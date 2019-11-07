2019-11-06T22:46:05+03:00
Общество

Парад Памяти 2019 в Самаре: что происходит прямо сейчас на площади Куйбышева

Представляем трансляцию Парада Памяти 2019 в Самаре с площади Куйбышева: кто идет по площади, о чем говорят ведущие, какая техника проходит перед зрителями
Кирилл КАРИМОВ
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В Самаре пройдет Парад Памяти - 2019В Самаре пройдет Парад Памяти - 2019Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Парад Памяти 7 ноября в 2019 году состоится в Самаре уже в девятый раз. Масштабный праздник впервые провели в 2011 году - в честь семидесятилетия со дня проведения памятного Парада в тыловом Куйбышеве. Шествие начнется в 12.00. В 11.30 пройдет возложение цветов к Вечному огню.

Мероприятие повторит парад в запасной столице СССР, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тогда на трибунах собрались советские вожди, военные, представители дипмиссий множества стран. На последних, считавших, что СССР терпит поражение во Второй мировой войне, 1,5-часовой парад произвел огромное впечатление. И неудивительно, ведь по площади прошли 22 тыс. человек, сотни единиц военной техники, а над трибунами пролетели бомбардировщики, штурмовики и истребители.

Тема Парада Памяти в Самаре 2019 года — «Солдатская слава». Главным героем этого года станет последний живой Герой Советского Союза 3-ей ударной армии, который водрузил над Рейхстагом Знамя Победы, житель Самары Владимир Иванович Чудайкин. К 100-летию самарского медуниверситета приурочена и еще одна тема: «Эвакогоспиталь как памятник солдату».

Сегодня на площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчетов. Над зрителями пролетит самолет ИЛ-2, который отреставрировали, достав со дна озера. Также ожидается появление колонн военной исторической техники, а также проход солдат в исторической форме с оружием времен Великой Отечественной войны. На площади можно будет увидеть легендарный танк Т-34, самолеты ПО-2, ЯК.

Стать зрителем Парада Памяти, в отличие от Парада Победы 9 мая 2019 года, может каждый житель Самары. А для читателей «КП-Самара» будет идти прямая трансляция. Мы расскажем, кто посетил Парад Памяти, какие коробки прошли маршем по площади и поделимся фото и видео с места события.

В 14.00 на в рамках Парада Памяти на набережной реки Волги пройдет историческая реконструкция «Сталинград 42. Группа полковника Горохова».

Напомним, из-за Парада сегодня несколько улиц вокруг площади Куйбышева будут перекрыты для проезда.

Парад Памяти 2019 в Самаре: что происходит прямо сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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