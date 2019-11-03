Бросила 70 лет назад, а теперь поливает грязью: родня 94-летней бабушки из "курятника" рассказала об отношениях в семье

Корреспондентам "КП-Самара" удалось разыскать в Тольятти внучку Марии Николаевны Высоцкой, которая в конце октября попросила председателя СНТ «Сборщик» Михаила Леонтьева найти ей пристанище, потому что ее бросили родственники.

Напомним, по словам Михаила Леонтьева, пожилая женщина жила на участке, на котором было отключено водоснабжение, и в домике, где были проблемы с проводкой, а значит, с отоплением. Пенсионерка рассказала Леонтьеву, что родня выселила ее из благоустроенного коттеджа в домик, в котором раньше обитали куры, потому что она отказалась переоформить на них пенсию. В настоящее время Мария Высоцкая находится в социальном приюте.

- Это дачный домик, а не курятник. Она сама туда несколько раз то возвращалась, то уезжала, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" внучка Марии Высоцкой Анастасия С. - До недавнего времени я с ней мало общалась, потому что она бросила мою мать почти сразу после рождения и вспомнила о ней лишь спустя 70 лет. Из Белоруссии она сама просила привезти ее в Тольятти. Здесь она уже примерно три года, все это время каждый ее приезд к нам заканчивается скандалами и жуткими сплетнями, о которых даже стыдно говорить. После этого мои мама с папой, которые тоже уже люди пожилые, по несколько дней мучаются с давлением.

Председатель СНТ Михаил Леонтьев сфотографировал тот самый дом, который пенсионерка называет бывшим курятником

По словам Анастасии, пенсионерка сама решила поселиться в летнем домике, а не в благоустроенном коттедже, мотивируя это тем, что большой дом плохой, вода в нем отправлена и жить внутри нельзя.

Другой внук Марии Высоцкой - Владислав Б. - ранее говорил примерно то же: летом бабушка жила в этом домике, а на зиму перебиралась в город, в квартиру к родне. Но в этом году все пошло не так: когда их семья паковала вещи, своевольная пенсионерка заявила, что никуда не поедет.

- Я приезжала к ней, привозила воды и еды, да она и сама ходила там в магазин, - говорит Анастасия. - Я предлагала её забрать на квартиру, даже снять ей жилье, если она не хочет жить с нами, но она отказывалась. В доме были холодильник, плита, диван, я привезла ей обогреватель. Перед отпуском две недели назад заезжала к ней в последний раз, привезла ей запасов, а когда вернулась, выяснилось, что мы все ее обижаем. Даже не знаю, что теперь делать.

По словам Михаила Леонтьева, который регулярно навещает Марию Николаевну в приюте, она с родственниками общаться не желает и уверяет, что в приюте ее все абсолютно устраивает. Как разрешится ситуация, пока не ясно. Тем более, что Леонтьев в октябре написал заявление в полицию, в котором просил провести проверку по факту оставления пожилого человека в опасности.

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