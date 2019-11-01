«Искали пять месяцев, а он случайно сгорел»: в Самаре закрыли дело «сталкера», погибшего на развалинах ЗИМа

Уехал с друзьями и исчез

Получила свое завершение история загадочного исчезновения 34-летнего самарца Андрея Гайдукова. 23 января мужчина исчез в местной «сталкерской зоне» — на развалинах Завода имени Масленникова. Он поехал туда с друзьями за цветным металлом. Они вернулись, а Андрей нет.

«Комсомолка» описывала подробности происшествия. Они были максимально странными. Андрей, вместе с товарищами — Евгением и Александром — в тот вечер, примерно в 22-00, прибыли к ЗИМу.

— В какой-то момент у Жени возникли проблемы с машиной. Он остался ремонтировать, а они пошли на развалины. По рассказу Саши, он замерз и пошел в автомобиль. Потом через 30-40 минут вернулся на место, где они разошлись с Андреем, а его уже не было, — рассказывала корреспонденту «КП-Самара» сожительницы Гайдукова — Маргарита.

Труп нашли военные

Искали мужчину волонтеры и полицейские. Вскоре к поискам подключились и следователи, которые к тому времени уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Поисковые мероприятия ни к чему не привели, шансов на то, что разыскиваемый жив, с каждым днем становилось все меньше. Никогда раньше на такой срок Андрей не пропадал.

Мужчину не могли найти на руинах завода несколько месяцевФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Под подозрение в первую очередь попали Евгений и Александр. Их неоднократно вызывали на допросы, проверяли на детекторе лжи, вывозили на место пропажи — показать конкретно, как все происходило в тот вечер. Но эти мероприятия результатов не дали, да и мотива у спутников Андрея не было.

Дело, которое уже находилось на контроле в Москве, сдвинулось с мертвой точки в начале июня. Возлюбленную Андрея Гайдукова и его маму пригласили в Следственный комитет. Там им сообщили, что в трансформаторной будке на развалинах ЗИМа военные нашли обгоревший труп человека. Внешне определить личность оказалось невозможно, но близкие опознали обгоревшие ключи и телефон.

Ошибся проводом

— Но как там мог оказаться труп мужчины почти через 5 месяцев? Его же искали почти пять месяцев, и там в том числе? — не понимала Маргарита.

Исчез в «сталкерской зоне»: в Самаре почти полгода не могут найти ни живым, ни мертвым пропавшего на развалинах завода мужчину 00:00 00:00

Экспертиза подтвердила — погибший именно Гайдуков. В ходе разбирательств правоохранители пришли к выводу, что охотник за цветметом был уверен, что в той будке нет электричества и схватился за провод напряжением 220 вольт. Шансов выжить не оставалось.

— Сейчас уголовное дело прекращено. Следователи пришли к выводу, что это несчастный случай, — подвела итог ситуации в разговоре с журналистом «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В «сталкерской зоне» на развалинах ЗИМа, где зимой пропал искатель цветмета, нашли обгоревший труп с его телефоном

Тело обнаружили военные в трансформаторной будке, личность погибшего пока не установлена (подробности)

Исчез в «сталкерской зоне»: в Самаре почти полгода не могут найти ни живым, ни мертвым пропавшего на развалинах завода мужчину

Силовики думали, что весной тело найдут среди цветмета, за которым он отправился в тот январский вечер, но сейчас о судьбе Андрея ничего не известно (подробности)