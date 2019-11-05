Трагедия на Волжском дерби: во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» на «Самара Арене» подрались болельщики и умер стюард

Скандалом обернулся матч 15-го тура РПЛ на «Самара Арене» между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», состоявшийся в воскресенье 4 ноября. На поле Волжское дерби завершилось боевой нулевой ничьей, но и за его пределами была серьезная борьба. Прямо во время игры подрались фанаты команд, а вскоре после этого скончался работающий на стадионе стюард.

— После драки упал замертво с отказом сердца один из охранников. Он дежурил на пятом этаже возле фан-зоны «Рубина». Говорят, из-за того, что замерз, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» очевидец событий Дмитрий Семенов (личные данные изменены).

Возможно, эмблема "Рубина" в туалете стала причиной конфликтаФото: соцсети

Дмитрий отмечает, что стюардов после конфликта на трибунах кучей созвали, чтобы окружить болельщиков гостей и не выпускать их со своего сектора.

— В итоге охранники сами чуть не словили, а затем один из них упал с остановкой сердца, — отметил Дмитрий.

Что касается небольшого побоища, то оно произошло в начале второго тайма. Причины массовой потасовки уточняются, но на протяжении матча, самые активные болельщики команд часто оскорбляли друг друга, выкрикивая в адрес оппонентов обидные вещи.

— Еще во время матча неизвестные нахалы закинули эмблему «Рубина» в туалеты на гостевом секторе, после чего 30 «рубиновских» пытались прорваться на фан-сектор «КС», но получили по щам, — поделился с «Комсомолкой» Василий Петров, также бывший вчера на стадионе.

Некоторые фанаты получили серьезные побоиФото: соцсети

Другие свидетели случившегося утверждают, что это фанаты «Крыльев» пошли толпой на гостей из Татарстана. В любом случае, дошло до мордобоя, в который вовремя вмешались полицейские.

— На матче 4 ноября серьезный правонарушений не допущено. Составлено 7 административных протоколов. 6 за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и 1 за мелкое хулиганство, — прокомментировали ситуацию samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. — Также после матча на выходе со стадиона стало плохо 55-летнему мужчине. Медицинские работники констатировали его смерть.

По факту происшествия назначено проведение проверки. Точную причину гибели стюарда установит экспертиза, после чего будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет.

Отметим, что всего на матче присутствовало 10842 зрителя. После этой встречи «Крылья» расположились на 7 месте в таблице — у них в активе 18 очков. У «Рубина» — 17 баллов и 12-я позиция.

Драка на матче Крылья Советов - Рубин.Во время матча 4 ноября между болельщиками Крыльев Советов и Рубина произошла стычка. Такой вот день единения в Самаре Как сообщает корреспондент #АлгаШоу, спустя 10 минут после инцидента на трибунах появиись сотрудники правопорядка

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