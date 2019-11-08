«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей

"У неё уже не было сил"

День 27 марта 2018 года мама девятиклассника из пос.Майский Вани Бурмистрова Людмила запомнит надолго. В выходной сын отправился порыбачить с друзьями – Виталей Полосиным и Лешей Пермяковым на местную речушку. Обычно смирная речка из-за обильного таяния снега разлилась и наполнилась водой. А перекинутый через нее старенький перекидной мост уже давно требовал ремонта – то тут, то там не хватало досок. Еще издалека мальчишки заметили односельчанку Марину – женщина переходила речку, но оступилась на мосту и как подкошенная рухнула в ледяную воду.

- Она ухватилась обеими руками за нижний трос и практически висела на нем по грудь в воде, - рассказывает Алексей Пермяков. – Сама вылезти уже никак не могла – речка в половодье бурная, глубокая, на ней была тяжелая куртка, которая уже намокла. Марина потом сказала нам, что у нее уже совсем не осталось сил держаться, она уже попрощалась с жизнью и хотела отпустить спасительный трос, но тут увидела, что мы бежим на помощь.

Дети рассказывают, что в тот роковой момент даже не задумывались и не боялись – просто бросились вытаскивать женщину из воды.

- Тащили за плечи, за туловище, руки, ноги. Тяжелая очень была, - вспоминает Виталий Полосин. – На то, чтобы ее вытащить, понадобилось минут пять-десять. За себя не боялись, да и некогда было хоть о чем-то думать, главное – достать. Но было очень страшно, что вдруг не сумеем вытащить, что она сейчас выскользнет у нас из рук и захлебнется. А она еще кричала – отпустите меня, не могу больше держаться….

"Домой пришли мокрые с ног до головы"

Вытащив женщину, ребята предложили развести костер, чтобы она могла согреться, но та отказалась и попросила отвести ее домой.

- Сын пришел домой весь мокрый с ног до головы. Я уже хотела отругать его, но он сказал – мама, мы спасли жизнь матери семерых детей, - вспоминает мама Ивана Людмила Бурмистрова. - Я сначала даже ушам своим не поверила! Но оказалось, что это правда. Женщину эту мы знаем, конечно, село у нас небольшое, она действительно многодетная мать, работала уборщицей в школе. Уже потом, когда меня прошиб запоздалый страх за сына – вдруг бы с ним что-то случилось – он сказал мне, что никогда бы не простил себе, если бы из-за их бездействия семеро детей остались сиротами. Мы с родителями Витали и Леши очень гордимся поступком наших мальчишек!

Медаль "За спасение жизни" стала достойной наградой за героический поступокФото: Ольга НОВИКОВА

К слову, о своем героическом поступке ребята особо никому не рассказывали. И если бы спасенная Марина не поведала о нем руководству школы, об этом никто так и не узнал бы. Но награда все-таки нашла героев - 8 ноября ребята получили из рук губернатора Дмитрия Азарова медали «За спасение жизни».

Аналогичной награды удостоился и сызранский семиклассник Антон Косырев, который летом этого года спас на Черном море малыша, которого течением унесло на глубину.

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