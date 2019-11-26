Мошенники обманывают самарцев все чаще: как разговаривать с преступниками по телефону и не попасть в финансовую пирамиду

В гостях на радио «КП-Самара» побывал заместитель начальника Главного следственного управления регионального ГУ МВД России Юрий Портнов. Полицейский, который на службе уже 27-й год, рассказал, как не попасться на уловки хитрых мошенников, добиться возмещения ущерба от недобросовестного застройщика, не стать жертвой фальшивомонетчиков и о многом другом — интересном и полезном.

О выборе профессии

— Не хочу сказать, что древний, как динозавр, но в свое время я закончил советскую школу. Любой советский мальчишка мечтал носить форму, погоны и быть не как современные супергерои — Человек Паук, Супермен — а быть на страже своей страны. Я патриот и пришел в милицию по убеждению. Прийти на службу и стать полезным для общества, получив интересную профессию, мне посоветовал участковый инспектор. А еще было много замечательных фильмов про милицию, например, «Внимание! Всем постам…», где играет Андрей Ростоцкий. Великолепный, культовый фильм, который я очень люблю. Там замечательные слова есть про нашу профессию: «Мы не Боги, а мы люди. Также трудно, также больно как и всем нам бывает порой. Просто это работа такая — охранять Вашу жизнь и покой». Так получилось, нисколько об этом не жалею, прекрасно понимаю, что эта работа очень важная,нужная и необходимо делать ее качественно.

Сегодняшние задачи

— Руковожу следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ и занимаюсь организацией работы сотрудников этого подразделения. У нас в производстве много очень серьезных, резонансных уголовных дел. Спектр расследования довольно обширный — это дела и в сфере топливно-энергетического комплекса, дела в сфере долевого строительства, кредитно-финансовой сфере, киберпреступления. Каждое дело по своей сути уникальное и интересное. За каждым уголовным делом стоят реальные судьбы, как потерпевших, так и тех лиц, которые совершили эти преступления.

О финансовых пирамидах

— Они остаются актуальными. Очень большое количество граждан попадает в клубы этих преступников, как правило, это незащищенные слои населения, люди в возрасте. В этом году в Самарской области порядка 12 дел возбуждено по финансовым пирамидам. Расследуется целый ряд таких преступлений, в работе находятся такие организации, как потребительский кооператив «Вкусно и сытно», «Строительно-сберегательная касса», «Кредитно-потребительский кооператив». Первые два дела возбуждались в Тольятти, количество потерпевших очень большое. «Вкусно и сытно» — около полутора тысяч потерпевших, «Строительно-сберегательная касса» — более пятисот потерпевших. Более ста потерпевших по «Кредитно-потребительскому кооперативу».

Как не попасть в финансовую пирамиду

— У нас есть закон о кредитных кооперативах, где указано, что они создаются, как «касса взаимопомощи». Пользуясь этим преступники создают организации под названием «потребительский кооператив» и начинают гражданам давать обещания: «мы сейчас соберем деньги, эти деньги будем инвестировать в какие-то проекты — либо строительство дома, либо закупка материалов». Гражданам разъясняется, что они могут получить очень хороший процент — 18 %, 20 %. У человека появляется интерес: «зачем мне в банк идти, если здесь мне дадут под 20 %? Есть старая пословица — «бесплатный сыр только в мышеловке». Поверьте, если вам предлагают баснословные проценты, что бы вам не говорили, какая бы реклама ни была красивая — это первый сигнал, чтобы задуматься. Откуда процент? За счет чего он выплачивается? Это должно останавливать, а у нас человек бежит — все хочет сразу и много.

