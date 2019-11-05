«Акрон» первый, «Лада» пробила дно»: как дела у тольяттинских клубов в ПФЛ

Так получилось, что Самарскую область в этом сезоне ПФЛ представляют две команды из Тольятти. Это стало возможно из-за того, что место обанкротившейся «Сызрани-2003» в группе «Урал-Приволжье» занял частный клуб «Акрон».

Дела у тольяттинских команд идут совершенно по-разному. «Акрон» занимает первое место в группе, которое дает право выхода в ФНЛ, а «Лада» продолжает влачить существование на дне турнирной таблицы. Так что не исключено, что в следующем сезоне в ПФЛ может не остаться ни одной команды из Самарской области. Это произойдет, если «Акрон» пойдет на повышение, а «Лада» прекратит свое существование (такие разговоры есть).

«Лада» в этом сезоне не радует тольяттинских болельщиков, в отличие от «Акрона». Фото: ФК «Акрон».

«Акрон» на пути к ФНЛ

Футбольный клуб «Акрон» только в этом сезоне дебютировал на профессиональном уровне и сразу показал, что задерживаться в подвале чемпионата России не намерен.

Руководство и тренерский штаб сколотили приличную команду и с первых туров обосновались на верху турнирной таблицы группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Какое-то время «Акрон» шел в группе первым, но матчи на Кубок России и естественный спад отодвинули команду на 2-3 места.

Сказался и финансовое положение главного на тот момент конкурента тольяттинцев – «КАМАЗа». Как рассказал корреспонденту «КП-Самара», директор ФК «Акрон» Иван Киреев, у клуба из Набережных Челнов бюджет больше примерно в 6 раз.

Однако обогнать «КАМАЗ» это не помешало. Сделал это «Акрон» как раз в очной встрече с «автозаводцами». Матч в Набережных Челнах получился не так богат на голы, как встреча первого круга в Жигулевске, когда команды разошлись миром 4:4, однако эмоций хватало. Счет в поединке открыл Валерий Захаров. Он откликнулся на подачу Владимира Друковского и почти от границы штрафной площади прошил оборону хозяев. Правда, буквально через 10 минут «КАМАЗ» усилиями Дениса Чушъялова счет сравнял, но «Акрон» все-таки вырвал победу. Сергей Вахтеев протолкнул мяч в ворота после того, как Азнаур Герюгов подал со штрафного, а Евгений Дудиков то ли пробил, то ли прострелил слета – 2:1.

После этой победы первое место «Акрон» не отпустил. В заключительном матче осенней части чемпионата красно-черные дома обыграли ульяновскую «Волгу» 1:0. В этом же туре оступился «КАМАЗ». «Автозаводцы» крупно проиграли «Уралу-2» и скатились на 4-ое место в турнирной таблице.

«Акрон» завершил осеннюю часть сезона на мажорное ноте – на первом месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Фото: ФК «Акрон».

Таким образом, «Акрон» лидирует в группе «Урал-Приволжье» с 38 очками. На два очка от тольяттинцев отстает «Челябинск», на 3 – «Урал-2» и на 6 – «КАМАЗ».

Что касается ФНЛ, то руководство «Акрона» пока не торопится с громкими заявлениями.

- Команда – частная, вкладывать деньги и топтаться внизу нет смысла. Хоть у нас и не такой большой бюджет, если сравнивать с другими клубами, но если деньги вкладываются в клуб, самоотдача должна быть максимальной. Команда, конечно, будет биться абсолютно в каждом матче, но нужно реально смотреть на вещи. В этом году мы дебютировали в профессиональном футболе и бороться с «КАМАЗом», ульяновской «Волгой» или «Челябинском» тяжело. Я думаю, в первый год «Акрон» будет присматриваться к новому для себя турниру, а на второй год в ПФЛ мы дадим бой соперникам за повышение в классе, - сказал директор клуба Иван Киреев в интервью «КП-Самара» в середине октября.

Однако вряд ли футболисты, тренеры или руководство будут против того, чтобы занять первое место, так что «Акрон» продолжит биться за повышение в классе.

У «Лады» молодая и перспективная команда, но отсутствие опыта сказывается. Фото: ФК «Звезда» (Пермь).

Смутное время «Лады»

Пока «Акрон» борется за ФНЛ, «Лада» болтается на дне турнирной таблицы. В 17 турах «автозаводцы» победили три раза и один раз сыграли вничью, набрав 10 очков и расположившись на 11-ом – предпоследнем – месте. Ниже только «Уфа-2» с шестью очками.

Самым тяжелым для «Лады» оказался отрезок прямо перед зимней паузой. Тольяттинцы проиграли три встречи с общим счетом 2:14 - 0:4 «Уралу-2», 0:5 димитровградской «Ладе» и 2:5 пермской «Звезде». Болельщики пребывали в ярости и отчаянии.

«Новая игра появилась? Кто «Ладе» меньше 4-х голов за матч закатит, тот лох?», «У «Лады» все стабильно. Отключите уже пациента от искусственного поддержания жизни», - негодуют те немногие постоянные фанаты, кто остался с командой. «Акрон» выходит на первое место. Родная «Лада» пробивает дно, - пишет главный паблик болельщиков «автозаводцев» после сокрушительного поражения от димитровградской «Лады».

Многие тольяттинцы уже в открытую просят или начать возрождать клуб, или закрыть его. И такая ситуация в сезон, когда «Ладе» исполняется 50 лет.

Все три матча тольяттинского дерби (два в чемпионате и один в Кубке России) остались за «Акроном». Фото: ФК «Акрон».

Вопрос о том, стоит ли продолжать, встал перед «Ладой» в это межсезонье. Руководство решило, что надо играть.

- Обстановка в клубе, конечно, довольно тяжелая. На самом деле достаточно было бы сказать о том, что до последнего дня было непонятно, будет ли «Лада-Тольятти» заявляться на новый сезон в ПФЛ или нет. Я бы не стал говорить о том, что проблемы есть именно с деньгами. Проблемы с источниками финансирования - наверное, так правильнее. Потому как это не только деньги, это комплексная работа, в основу которой ложится первостепенное понимание того, кому, собственно, нужна команда. Дело даже не в результатах, оставляющих желать лучшего. Дело больше в том, что матчи команды проходят при пустых трибунах, клуб со славной историей остается на обочине регионального и в целом российского футбола. Вот об этих проявлениях нужно думать в первую очередь, - сетовал в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» бывший пресс-атташе «Лады» Роман Леонтьев.

Причем у «Лады» хорошая молодая команда. Но ей не хватает опыта. А клубу – стабильной финансовой ситуации.

В следующем сезоне может случиться так, что в ПФЛ не останется ни одной команды из Самарской области. Фото: ФК «Акрон».

Согласно сайту ПФЛ, чемпионат возобновится 7 апреля. В этот день «Акрон» примет ижевский «Зенит-2, а «Лада» - «Уфу-2». Второй круг клубы завершат 29 апреля.

Однако организаторы пока не решили, как продолжить чемпионат. Может случиться так, что в весенней части турнира между собой путевку в ФНЛ разыграют шесть лучших команд сезона – в рамках своеобразного плей-офф.

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