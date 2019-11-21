Монтажник со стройки стал лучшим вратарем мира, потому что в «Крыльях Советов» ему дали пинка

21 ноября в Парагвае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Двухкратный чемпион мира сборная России сыграет в одной группе с Сенегалом, ОАЭ и Беларусью. Первый матч наша команда проведет 22 ноября против Сенегала. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени (23:15 по самарскому).

Сборной России есть что доказывать. Национальная команда неожиданно не отобралась на предыдущее первенство планеты. Кроме того, следующий чемпионат мира - в 2021 году - пройдет в России.

Тренерский штаб сборной привез в Парагвай серьезную команду. Есть и знакомые имена для болельщиков самарских «Крыльев Советов». Вызов в сборную получил выступавший за волжан в 2016 году Федор Земсков, а вот Артема Волошина, который завоевал с «Крыльями» в этом сезоне бронзовые медали чемпионата России, открепили. Кроме того, Волошин не сыграет уже и за «КС», недавно стало известно, что он продолжит карьеру в «Локомотиве».

Но главный самарец в сборной России – голкипер чемпиона страны петербургского «Кристалла» Максим Чужков. Будущий вратарь национальной команды родился в Самаре, здесь начинал свою карьеру, пробовался в большом футболе в «Крыльях Советов». Недавно Чужкова признали лучшим вратарем мира 2019 года в пляжном футболе.

За Максима болели жена и сын

- Главное для меня - жена написала, что гордится мной. Ей и сыну приходится часто обходиться без меня, особенно в этом сезоне, когда много разъездов. Я понимаю, как им трудно и ценю их поддержку. Не слукавлю, если скажу, что в этой награде огромная заслуга моей семьи, - сказал Максим Чужков на церемонии награждения.

Поздравил Чужкова и его главный персональный болельщик – сын.

- Сын кричал «ура!» и поздравил папу в голосовом сообщении, а на следующий день надувал праздничные шарики. Но на самом деле, папа для него всегда самый лучший в мире, - рассказала в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» жена Максима Чужкова Ольга.

Максим с супругой Ольгой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщина призналась – она очень волновалась за супруга.

- В ту ночь руки тряслись и я долго не могла уснуть. Чувствовала, что все будет хорошо, но соперники были очень достойные, поэтому была готова ко всему, - отметила Ольга.

Теперь Чужков, уже в статусе лучшего вратаря планеты мира, вместе с национальной командой отправится на чемпионат мира в Парагвай. А ведь всего этого могло и не быть. Тогда еще молодого Чужкова не приняли в большом футболе, ему пришлось зарабатывать на жизнь на стройке.

За «Крылья» сыграл 5 минут

Максим родился в Самаре. С детства мечтал, как и все мальчишки во дворе и школе, стать футболистом. Мечта стала ближе, когда позвали в дубль «Крылья Советов». Самарская команда тогда была хороша – только-только волжане выиграли бронзовые медали, играли в Кубке УЕФА.

- Я с детства представлял, как надену футболку «Крыльев». Единственный раз, когда мне это удалось – в матче молодежных команд в 2005 году. Мы играли против «Динамо», я вышел на 85 минуте, - вспоминает Максим.

Максим Чужков в начале своей карьеры в пляжке.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но таланта в 18-летнем пареньке никто не разглядел. Вскоре пришлось «Крылья» покинуть. И начались скитания по клубам подвала чемпионата России. Бесконечные просмотры, звонки, отказы. Где-то сказали, что ростом маловат, где-то не приглянулся на тренировке, где-то дали шанс в матче, но не повезло… Так Максим – будущий лучший вратарь планеты – оказался на стройке.

Работяга со стройки

Работал Чужков электромонтажником. Справлялся нормально, но крах мечты пережить было тяжело, тянуло на поле, играть футбол. После смен Максим стоял в воротах на первенстве области. Но перспектив здесь не было никаких. Тогда знакомые посоветовали – есть такой вид спорта пляжный футбол, попробуй-ка в нем.

Про пляжный футбол Максим раньше не слышал, но быстро втянулся. Настолько быстро, что скоро из любительской команды его позвали в профессиональную – в «Крылья Советов».

Тогда в самарском клубе стоял Андрей Бухлицкий – будущий вратарь московского «Локомотива», «Барселоны» и сборной России, который дважды чуть не стал лучшим вратарем планеты. В Чужкове тогда сыграла гордость. Ему было уже 23 года – слишком поздно, чтобы начинать карьеру в большом футболе. Зато самое время, чтобы проявить себя в развивающимся пляжном футболе.

Максим Чужков на церемонии награждения, когда ему вручили приз лучшего вратаря планеты. Фото: beachsoccer.com.

В «Крыльях» дали пинка

В «Крыльях» платили мало. Приходилось играть и одновременно продолжать работать. Однако в самарской команде Чужкову дали именно то, что ему тогда было нужно – пинка. Его выгнали.

- У Чужкова, как у всех талантливых игроков, тяжелый характер, - признался корреспонденту «КП-Самара» Нериус Бараса, который в то время тренировал пляжные «Крылья». – У нас было два хороших вратаря, Чужков на их фоне не так сильно выделялся. В итоге нам пришлось его выгнать из команды. С этого момента Максим и начал расти. Так что за то, что я его убрал из команды, пусть скажет спасибо. Иначе он не стал бы лучшим вратарем мира.

Все изменилось в 2011 году. Сборная России выиграла первое золото чемпионата мира, а Чужков перешел в «Ротор», где его карьера пошла в гору. Через три года в Волгограде Максим перебрался в ряды самого, на тот момент, титулованного клуба России – «Локомотива».

- Когда Максим играл в «Роторе», а потом в «Локомотиве» и начал постоянно выходить в основе сборной – это был самый тяжелый для меня период, - призналась супруга Чужкова Ольга. - График был очень плотный, все клубные сборы проходили в Москве. Домой Максим приезжал буквально на день-два, а мы не могли к нему приезжать из-за моей работы. Но это был как раз тот период, который нужно было пережить, чтобы сейчас Максим стал лучшим вратарем мира.

Сейчас Чужков защищает ворота нового самого титулованного клуба страны – петербургского «Кристалла». Голкипер несколько раз становился чемпионом России. А еще он – номер один в сборной. Однако одной медали на полке в доме Максима Чужкова все-таки не хватает – золотой, с чемпионата мира.

Сборная России – один из фаворитов ЧМ. Тем более с лучшим вратарем мира на последнем рубеже.

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