Тысячи людей стали жертвами кооператива в ТольяттиФото: Евгения ВАСИНА

Для того, чтобы понимать, что происходит, нужно знать закон. Социально незащищенные люди получают информацию от соседа или еще кого-то. Если вас предложение заинтересовало, не бегите проверять документацию, потому что злоумышленники в этом случае страхуются, у них есть пакет документов, они официально зарегистрированная организация, их контролирует ЦБ... Для начала лучше обратиться к помощи человека, который в этом разбирается, как минимум имеет юридическое образование. Юристов очень много — элементарный совет можно получить. Он будет более полезен, чем совет человека, который что-то уже отнес. Ведь преступники в своих схемах, как правило, проводят определенные выплаты, чтобы люди видели: вот — выплаты идут. Идет «прикормка», потом агрессивная рекламная политика, вовлечение большого количества средств, сбор средств, а затем средства растворяются и те, кто деньги собирает, тоже растворяются.

Куда обращаться жертвам

— «Кредитно-потребительский кооператив», здесь среди пострадавших не только граждане Самарской области, но и Саратовской. Просим потерпевших звонить по телефону 278-10-62.

«Вкусно и сытно». Порядка 10 регионов России подвержены их преступной организации. Организатор привлечен к ответственности, ему избрана мера пресечения. Мы интенсивно работаем с потерпевшими, просьба обращаться по номеру — 278-10-58.

Добавлю, что тут появилась тенденция — завалить жалобами органы предварительного следствия, в том числе такого плана — «давайте мы отпустим организатора и он вернет нам денежные средства». Это происходит, потому что обвиняемая сторона проводит контрмеры и говорит — «кооператив же работал, правоохранители виноваты в том, что он рухнул и человек находится под следствием, его нужно отпустить и он готов возместить ущерб и поэтому давайте дружно забросаем полицию жалобами, чтобы человека отпустили и все будет хорошо». Во-первых, возмещать ущерб он может и находясь под следствием. Но должен быть определен конкретный механизм, как это возможно сделать. Когда человек на стадии предварительного следствия не говорит про этот механизм, но пытается через кого-то поднять толпу на баррикады, то это всего лишь ход, чтобы противодействовать нам.

Пирамида «Строительно-сберегательная касса» затронула пять регионов России помимо Самарской области. Та же схема, привлекали денежные средства и говорили, что под них вы получите определенные проценты. Телефон следователя: 278-10-92. Чем быстрее обратитесь, тем лучше для расследования.

О преступлениях в сфере долевого строительства

— Проблема долевого строительства очень актуальная. Она стоит на контроле президента РФ. Список проблемных объектов большой. Люди, которые столкнулись с этой проблемой, подтвердят — это серьезная беда. И важно, чтобы человек не оставался с этой бедой один. Самое главное, чтобы каждое ведомство, которое занимается этой проблематикой, помогало. Правоохранительные органы должны разобраться в причинах и условиях совершения преступления. Мы не строим объекты. Я не снимаю ответственность с себя, но мы занимаемся именно расследованием. Выясняем, что именно произошло. Если это жизненная ситуация — стройка встала, то это не уголовное дело. Другое дело, если это хищение денежных средств.

С 2008 года волна таких уголовных дел захлестнула Самару. С тех пор более 13 уголовных дел было направлено в суды. Подсудимым давали серьезные сроки за эти преступления, чтобы остановить огульный фактор застройки. Разбираясь, мы выясняли, что у застройщика нет разрешительной документации, которая обязана быть, когда занимаешься стройкой, проблемы в бухгалтерии, когда непонятно, куда ушли денежные средства, которые должны уходить на строительство объекта. В закон были внесены поправки, направленные на то, чтобы человеку дать понять, что его права учтены. Договоры стали регистрироваться в регпалате, например. Проблема, тем не менее, остается и в моем понимании она решится только тогда, когда все вопросы с преступными посягательствами будут закрыты.

Реально ли вернуть деньги, которые вложил в строительство

— Задача стоит не только найти виновных лиц, но и доказать вину, принять меры для того, чтобы потерпевший получил реальную возможность возмещения ущерба. В первую очередь накладывается арест на ту строительную площадку, которая стала объектом преступления. Прорабатывается механизм с Минстроем по поводу того, кто дальше будет заниматься этим проблемным объектом. Устанавливается весь перечень граждан, которые пострадали и деньги, которые похищены. Некоторые зачастую скрывают бухгалтерскую документацию, либо она в безобразном виде. Возмещение ущерба гражданам происходит либо за счет тех средств, которые было установлены и арестованы у тех лиц, которые занимались хищением, либо за счет того, что объект достраивается за счет государства или нового застройщика.

