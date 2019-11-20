«Думали, что она ушла в монастырь»: после пожара в самарской квартире нашли мумию женщины, пролежавшую там несколько лет

В шоке все соседи

Никто не пострадал, но труп все-таки нашли. Пожар в доме № 24 на улице XXII-го Партсъезда, произошедший 19 ноября в Самаре, закончился неприятным сюрпризом. Спасатели обнаружили в квартире на пятом этаже труп женщины.

— Было задымление в подвале, пожарные приехали и начали эвакуацию, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» полицейские. — Во время эвакуации они поняли, что из квартиры на пятом этаже не выходит женщина. Оказалось, что она там уже очень-очень давно лежит. Не меньше трех лет.

Соседи, мягко говоря, шокированы. Ничего не предвещало такого развития событий.

— Пожар случился вечером, в подвале, где находятся сараи. Там деревянные стенки в коридоре. А еще один сосед занял несколько помещений и устроил нагромождения, весь хлам туда носит, — делится с samara.kp.ru житель дома Игорь. — Пламени не было, сильно дымило. Видимо, были какие-то промасленные палки и началось самовозгорание. Нас всех вывели из дома, мерзли на улице несколько часов. Хорошо, у нас хоть машина есть.

Она очень громко выла по ночам

Наш собеседник с погибшей близким знакомым не был. Но своя слава в доме у нее имелась.

— Ирина, она душевнобольная была в прямом смысле этого слова. Постоянно лечилась, — продолжает мужчина. — Видел ее иногда. А уж слышали о ней все, кто здесь проживает. Она иногда очень громко выла по ночам.

По словам Игоря, о странной соседке никто ничего не слышал уже несколько лет:

Труп погибшей несколько лет находился в квартире на пятом этажеФото: Из личного архива

— Года с 2012-го она исчезла. Говорила, что собиралась в монастырь. Думали, туда и ушла. Ее никто не навещал, о родственниках ничего не знаю. Только странно, что почтовый ящик ее пустой был — ни квитанций, ни рекламной продукции. Лет 7 ничего не знали, а вчера мумию нашли.

Большой вопрос — почему никто не почувствовал запаха? Все-таки в соседней квартире труп, обычно такие вещи не остаются незамеченными.

— Она жила в квартире на пятом этаже, балконная дверь была приоткрыта, может поэтому запаха не было, — предполагает самарец Александр — он и вызвал МЧС. — Все думали, что она действительно в монастыре. Лично я женщину не знал.

Признаков насилия на теле не нашли

Александр добавляет, что тело вывезли из подъезда где-то часа в два ночи. Пожарные уехали, а за погибшей прибыла ритуальная служба.

— Очень сильное было задымление в подъезде. Когда я возвращался за ребенком обратно в квартиру, уже не мог пройти, хорошо, что пожарные вовремя приехали. Они вынесли моего сына, — делится молодой человек. — Все залили, потушили, а часа в четыре ночи еще раз приезжали. Пол загорелся в квартире на первом этаже.

Некоторые детей пожарные выносили из дымящего подъезда выносили на рукахФото: из личного архива

Всего огонь охватил 15 квадратных метров, эвакуированы были 65 человек, среди которых дети. Ликвидировали первое возгорание в 23-15. В обстоятельствах гибели Ирины разбираются правоохранители.

— По факту обнаружения трупа женщин 1954 года рождения проводится проверка. По предварительным сведениям, на ней не было признаков насильственной смерти, — прокомментировали «КП-Самара» в ГУ МВД России по региону.

Точную причину гибели Ирины П. установят эксперты. В случае выявления криминального подтекста, дело передадут в Следственный комитет.

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