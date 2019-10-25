«Оставьте семью в покое!» Владимир Жириновский заступился за многодетного отца из Самарской области

Не смотрят телевизор и не знают, кто такой Чебурашка - к обсуждению, правильно ли воспитывает сыновей Иван Сидоров, подключились не только СМИ, но и депутаты.

23 октября семья Сидоровых побывала на шоу у Андрея Малахова, где отец семейства Иван Сидоров рассказал, почему его детям не нужен школьный аттестат, и прошел проверку на детекторе лжи, чтобы доказать всем, что ни к чему ребят не принуждает.

Напомним, в начале октября в Хворостянском районе Самарской области разгорелся скандал: трое сыновей Ивана Сидорова стали часто пропускать школу, его вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних, после чего мужчина заявил, что органы опеки хотят отобрать у него детей, потому что они не такие, как все.

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К обсуждению проблемы подключились не только региональные, но и федеральные СМИ, однако эмоциональное обсуждение жизни Сидоровых вызвало бурную реакцию зрителей. В числе которых оказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который написал в соцсетях гневный пост с заголовком «Остановить Малахова!»:

- В передаче «Прямой эфир» Андрея Малахова целый час травили Ивана Сидорова – отца троих подростков за то, что он воспитывает их на ферме. Причем сами ребята вполне довольны такой жизнью, они знают, чего хотят, вполне гармонично развиваются и сами просят: «Отстаньте от нас», -процитировал 11-летнего Константина Сидорова Владимир Вольфович. - Но обязательно нужно влезть в их семью, разлучить с отцом, отобрать детей, передать их в интернат. В итоге он с горя сопьется, а парни будут жить в детдоме – вот хороший финал, Малахов и его студия будут довольны.

Депутат особенно подчеркнул, что не считает трагедией, что ребята учатся дома и не смотрят ТВ.

- И правда, как им развиваться-то без передач Малахова о скандалах и разводах, - сыронизировал Жириновский. И призвал всех оставить семью в покое.

- Не всем становиться менеджерами и клерками, они хотят жить по-другому и имеют на это право, - подвел он итог обсуждения.

Эмоциональное высказывание депутата тут же подхватили СМИ, и сам Иван Сидоров. Корреспонденту «КП-Самара» мужчина сказал, что рад поддержке лидера ЛДПР, а также отметил, что когда-то лично был знаком с Жириновским.

- Мне приятно, когда меня поддерживают. Значит я делаю то, что нужно людям, - сказал Сидоров.

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