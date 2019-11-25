«Нью-Йорк Айлендерс» могут дойти до финала конференции: отец Семена Варламова – о перезапуске карьеры сына, жизни в США и лучших в НХЛ

Российский вратарь Семен Варламов в этом сезоне перезапустил свою карьеру. Он перешел из «Колорадо Эвеланш» в «Нью-Йорк Айлендерс» и теперь помогает своей команде прямым курсом идти к плей-офф (после 21 игры «островитяне» на 3-ем месте в Восточной конференции). В конце прошлого сезона уроженца Самары из состава «лавин» вытеснил немец Филипп Грабауэр, которому надоело сидеть на скамейке в «Вашингтоне» и он переехал в Денвер. Тогда у Варламова были совсем не радужные перспективы – его замучили травмы, он перестал выходить на лед, у него заканчивался контракт с «Колорадо». Поговаривали, что Семен может чуть ли не вернуться в Россию.

Однако карьеру российского вратаря спасли «Нью-Йорк Айлендерс» и обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» Барри Троц. О том, почему «островитяне» - идеальная команда для Варламова, о хоккее Троца и о главных претендентах на победу в НХЛ, корреспондент «КП-Самара» поговорил с отцом Семена Александром Варламовым.

Отец хоккеиста Семена Варламова рассказал о перезапуске карьеры сына и его шансах на Кубок Стэнли 00:00 00:00

- Переход Семена Варламова в «Нью-Йорк Айлендерс» пошел ему на пользу?

- Конечно. Это постепенный рост для Семена: он три года провел в «Вашингтоне», восемь лет в «Колорадо», вот сейчас первый год в «Нью-Йорк Айлендерс».

Вы знаете, некоторые хоккеисты могут всю жизнь провести в одном клубе. Например, Овечкин. Я Сашу хорошо знаю, это такой железный человек, который, мне кажется, закончит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». А некоторым хоккеистам обязательно нужно сменить атмосферу. Я уже видел, что Семену было не то что некомфортно, но он хотел сменить обстановку. Это было для него нужно. Ментально он, наверно, тогда подустал.

«Нью-Йорк Айлендерс» - это для него вызов. Причем «островитяне» - это команда, которая для него очень комфортна. Там великолепный тренерский состав во главе с Барри Троцем, у них прекрасный тренер вратарей – Митч Корн. Один из лучших в НХЛ. Попасть в такую обстановку, в такую атмосферу, к таким специалистам – это мечта, мне кажется, любого хоккеиста.

Сами результаты, которые показывает «Нью-Йорк Айлендерс», они зашкаливающие. Сегодня ночью [22 ноября] они в овертайме обыграли «Питтсбург Пингвинз» 4:3 и установили новый рекорд – 16 игр без поражений в основное время. Поэтому в такой команде играть комфортно, тем более она на ходу. После того, как «островитяне» взяли подряд три Кубка Стэнли, сейчас наступило время, когда эта команда может на что-то замахнуться.

По словам отца Семена, «островитяне» - лучший вариант для сына.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы считаете, что «Айлендерс» в этом сезоне претенденты на Кубок Стэнли?

- В НХЛ есть такая фишка, что чемпион регулярного чемпионата никогда не берет Кубок Стэнли. Было, если не ошибаюсь, одно исключение. Но это исключение. Поэтому команда никогда не берет в руки Президентский кубок [вручается команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате] и старается от него абстрагироваться. Считается, что приблизиться к этому кубку – дурной тон.

В этом сезоне «Нью-Йорк Айлендерс» надо постараться занять второе место, чтобы дойти хотя бы до финала конференции.

- А в ближайшем будущем «Айлендерс» возьмут Кубок Стэнли?

- У «островитян» очень хорошая команда. Если бы не ушел Таварес… Он перешел в «Торонто». Это немного странный переход с точки зрения болельщиков «Нью Йорка», но я могу понять и Тавареса, потому что он уроженец Торонто и очень хотел уехать домой. И, может быть, он с этим промахнулся, потому что в «Мейпл Лифс» не все гладко. Там уволили главного тренера Майкла Бэбкока. Он считается очень большим тренером. На всякий случай, у него была зарплата 5 млн долларов в год. Это самый высокооплачиваемый тренер в НХЛ. Но его все-таки попросили на выход, потому что команда на 10-12 месте в конференции. Это не тот результат, который ждали от «Торонто».

Таварес – элитный форвард. Если бы он сейчас остался в «Айлендерс», я бы дал 80-90%, что они в финале поиграют. Сейчас же я не хочу загадывать, потому что удачу можно спугнуть очень легко. Я мечтаю о том, чтобы они хотя бы до финала добрались.

В НХЛ все непредсказуемо.

- Вспомним тот же «Сент-Луис Блюз»…

- Да-да. «Сент-Луис» был последним в конференции, а потом вдруг оказался в финале и выиграл Кубок Стэнли. Это удивительно.

