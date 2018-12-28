Брат экс-главы самарского фонда капремонта проведет в СИЗО еще три месяца

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-28T15:46:09+03:00

Алексей Архипов останется под арестом до 31 марта 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексея Архипова обвиняют в том, что он передавал брату откаты от подрядчиков

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Сегодня, 28 декабря, в Самарском районном суде рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста брату бывшего главы регионального фонда капитального ремонта Алексея Архипова. Суд поддержал прошение и решил оставить его в СИЗО еще на три месяца. Как сообщили в суде, Алексей Архипов останется под арестом до 31 марта 2019 года.

Алексея Архипова обвиняют в посредничестве при коммерческом подкупе. По версии следствия, он передавал своему брату Михаилу откаты от подрядчиков, которые сотрудничали с фондом. Деньги, по версии следствия, передавали за заключение договоров на ремонт в многоквартирных домах, а также за получение финансирования по этим документам. Задержали Архипова при передаче ему 220 тысяч рублей. Чуть позже по делу братьев Архиповых, которые, к слову, отрицают свою вину, также арестовали депутата Миннахмета Халиуллова,

Напомним, что вчера, 27 декабря, суд продлил срок ареста и Михаилу Архипову. Он тоже будет сидеть в СИЗО до 31 марта 2019 года.

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