Уступили лучшей команде планеты и отблагодарили болельщиков матчем: пляжные «Крылья Советов» впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов

«Крылья Советов» завершили первое в своей истории выступление на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу. Самарцы финишировали на 7-ом месте, хотя могли быть гораздо выше. «КС» немного не повезло. Но обо всем по порядку.

Решили играть россиянами

Ранее «КП-Самара» писала, как пляжные «Крылья» попали на Кубок мировых чемпионов. Подробно почитать об этом можно здесь. А если кратко – чемпион и серебряный призер российской Суперлиги отказались ехать на турнир, а «Крылья» приняли предложение.

Команду собрали буквально за неделю. Бразильских и белорусских легионеров решили не приглашать. Единственным иностранным игроком в составе «КС» оказался Амид Назаров из Азербайджана. Все остальные – российские футболисты. К тем, кто выступал за «Крылья» в чемпионате страны, добавились несколько игроков из российских топ-клубов, которые не поехали играть за сборную. Причем все они согласились играть за самарцев почти бесплатно.

Легионеры «Крыльев», которые помогли волжанам взять «бронзу» чемпионата России в этом сезоне, разбрелись по разным клубам. Один из них – Фелипе помог «Аланьяспору» обыграть «КС», а также стал лучшим бомбардиром турнира с 20 забитыми мячами.

«Крылья» в Турции поддерживали российские туристы. Фото: beachsoccer.com.

В группе всех вынесли

Кубок мировых чемпионов начался для «Крыльев Советов» очень удачно. Самарцы попали далеко не в самую сильную группу и легко вынесли всех соперников. Сначала досталось иракскому клубу «Масафи Аль Васат». Его волжане обыграли 3:0. Потом под самарский каток попал итальянский «Атлетико Ликата» - 11:2. А под конец группового этапа «КС» уверенно обыграли датский «Копенгаген» 6:3.

Помогали и трибуны. Турнир проходил в турецкой Аланье, а там традиционно много российских туристов. Кто-то попал на пляжный футбол случайно, когда отдыхал в Турции, кто-то специально приехал – посмотреть на турнир, а заодно искупаться в море. В общем, «Крылья» играли как дома.

Однако все понимали, что дальше легко не будет.

В следующем году самарцы выступят еще и на Euro Winners Cup – аналоге Лиги чемпионов в пляжном футболе. Фото: beachsoccer.com.

«Крыльям» не повезло в плей-офф

Удача отвернулась от самарцев при жеребьевке плей-офф. «Крылья» попали в самую сложную сетку к главным фаворитам турнира – бразильскому «Фламенго», испанскому «Леванте», турецкому «Аланьяспору». С одним из них «КС» должны были встретиться уже в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов.

Что «Крылья» пройдут в 1/4 финала, сомнений не было. На стадии 1/8 самарцам досталась лучшая команда из тех, что заняли 4-ые места в группах – бельгийский «Нью Тим Брюссель». С далеко не самым грозным соперником «Крылья Советов» расправились на классе – 3:1.

А вот потом против «Крыльев» вышел будущий обладатель Кубка мировых чемпионов – бразильский «Фламенго». В напряженном матче самарцы уступили 2:4 и потеряли шансы побороться за медали.

Для «КС» - это дебют на Кубке мировых чемпионов. Фото: beachsoccer.com.

В пляжном футболе проигрыш в плей-офф не выбивает команду из турнира. Теперь «Крыльям» предстояло побороться за 5-ое место. И снова самарцам попался тяжелый соперник – хозяин турнира «Аланьяспор».

Несмотря на огненную поддержку трибун турки показали, что они хозяева этих песков. К 13 минуте матча швейцарец Деян Станкович отгрузил самарцам дубль. Усилиями Тимура Джабарова «Крылья» отыграли один мяч, но переломить ход встречи у волжан не получилось. «Аланьяспор» забил еще три. Под занавес встречи самарцы смогли отквитать еще два мяча, но и турки не заглушили свою голевую машину. В итоге матч закончился со счетом 7:4.

Любопытно, что разницу в три мяча «Аланьяспору» принес бывший игрок «Крыльев» бразилец Фелипе.

Обладателями Кубка мировых чемпионов стал бразильский «Фламенго», который обыграл «КС» в четвертьфинале. Фото: beachsoccer.com.

Вместо матча за 7 место «Крылья» сыграли с болельщиками

В матче за седьмое место «Крылья Советов» должны были встретиться со старым знакомым по групповому этапу – «Копенгагеном». Но датчане на игру не явились – они улетели из Турции еще до матча. Им присудили техническое поражение.

Вместо того, чтобы полежать на пляже футболисты и тренеры «Крыльев» решили сыграть матч… с болельщиками. Так в «КС» захотели отблагодарить своих фанатов, которые поддерживали их на протяжении всего Кубка мировых чемпионов.

За команду болельщиков на песок вышел и тренер «Крыльев Советов» Эмиль Джабаров. Этот турнир стал для наставника команды, который взял с «КС» бронзовые медали российской Суперлиги, последним в качестве главного тренера. Как ранее сообщала «КП-Самара», Джабаров после Нового года перейдет в другой клуб Суперлиги.

- Нам хотелось провести все запланированные матчи, но досрочный отъезд «Копенгагена» обернулся для нас очень позитивным и радостным событием. Матч получился просто сумасшедшим. Не припомню, чтобы на товарищеской игре было столько народу! Люди со всей России кричали и переживали так, будто это финал. Просто бомба, - приводит слова Джабарова bsrussia.com.

Наставник «Крыльев» Эмиль Джабаров покинет клуб в начале 2020 года.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья Советов» завершили сезон. В следующем году самарцев ждут два серьезных турнира – чемпионат России и Euro Winners Cup – аналог Лиги чемпионов в пляжном футболе.