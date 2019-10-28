Лицо изменилось до неузнаваемости: в Сызрани неизвестные зверски избили и ограбили многодетного таксиста
Начали хамить и получили отказ
Пятница, 25 октября, проходила для 53-летнего таксиста из Сызрани Александра Королькова в спокойном режиме, но только до вечера. В 18-30 он на своей «десятке» прибыл по заявке в поселок Варламово на Полевую, 7 и был избит до неузнаваемости.
— Вышли два молодых человека и девушка. Заказ дорогостоящий, поэтому водитель попросил сначала оплатить, а потом уже собирался везти компанию, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» родственница пострадавшего Виктория.
Однако компашку такое развитие событий не устроило. Они, по словам нашей собеседницы, начали вести себя хамски.
— Он их везти отказался, девушка исчезла, а парни начали избивать дядю Сашу. До происшествия он нам успел позвонить, а когда мы приехали — был уже покалеченный, — продолжается Виктория Королькова.
Телефон сбросили в бегах
На место конфликта вызвали «скорую» и полицию. Побитого автолюбителя госпитализировали. Как оказалось, у него еще утащили видеорегистратор, кошелек и мобильный телефон. Последний, правда, нашли — налетчики выкинули его на другой улице.
— Медики приехали быстро, полицейских на месте так и не было. Я так понимаю, что участковый пришел уже в больницу опрашивать. Мы же своими силами потом нашли видео, на котором видно, как прятались нападавшие, — говорит Виктория.
Лицо мужчины изменилось до неузнаваемости
Девушка отмечает, что после первой встречи мужчины с полицейскими сотрудники правоохранительных органов с ними больше не связывались. Это ей кажется немного странным:
— На моего мужа — сына Александра — тоже напали двое пьяных, когда он в такси подрабатывал. Он тогда смог отбиться, но через какое-то время ему пришел отказ в заведении уголовного дела. Повреждений не было, то, что деньги украли, особо никого не волнует.
Таксист идет на поправку
Состояние Александр оценивается как стабильное. К счастью, угрозы его жизни уже нет. Он до сих пор в больнице, но скоро его должны выписать.
Отметим, что мужчина впервые попал в подобную ситуацию. Знакомые описывают его как приличного человека: женат, пятеро сыновей. Для них произошедшее стало настоящим шоком.
Как поделились с «Комсомолкой» стражи порядка, сейчас по факту случившегося проводится проверка. Процессуального решения пока не принято.
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ИСТОЧНИК KP.RU