«Ударил ножом ни за что и убежал»: в Тольятти неизвестный громила «просто так» перерезал горло таксисту

В Автомобильной столице страны снова неспокойно. В ночь на 4 февраля в Тольятти у дома № 29 на Южном шоссе перерезали горло 44-летнему Алексею Бякову. Мужчина чудом выжил, сейчас за его жизнь борются врачи. Журналисты «КП-Самара» разбирались в обстоятельствах этой жуткой истории.

Подрабатывал, чтобы кормить жену и дочерей

Алексей — примерный семьянин, воспитывает двух дочерей-школьниц, работает в продуктовой фирме, а по вечерам калымит в такси — времена тяжелые, семью нужно кормить. Так и в воскресенье, 3 февраля, он как обычно сел за руль своей серебристой «Калины Универсал», ничего не предвещало беды.

Алексей в больнице и в тяжелом состоянииФото: соцсети

— Он в 16-00 ушел, мы с детьми вскоре после этого спать легли. Обычно Леша возвращается часов в 11-12 ночи, в этот раз он не вернулся, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» жена пострадавшего Марина. — Ночью раздался звонок из скорой, они рассказали, что на моего мужа напали, он в реанимации...

Предположений о том, кто и за что ударил автолюбителя ножом, у его близких нет. Родные называют Алексея самым мирным и спокойным человеком и просто не могут представить, что у него были какие-то враги.

— Он добрый, как Иисус, — говорит Марина Бякова. — Ни с кем не конфликтовал, ему не приходило никаких угроз.

Крупный, русский мужчина

Местные жители предполагают, что все случилось из-за денег. Мол, водителю попался какой-то недобросовестный клиент, который не только не захотел платить, но еще и прибрал драгоценности владельца машины.

— Ни телефон, ни ценностей не взял преступник. Он даже денег не попросил у него, — объясняет наша собеседница.

Алексея ранил не клиент службы, в которой он числился, а случайный попутчик. Как сам потерпевший, пришедший сегодня в себя, сообщил полицейским — он закончил заявку на Тополиной, в 17 квартале и согласился подвезти человека, который стоял у подъезда.

— Крупный, русский мужчина. Сказал, что сам покажет дорогу. Они доехали до 20 квартала и на Южном незнакомец ударил мужа ножом в горло, резко и неожиданно, — передает слова возлюбленного Марина. — Артерию перерезал, задел правую руку — он теперь не поднимается. Самое страшное, что ударил просто так — не за что! Это пугает больше всего!

Сбросил нож в снег

Жена потерпевшего просит помощи местных жителей - нужно найти преступника!Фото: из личного архива

Сразу после этого преступник сбросил нож в снег и убежал, оглядываясь при этом на свою жертву. Раненый успел поднять оружие и забросить в салон, чтобы остались улики. Случайным свидетелем произошедшего стал проходивший мимо парень — он и вызвал скорую.

В обстоятельствах дерзкой резни разбираются оперативники. Они изъяли телефон потерпевшего, его автомобиль и нож, который там находился. В ГУ МВД Самарской области заявили, что сейчас их сотрудники разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Близкие Алексея Бякова просят откликнуться всех очевидцев преступления. Злоумышленник еще на свободе и неизвестно, что натворить этот человек на свободе. Просьба всем, кто что-либо знает, обращаться на kpsamara@phkp.ru

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