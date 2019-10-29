Как они будут жить дальше? В Самарской области многодетная мама потеряла в огне двух дочек и дом

Любили иногда выпить

Следователи Самарской области разбираются в обстоятельствах жуткой трагедии, произошедшей в ночь с 27 на 28 октября. Страшный пожар в частном доме в селе Красная Горка Кинель-Черкасского района унес жизни 3-летней Лизы и ее сестренки Кати, которой был всего один годик.

Что произошло, пока остается загадкой. Основная причина — неисправность электропроводки, в результате чего и появился огонь. Впрочем, отрабатываются и другие версии.

— Там не самая благополучная семья жила. Любили иногда выпить, не работали. Кто-то говорит, что муж надебоширил, но его в ту ночь и дома не было — сидит в ИВС за пьянку и оскорбления, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» местные жители.

В помещении помимо малышек находилась их мама — 31-летняя Татьяна — и старшая дочь женщины — 4-летняя Вика. Они чудом смогли спастись, вовремя проснувшись и успев выбраться до приезда пожарных. К сожалению, младших девочек вызволить из западни не получилось.

Мама и дочь в разных больницах

Татьяна и Вика выбрались, но тоже пострадали — серьезно обожгли руки и ноги. Сейчас они находятся в больницах — ребенок в районной, хозяйка сгоревшей жилплощади — в областной столице в реанимации.

Дом после пожара восстановить будет тяжело

— Не знаю, кто и чем им сейчас поможет. Как это вообще делается? Как они будут жить дальше? — делится с samara.kp.ru родственница пострадавших Анастасия. — Татьяна не работала, муж ее пьет постоянно. После выписки она поживет у меня, а что потом — сложно сказать. Не знаю, что она решит. Они не благополучные, не работали, трудная ситуация.

Наша собеседница отмечает, что Вику она тоже планирует поселить у себя. Причем не только на время — девушка хочет оформить опеку над ней. Отметим, что у Татьяны также есть сын от первого брака, но он живет с отцом.

Люди с деревни помогали

— Сейчас занимаюсь детьми. Мне нужно сделать похороны, а потом девочку забрать с больницы. Ориентировочно в пятницу ее выпишут, — говорит Анастасия. — Сборы помощи на прощание с детьми я не организовывала, не знаю, как это происходит, но люди с деревни некоторые помогали. Большое им спасибо.

Напомним, что все случилось на улице Молодогвардейской, 55. Сигнал о возгорании в облМЧС поступил в 23-16, с огнем боролись 42 пожарных с использованием 17 машин, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось в час ночи.

Проверка по факту происшествия продолжается. Хоронить погибших сестер будут уже завтра — 30 октября. Всем, кто желает помочь семье несчастных, просьба обращаться на почту kpsamara@phkp.ru.

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