После 21 матча «Айлендерс» занимают третье место на Востоке. Впереди только «Вашингтон» и «Бостон».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Семену пошло на пользу, что Барри Троц - адепт игры в защите? Игра «Колорадо» все-таки – это шашки наголо, да и «Вашингтон атакующая команда.

- Да. Что удивительно – когда Семен переходил из «Вашингтона» в «Колорадо», там только начиналась строиться команда. Там было очень тяжело играть, потому что, действительно, шашки наголо. В «Колорадо» выстраивалась не только защитная линия, которая, мягко выражаясь, была не очень хороша, но и линия атаки. Там были молодые нападающие – Маккиннон, Ландеског. В свое время они становились лучшими новичками в НХЛ. Тогда они были молоды, а сейчас окрепли и готовы к новым достижением за «Колорадо». Еще там появляются очень хорошие защитники. К «Эвеланш» пришел Кейл Макар. Есть там такой молодой человек, который в прошлом году окончил университет и сразу пришел в профессиональную команду. Скорее всего, он станет лучшим новичком. Я не хочу загадывать, но, скорее всего, так и будет. Это талантище. В такие годы быть таким рассудительным защитником. А защитники – поздние, начинают соображать, что делать на площадке, где-то в 24-е года. А [21-летний] Макар уже сложившийся защитник.

В этом году, я думаю, в финале конференции, как минимум, сыграют как раз «Колорадо» и «Айлендерс».

- То, что в «Айлендерс» тасуют вратарей, это на пользу Семену?

- Смена вратарей дает обоим спокойствие и уверенность в том, что каждый будет играть при любых обстоятельствах. Ведь в командах бывает так, что есть жесткий первый номер. Вратарь знает, что рассчитывают только на него, а если не пошла игра? Такое тоже бывает, бывают спады. Но ты обязан играть в раме, потому что рассчитывают только на тебя. Во-первых, у тебя зарплата большая, а твой бэкап [сменщик] получает 650 тысяч долларов, а у тебя зарплата 6-7 млн, к примеру. Никто на второго вратаря ставку делать не будет.

Во-вторых, другой вратарь слабее, и все смотрят только на тебя. А в «Айлендерс» мудрый подход. Кстати, не только они так играют в НХЛ. Таких команд 7-8. Например, «Аризона» - вратарь Дарси Кемпер вышел на первое место по отраженным броскам.

- И «Аризона» прибавила и очень неплохо выступает в этом сезоне.

- Да, и два их вратаря наверху рейтингов. Поэтому смена через игру дает внутреннюю уверенность и отдых.

- И помогает избежать травм. Семена в последние годы как раз они очень мучили.

- Да, и от травм тоже спасает. Но главное - это тот хоккей, который исповедует «Айлендерс». Все-таки Барри Троц играет от защиты.

- То есть Семен попал точно в цель с командой?

- Не откроют большого секрета, если скажу, что «Айлендерс» хотели подписать Семена и в прошлом году. Но тогда у него был контракт с «Колорадо Эвеланш», естественно, перейти он не мог.

В «Колорадо» Варламов выступал с 2011 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А сейчас Семен ушел свободный агентом?

- Да, ушел свободный агентом. Все было предрешено, когда прошли переговоры с «Колорадо» и они не смогли договориться. Я не буду говорить о нюансах, просто не получилось. Наверное, это счастливое окончание дружбы Семена с «Колорадо Эвеланш». Я только хорошее могу сказать об этом команде, потому что там люди тоже работают на полную катушку.

- А какие-то другие варианты были, кроме «Нью-Йорка»?

- Да. Семен вел переговоры еще с тремя командами. Я не хотел бы называть эти клубы. Но приоритетом у Семена был «Нью-Йорк Айлендерс», потому что он знал, что «островитянам» нужен вратарь, они не хотели подписывать Робина Ленера. Семен ждал до последнего, когда «Нью-Йорк» разрешит вопрос с Ленерем. Когда «островитяне» отказали ему в контракте, тут же прошли переговоры с Семеном.

- А как Семен устроился в Нью-Йорке? Не было проблем с поиском жилья?

- Лонг-Айленд в Нью-Йорке называют курортом. Там 25 минут езды до океана. Потом это остров, который независим от Нью-Йорка. Там совсем другая аура, другая атмосфера. Манхэттен – это финансовая столица, там беготня. Всё это сродни Москве. Там люди могут столкнуться лбами друг с другом и побежать дальше. На Лонг-Айленде размеренный образ жизни, у Семена там дом, семья, спокойная жизнь. Там, кстати, недалеко строят арену. В этом году «островитяне» заложили новый дворец – очень хороший. Сейчас они играют на старой арене и в «Барклайс-центре». «Барклайс» неудобный, потому что находится далеко. Хоккеистам нужно долго до него добираться. На поездки они тратят час с лишним. Это очень много, потому что перед игрой провести в пути такое количество времени – это выбивает из колеи. А если выпал снег… Вы не представляете, американцы, мне кажется, теряются, когда выпадает снег. Им надо выходить из-за руля.