Тот, кто похитил, не хочет чтобы деньги нашли. Начинаем выяснять, куда ушли деньги — либо на покупку объектов, для себя или родственников, либо их вложили куда-то. Большинство денежных средств преступники выводят таким образом, чтобы их не нашли и не забрали. Наша задача установить все вклады и все имущество, чтобы при рассмотрении дела суд принял решение, кому и в каком объеме возмещать. Были прецеденты, когда мы успевали накладывать арест на денежные средства. Но нельзя сказать, что жулик украл 5 миллионов, положил их на один счет и ждет, когда их найду.

Одна из основных задач в этом направлении - разобраться в причинах и устоях, чтобы ситуация не повторилась. Совершенствуется законодательство, разрабатываются механизмы, которые помогают гражданам не попасть в беду. И, как показывает практика, горький опыт помогает.

О ситуации на скандальной стройке по адресу Димитрова, 74

Проблема со стройкой на Димитрова актуальна до сих порФото: Анастасия ФИЛАТОВА

— Проблема с этим объектом остается. В свое время руководитель строительной организации нами был привлечен к уголовной ответственности, в 2011 году мы направили уголовное дело в суд, более 430 потерпевших было. Суд вынес приговор. В дальнейшем пострадавшие своими силами пытались достроить этот объект и в процессе достройки объекта выявилась не добропорядочность следующего застройщика. Денежные средства он направил не туда, куда надо, не на стройку. Сейчас мы разбираемся в этой ситуации, расследуем новое уголовное дело.

О тех, кто пытается заработать на горе людей

— Часто бывает так, что на горе людей некоторые пытаются заработать. В процессе расследования мы разбираемся в том числе с гражданами, которые как-то попали в список потерпевших, хотя раньше они не вкладывали свои деньги. Люди, зная, что работает определенный механизм, пытаются влезть в реестр, прикрыть себя и сказать, что «мы пострадали, когда-то внесли деньги, но не можем подтвердить этот факт, но требуем компенсацию». Мы хотим пресечь эти попытки, чтобы отфильтровать добросовестных потерпевших и преступников, которые пользуются ситуацией и иногда злоупотребляют своим должностным положением.

О новой организованной преступности

— Она отличается от тех, что была в девяностые годы. От расстрелов, от поджогов, взрывов. Они трансформировалась в преступления будущего. Использование телекоммуникационных каналов, интернета, киберпреступления. ОПГ стали использовать телекоммуникационные каналы, интернет, стало больше киберпреступлений. Где-то они легализовались, открыли юридические организации, которые законно работают. Даже преступления с наркотиками: теперь их не передают из рук в руки, а через интернет-магазин указывают адрес закладки. Интернет-магазины эти маскируют под приобретения продуктов, медицинских или биологических добавок. Да под что угодно — фантазия богатая у преступников!

В кредитно-финансовой сфере работают организации, которые обманывают большое количество граждан. Тот же пресловутый «Волгакредитбанк», над которым мы работали больше трех лет. В итоге установили местонахождение организаторов даже с международного розыска. Это все новые виды организованной преступности. Она максимально интегрировалась под современные реалии.

Об обмане на рынке «Форекс»

— Недавно мы направили в суд уголовное дело по игре на рынке «Форекс». До 2016 года эта деятельность никак не регламентировалась на территории РФ, и граждане включались в красивую рекламу. «Мы научим вас в течение времени играть с ценными бумагами, сможете зарабатывать, только внесите деньги!» В итоге люди проигрывали, многие даже проигрывали квартиры и оставались ни с чем. Мы выяснили, что у организации, во-первых, не было лицензии. Не было у них и выхода на площадку «Форекс». Это была программа, смонтированная на определенной площадке на территории другого государства. Программа позволяла людям вкладывать денежные средства, что они и делали. Они играли, по сути, с программой. Деньги выводились за пределы РФ, а потом через ряд банков возвращались в Россию.

