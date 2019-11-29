Сел в машину и испарился: загадочное исчезновение солдата-разведчика в Самаре расценили как убийство

Ищут любые зацепки

На днях правоохранители наконец-то завели уголовное дело по факту исчезновения 29-летнего Александра Сафонова. Напомним, что парень служил по контракту в Рощинском, 12 августа был уволен, а спустя 10 дней пропал без вести, так и не добравшись до дома — в Пугачев в Саратовской области, где его ждут безутешные родители

— 26 ноября меня вызывали к следователю. Сказали, что завели дело, потому что его нигде нет уже три месяца, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» мама пропавшего Наталья. — Пока ничего не сказали, но следователи работают по делу уже с 20 числа.

По словам нашей собеседницы, к расследованию подключены криминалисты. Они ищут любые зацепки. Успехами пока маму разыскиваемого не порадовали.

Исчез после полиции

Сама Наталья Сафонова склоняется к тому, что случившееся с ее сыном как-то связано с его визитом в отдел полиции в Рощинском. Именно там разведчика видели последний раз. В отделении Александр провел несколько часов, его доставили туда для установления личности.

Молодой человек возвращался домой к родителям и пропалФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Его вывели из здания, посадили в машину и все. Или они его куда-то отвезли, или позвонили — кто-то подъехал и увез, — предполагает женщина. — Может этот Миша, которые ему квартиру сдавал и которому он деньги был должен, как-то замешан. Я не знаю, но он не мог остаться незамеченным в военном городке.

Женщина верит, что Саша жив. Но сомнения все равно остаются:

— Самое главное для меня, чтобы он был живым. Но все очень странно! Такого никогда не могло быть, чтобы он ни разу мне не позвонил. Меня это сильно беспокоит.

Рабство или лес

Следователи отмечают, что разбирательства сейчас продолжаются. Стражи порядка пытаются полностью восстановить события того дня, когда Сафонов попадал в поле зрения общественности в последний раз.

Пропавшего видели сразу в нескольких точках региона. На трассе недалеко от Рощинского, а также в Самаре - в Кировском районе. Близкие молодого человека выезжали туда, прочесывали буквально каждый метро, но парня так и не нашли. Наталья Сафонова не исключает, что Сашу могли взять в рабство или просто вывезти в лес.

Розыском Александра Сафонова занимаются также полицейские и волонтеры «Лизы Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (800) 700-54-52 и 112. Информацию можно оставить также на почту kpsamara@phkp.ru.

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