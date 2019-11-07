Аршавин в «Ладе», ворованный Porsche 911 и интерес «Барселоны» к Бахареву: как жил тольяттинский футбол в 90-е

Это сейчас тольяттинская «Лада» болтается на дне турнирной таблицы ПФЛ и находится на грани банкротства, а в 90-е «автозаводцы» выступали в Высшей лиге, а в Тольятти были деньги.

Бывший тренер, генеральный директор и президент «Лады» Александр Гармашов дал интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором рассказал в том числе о тольяттинском футболе в то лихое время. Гармашов редко дает интервью, тем более такие развернутые. Подготовили для вас краткий конспект – все самое важное и интересное кратко.

«АвтоВАЗ» почти не спонсировал «Ладу». Деньги шли от других инвесторов.

- 20 миллионов за рекламу на футболках - больше ничего. 48% съедали налоги. Оставалось 10 с небольшим - этого даже на перелеты не хватало, они в первой лиге на 15 миллионов тянули, - отметил Гармашов.

Автомобильный завод серьезные деньги перечислял только хоккейной команде.

В «Ладу» переходили футболисты в том числе из-за квартир, которые выделял «АвтоВАЗ».

- За пределы рекламных денег, что нам давал завод, выйти не мог, связанные с ним структуры вроде электросетей помогали незначительно. Но вот квартиры были нашим большим преимуществом. Помню, однажды нам с хоккеистами выделили 50 квартир, 28 из них остались в футбольном клубе. Игроки знали, что, перейдя в «Ладу», будут обеспечены жильем, - отметил Александр Гармашов.

Экс-футболист похвистневского «Нефтяника» и тольяттинской «Лады» Алексей Бахарев (воспитанник тольяттинского футбола) мог оказаться в «Барселоне». Каталонский клуб следил за полузащитником, когда тот играл в Тольятти, и планировал подписать с ним контракт, чтобы он выступал за фарм-клуб. Однако уже был вариант со «Спартаком» и в «Барселоне» согласились подождать и последить за игроком еще.

Бахарева открыли благодаря пиву.

- Случайно его [Алексея Бахарева] увидел на детской площадке. Остановился пива попить, смотрю, парень пятками чеканит, как [советский футболист, серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Игорь] Численко. Настоял, чтобы тренеры включили в состав. Он в первой же игре два забивает, во второй еще один. Сразу дал ему квартиру и нормальные деньги. Бахарева лондонский «Арсенал» звал после того, как в Донецке 0:3 проиграл. Но Ахметов [бизнесмен, владелец донецкого «Шахтера»] тогда брал игроков не на продажу, а для себя. Не отпустил. А если бы не пиво, кто бы Бахарева знал?

Матч «Лады» против «Крыльев Советов» в 1996 году. Фото: vk.com/football_old_school

Перед разгромом «Крыльев Советов» 4:0 в 1993 году перед «Ладой» выступил известный скрипач Соломон Телесин (Моня). Его привез бывший директор по развитию «КС» Александр Шикунов.

За первое место в зоне «Центр» первого дивизиона «Лада» рубилась с петербургским «Зенитом». Гармашов признался, что после встречи с сине-бело-голубыми он конфликтовал с судьями, а также стимулировал соперников, чтобы они обыгрывали «Зенит»:

- В Петербурге [судья] Валя Иванов нас убил. Я в судейскую - тамбовские на входе в пиджачках: «Мы тебя, маленький, в Тольятти найдем и нахлобучим». Приехал домой и заточился. Все сделал, чтобы «Зенит» прибивали, где можно и нельзя. Стимулировал соперников, прямо удовольствие получал. А тут еще банкир с завода встречался в Питере с Собчаком, тот сказал при всех своих Кудриных: «Обойдем вас на финише». Я услышал - хрен им, говорю! На два очка в итоге опередили «Зенит».

Возможно, машину тренера «Лады» Виктора Антиховича сожгли в Казани из-за договорного матча.

- Бывает, на победу выделяется определенная сумма. Однако кто-то решает, что можно выиграть и без нее. Деньги не доходят до соперника или доходят не все, а победить в итоге не удается. Те, кто выделял сумму, не очень хорошо смотрят на такие штуки. Но это байка, а что там у них было в Казани, меня не касается, - сказал Гармашов.

Александр Гармашов зарабатывал продажей машин «АвтоВАЗа». Деньги шли в том числе на «Ладу». При этом уехать из Тольятти на новой машине без криминальных проблем было нельзя. Гармашов решали эти проблемы:

- Тем, кто покупал у меня, вешали под стекло табличку «Транзит-Сервис». Так называлась фирма, на которую я выписывал с завода машины. Люди на дорогах были предупреждены, не трогали. Очень большой бонус для нас. В те годы граждане покупали авто, выходили из магазина и тут же платили дань. А потом их еще на трассе щемили. Удивительно, но даже с оброком было дешевле купить машину в Тольятти, чем в регионах, вот народ и ехал. Мы на общем фоне решали проблему под ключ.

У Гармашова в Тольятти был, как признался он сам, скорее всего, ворованный Porsche 911, который разгонялся до 320 км/ч.

В «Ладе» мог оказаться Андрей Аршавин.

- Бузникин-старший выпивал как-то в Пскове с Эдуардом Малофеевым, всплыла кандидатура Аршавина, еще до «Зенита». Но из-за «роста сидячей собаки», как я это называю, была отвергнута. Потом высказал Бузникину: «Боишься брать игроков ниже себя?», - вспоминает Гармашов.

Сейчас Гармашов собирается запустить предприятия в Самаре и/или Тольятти, чтобы содержать свой частный клуб. Планирует делать автомобильные свечи. Однако создавать команду бывший гендиректор «Лады» собирался в Крыму.