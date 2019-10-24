«Таких Игорьков – сотни»: почему история детдомовца с шоколадками вызвала столько споров

Вчера в пресс-центре «Комсомолки» кипели жаркие дебаты – здесь встретились общественные защитники 20-летнего выпускника детского дома Игоря Шамина, который украл в магазине шоколадки и получил реальный срок, и те, у кого эта история вызывает закономерные вопросы.

Дело получило широкий общественный резонанс довольно неожиданно – как для защитников парня, так и для тех, кто сейчас по долгу службы пытается отправить его за решетку. И это на самом деле слабо связано с личностью детдомовца, с совершенными им злодеяниями и даже с заявлением, что его избили в полиции, которое сейчас проверяют в Следственном комитете. Один из участников встречи в сердцах воскликнул: «Да что такое в этом Шамине? У нас таких Игорей вагон и маленькая тележка, почему именно этот – особенный?».

А дело вовсе не в этом конкретном Игоре. Дело именно в том, что таких историй и таких Игорей – сотни и тысячи. Это – то самое, страшное, что всколыхнуло общественное мнение и заставило каждого самарца примерить ситуацию на себя. Каждый год на улицы Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Чапаевска, Сызрани выходят сотни выпускников детских домов. После долгих лет несладкого пребывания в казенном доме, страдающие нарушениями привязанности и не имеющие элементарных бытовых навыков, эти 18-летние дети попадают в мир, где их никто не ждет и где им никто не рад. В мир, где им негде жить – пока чиновники выделят квартиру, проходят годы, а учиться приходится только там, где найдется место в общежитии. Где надо как-то зарабатывать деньги, платить коммуналку, ходить в магазин и самим готовить еду. Где с распростертыми объятиями ждет только криминальный мир – и малочисленные энтузиасты-волонтеры. По статистике Генпрокуратуры РФ 40% выпускников детских домов в первые же годы после выпуска становятся алкоголиками и наркоманами, еще 40% попадают в объятия криминала, каждый десятый совершает суицид. И только один из десяти находит в себе силы подняться на ноги и наладить нормальную жизнь. От таких фактов стараешься отгородиться – чтобы не знать, не видеть, пощадить психику. Но мне страшно от этих цифр. А вам?

Детдомовца уже судили за многие преступления

«Не давите на жалость, что же им теперь, до старости прощать все грехи?» - такая фраза в последние дни звучит рефреном. Дескать, нарушил – отвечай. Тем более если человек, как тот же Игорь, закон нарушает уже не в первый раз. Ведь встретиться с таким вот персонажем темным вечером в пустом переулке не хочется никому. Проще поскорее осудить и отправить в колонию. Но парадокс в том, что на зоне не научат жить в социуме, лишь на некоторое время изолируют от общества опасный элемент. А через два-пять-семь лет бывший детдомовец вернется на улицы города – по-прежнему без жилья, без работы (судимость - это минимальные шансы на профессиональную карьеру), с окончательно потерянными социальными связями и навыками, но зато с налаженными связями криминальными. Каков шанс, что после этого он начнет нормальную, добропорядочную, законопослушную жизнь? И кто ему в этом готов помочь, кроме все той же отчаянно маленькой горстки волонтеров?

Что же получается? Оставлять преступления безнаказанными нельзя – это как минимум непедагогично и опасно для общества. Но и отправлять за решетку – часто значит усугублять ту причину, которая привела на скамью подсудимых. Может, сразу из детского дома выпускника в колонию везти – насовсем, чтобы наверняка?

Универсального рецепта нет ни у волонтеров самарского «Домика детства», работающих с выпускниками детдомов, ни у социальных служб, ни у правоохранительной системы. Если бы он существовал – не было бы печальной статистики. Наверное, самый идеальный вариант – чтобы детских домов не было вовсе, а сироты сразу же попадали в любящие и заботливые приемные семьи, где их бы готовили к взрослой жизни. В ближайшей перспективе такое, к сожалению вряд ли возможно. Но может быть, ситуацию могли бы переломить небольшие детские дома семейного типа – вместо больших и бездушных казенных домов? Где ребенок получал бы все необходимые для взрослой жизни знания и умения, адаптировался к миру и обществу? А еще – внятная система постинтернатного сопровождения для выпускников детдомов? Чтобы у них не возникало причины и повода встать на криминальный путь.

А что вы думаете по этому поводу? Обсудим в комментариях.

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