Окончательно разрешить вопрос - били или не били детдомовца в полиции - теперь предстоит специалистам Следственного Комитета РФ.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.