Я как-то раз попал в такой переплет в Денвере. Мне пришлось садиться за руль. Я спокойно выехал на дорогу и наблюдал, как растеряно вокруг меня едут американцы, непривыкшие к такой погоде. А там был сплошной лед. Мне это было не в диковинку, в Самаре никого снегом и льдом не испугать. А там водители ехали со скоростью 5-7 км в час. Меня это немного раздражало, хотелось вырваться на просторы вселенной (смеется), но нельзя было.

Отец Семена Варламова считает, что в ближайшие годы «Айлендерс» вполне могут побороться если не за Кубок Стэнли, то за финал конференции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На ваш взгляд, кто главный претендент на Кубок Стэнли в этом сезоне?

- Я бы не сбрасывал со счетов «Вашингтон», это точно. «Бостон» - очень крепкая команда. В эту бригаду я бы добавил «Нью-Йорк Айлендерс» - по игре они должны быть в тройке. Я бы еще, наверно, как это ни странно, не сбрасывал со счетов «Тампу». То, что там сейчас творится – это, мне кажется, временное явление.

- Творится – это вы про дыру в обороне?

- Да, они и раньше так играли. У «Лайтнинг» не получилось в прошлом сезоне с Кубком Стэнли, потому что они продолжили играть в плей-офф, как играли в гладком чемпионате. Плей-офф – это другой вид спорта, все это прекрасно понимают. Вид спорта, в который играют «Нью-Йорк Айлендерс». Сначала должна быть выстроена оборона, а потом уже все остальное. «Тампа» играла в свой хоккей и за это поплатилась. Но команда у «Лайтнинг» совершенно сумасшедшая, феерическая.

Еще я бы не сбрасывал бы со счетов «Колорадо Эвеланш». Они могут выстрелить, если сейчас все поправятся. Их первая пятерка развалилась на глазах. Когда все лидеры будут в порядке, все будут живы-здоровы, то «Колорадо» наведет шороху.

- А «Эдмонтон» с Макдэвидом или «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным?

- Нет, «Рейнджерс» может вообще не выйти в плей-офф.

- Даже несмотря на свои покупки? Тот же Артемий Панарин, Каапо Какко…

- Да, даже несмотря на них. Какко пока не готов, я думаю, играть на полную в НХЛ. К нему сейчас относятся немного неправильно. Свечникова правильно подводили к игре в НХЛ. Мне понравилось, как с ним обошлись в «Каролине». Они взяли его в 18 лет и обхаживали, как девушку на выданье: потихонечку подводили к основному составу, давали играть по 10-12 минут. И сейчас Свечников стал лидером. Главный тренер «Каролины» Бриндамор понимает, что ограночку таких талантов нужно проводить постепенно. Понятно, что Свечников талантлив, но его нужно правильно подвести.

Так и Каапо Какко. Он должен потихонечку подойти к тому возрасту, когда он начнет феерить, а он - игрок очень хорошего уровня. Я думаю, они с Панариным там еще наведут шороха.

- Сейчас Панарин один не втащит «Рейнджерс» в плей-офф?

- Не сможет он один. Артемий, конечно, чудеса творит. Я уже несколько игр с ним внимательно посмотрел: то, что он там делает – это нечто. Он сейчас, я думаю, входит в группу из 5-7 лучших хоккеистов. Там Пастрняк, Драйзайтль, Макдэвид… Это я сейчас перечисляю бомбардиров. Но на первом месте, естественно, Макдэвид.

Я как-то прочитал, что Макдэвида кто-то из наших функционеров сравнил с кем-то из наших юниоров. Мне стало смешно. Нельзя его ни с кем сравнивать. Коннор Макдэвид – просто лучший хоккеист на планете. Вот и все. Если кто-то в этом не уверен, возьмите пять игр «Эдмонтона» и посмотрите внимательно на Макдэвида. Он умеет все: он быстрее всех бежит, быстрее всех соображает, он лучше всех обыгрывает, он лучше всех отдает пас.

- Но при этом Макдэвида мало, чтобы взять Кубок Стэнли?

- Конечно. Там еще есть Драйзайтль. Но даже их вдвоем все равно мало. В этом году я не ставлю на «Эдмонтон».

- А что скажете про «Питтсбург» с Кросби и Малкиным?

- Кросби – великий. Но его время, может быть, потихоньку уходит.

«Питтсбург» брал два Кубка Стэнли с Малкиным. У Малкина же почему-то начался поток травм, это его выбивает из колеи. Евгений великолепен, что тут говорить, на его любо-дорого смотреть, он даже без Кросби творит чудеса.

Ребята, давайте смотреть правде в глаза, время Малкина уже было: он взял свои Кубки Стэнли, он великий игрок. Давайте сразу оговоримся, самый великий – Овечкин. Потому что забрасывать по 40-50 – это какой-то ужас. Я думал: «Ну все, 25-30 шайб и Саша больше не забьет». Но нет, он какой-то голодный волк, он забрасывает, он бежит. Я с Семеном [Варламовым] разговаривал, спрашивал, что творится, он мне ответил: «Я сам ничего не понимаю». На Овечкина просто любо-дорого смотреть.

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