Мы выступали с обращением к гражданам: «Не покупайтесь на это! Каждый должен заниматься своим делом, врач - лечить, полицейский - ловить преступников. Научиться за два курса играть на «Форекс» — миф и сказка». По делу, которое мы направили в суд, сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. Сейчас расследуется еще одно дело по торговле с «Телетрейд». Там большое количество потерпевших, дело направлено в Центральный аппарат МВД России.

Как говорить с преступником по телефону

— Злоумышленники часто собирают информацию в социальных сетях. Открыли вашу страничку, посмотрели фотографию, посмотрели чем увлекаетесь, составили портрет и пошли работать. Это еще одно новое проявление беловоротничковой преступности. Много людей, даже с высшим образованиям, используют свои знания не во благо. Также звонят, требуют в ходе разговора назвать персональные данные — не ведитесь на этот разговор! Здесь большую роль играет психология человека. Были мошенничества, когда звонили ночью или под утро — «Мама, я попал в ДТП нужны деньги». Человек не проснулся, и инстинктивно стараясь помочь на подсознательном уровне, совершал необдуманные поступки.

Разговаривая по телефону нужно выдохнуть и не бежать совершать какие-то действия. Надо хотя бы поговорить. Есть граждане, которые начинают допытывать преступника расспросами, это иногда срабатывает и злоумышленники пытаются прекратить разговор. Преступники это понимают и стараются прекратить разговор. Не говорите лишнего, лучше перезвоните в банк, узнайте — звонил ли вам кто-то. А если беда случилась, не занимайтесь самолечением, идите в правоохранительные органы с заявлением. Чем быстрее, тем лучше.

О борьбе с фальшивомонетчиками

— Поддельные купюры до сих пор находят. Если их делают, значит преступления совершаются. Но сказать, что Самару завалила волна фальшивых купюр, нельзя. По сравнению с прошлым годом есть спад. Во многом благодаря совместным усилиям и работе с оперативными службами нам даже удалось пресечь деятельность организованного преступного сообщества, которые занималась распространением фальшивых купюр на территории 10 субъектов РФ. 29 человек мы привлекли к ответственности, в том числе и организаторов. Это довольно уникальный случай. Нам удалось найти само печатающее устройство. Деньги печатали в Москве — тысячные и пятитысячные купюры. Есть методика, которые позволила нам установить, что они печатались на определенном устройстве. Очень серьезное уголовное дело, работали над ним более двух лет. Сейчас оно направлено в суд.

Качество некоторых фальшивых купюр такое хорошее, что на них даже некоторые специальные приборы не срабатывают. Это не просто водяные знаки, но и количество полос, бумага, рисунок, другие нюансы. Самый важный вопрос — не просто поймать сбытчика. Необходимо установить ту организацию, которая организовала эту сеть и изъять то устройство, которое печатает деньги.

Информация по защитным функциям купюры размещена на сайте Центробанка. А проще всего проверить купюры на специальной технике, она доступна в кредитных учреждениях. Если сомневаетесь — идите сразу туда, не затягивайте.

О самом необычном случае в карьере

Юрий Портнов советует самарцам быть внимательнееФото: Вера ЦЫГАНКОВА

— 20 лет назад я работал следователем в одном из райотделов, мы занимались расследованием кражи из квартиры. На улице Стара-Загора украли телевизор, магнитофон, видеокассеты. Преступники были задержаны, один из них лежал в больнице. Мы выяснили, что мужчины, употреблявшие наркотики, залезли через балкон в соседнюю квартиру — на девятом этаже. Один залез, а другой подавал. И один другому кинул телевизор — «Лови!». Тот сидел на перилах, поймал и с этим телевизором слетел вниз. Была зима, он удачно пролетел через деревья, переломался, конечно, но остался жив. В скорую так и забрали с кинескопом от телевизора в руках.