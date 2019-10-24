Многодетный отец, который боится, что у него заберут сыновей, прошел тест на детекторе лжи

Жертвы - дети

Психологи, органы опеки, юристы и знаменитости - история многодетного отца Ивана Сидорова из Хворостянского района Самарской области никого не оставила равнодушным. Напомним, в начале октября он пожаловался в соцсетях, что органы опеки грозятся отобрать у него трех сыновей за то, что они не смотрят телевизор и не знают, кто такой Чебурашка.

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Корреспонденты "КП-Самара" съездили в село Новотулка, где живет скандальная семья, чтобы попытаться на месте разобраться, что к чему. Оказалось, что Костя, Степа и Вова Сидоровы с начала года стали часто прогуливать школу, а их отец заявил, что аттестат его детям ни к чему - после этого руководство учебного заведения обратилось в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой принять меры. На очередное заседания вызвали отца семейства Ивана Сидорова, из-за чего и разгорелся конфликт - мужчина в открытую высказал свою мысль о неважности общего образования.

По словам директора школы Александра Писарева, раньше дети в школу ходили исправно - это было в то время, когда с ними жила мама. Но в этом году Алина Сидорова уехала в Самару с двумя младшими детьми. По ее словам, она попыталась спасти их от мужа-тирана, который третировал ее на протяжении многих лет совместной жизни.

Однако эксперт по выявлению лжи, которого пригласили на передачу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, пообщавшись с детьми, пришла к выводу, что все гораздо сложнее:

- С точки зрения общего состояния, дети сейчас нормальны, - заявила профайлер Светлана Грунина. - Да, они критично настроены в отношении мамы. Но здесь нет жертвы-мамы, жертвы – только дети.

Что показал детектор лжи

Иван Сидоров считает, что его дети могут сами выбирать, чему учиться, о чем мечтать и ходить ли в школу. В доказательство того, что он их ни к чему не принуждает, мужчина согласился пройти проверку на полиграфе.

Вопросы ему задали самые каверзные: настраивает ли он детей против матери, учит ли живодерству, принуждает ли к труду, использует ли их как рабов и так далее. На все вопросы он ответил честно. Это подтвердил полиграфолог Максим Коваленко:

- Лишь два вопроса о принуждении к труду и об использовании детей для достижения своих целей показали неясные результаты. Но Иван Сидоров их прокомментировал и стало понятно, в чем дело.

По словам главы семьи, он, безусловно, может потребовать от детей что-то сделать по дому, не беспокоить его в то время, когда он работает, или, скажем, в 10 вечера лечь спать. Но ничего плохого в этом не видит.

Денег мало, но достаточно?

Деревенские жители Ивана Сидорова считают лодырем, глава сельского поселения Новотулка заявила, что он отказывается от работы, которую ему предлагают, но при этом имеет большие долги за газ (10 тысяч), воду (7 тысяч), электричество (400 рублей) и долг за школьное питание (9000 рублей).

Последний пункт вызвал бурю негодования: разве не должно быть школьное питание для многодетной семьи бесплатным?

- Нет, в соответствии с законом семье из бюджета выделяются компенсаторные выплаты за питание детей в школе, - объяснила начальник Хворостянского отдела образования Юго-Западного управления минобразования Самарской область Татьяна Викторова. - В этом году выплачивается по 700 рублей за каждого ребенка. Иван Сидоров эту выплату оформил, но за школьные обеды не платит. Сейчас, насколько мне известно, его дети носят в школу свои контейнеры с едой.

В ведомстве уточнили: родители не обязаны пускать полученные деньги на оплату именно школьного питания, дети действительно могут брать еду из дома.

Иван Сидоров озвучил я прямом эфире, что общий доход его семья составляет около 15 тысяч рублей в месяц: 10 000 он получает за свою работу по удаленке, еще 5000 - это разнообразные пособия. Удержаться на плаву семье помогает подсобное хозяйство - огород и стадо коз.

Вы не такие, как все! : у многодетного отца отбирают детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU