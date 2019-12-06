Платить надо, но по каким квитанциям? В Сызрани продолжают бороться за отопление

Пока предновогодний снег заметает улицы Сызрани, в арбитражном суде Самарской области снова идут заседания, от которых зависит судьба отопительного сезона целого города. Напряжение между сызранским муниципальным предприятием «ЖЭС» и компанией «Т Плюс» нарастает не первый год. Причиной тому долги. Теплоэнергетики заявляют, что задолженность МУП «ЖЭС» за тепло почти 1 миллиарда рублей, в реестре кредиторов сумма около 600 миллионов. Представители муниципального предприятия, долги как бы признают, но не в таком размере. «Комсомолка» уже писала, что результатом этого спора стало введение на предприятии внешнего управления. Но теплоэнергетики отмечают, что эта мера не помогла и кредиторы обратились в суд с просьбой ввести в МУП «ЖЭС» Сызрани завершающую стадию банкротства - конкурсное производство. Однако суд не торопится с принятием решения. Накануне состоялось очередное судебное заседание по этому вопросу, но суд снова отложил рассмотрение дела.

Кому платить?

У зимы перерыва нет, а значит, в домах горожан должно быть и отопление, и горячая вода. В этом году ПАО «Т Плюс» получил статус единой теплоснабжающей организации и тариф, который установили для компании, на 102 рубля меньше, чем у МУП «ЖЭС». За предоставленные услуги, разумеется, нужно платить, но кому?

- Уважаемые жители Сызрани, напоминаем, что с 1 декабря жители и юридические лица, проживающие в таких районах Сызрани, как Монгора, Образцовская площадка, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир будут получать платежные документы напрямую от энергокомпании. Первую квитанцию мы выпустим в середине декабря. Это будет авансовая квитанция для участия в акции «В новый год без долгов». В квитанции будут все необходимые данные для регистрации в личном кабинете. Производить оплату необходимо по тем реквизитам, что указаны в квитанциях «Т Плюс». Это реквизиты «Альфа -банке» «Квартплата -24», если вы оплатите отопление по этим реквизитам за другой период, вся оплата все равно будет учтена в полном объеме, - обратился к жителям Сызрани директор по продажам Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Батареи не остынут

Несмотря на долги МУП «ЖЭС» теплоэнергетики не перестанут поставлять тепло в дома горожан. Переживать, что батареи в домах остынут не стоит.

- Главная проблема в том, что при нынешней форме управления мы не видим, куда идут платежи горожан. Деньги от людей приходят перепродавцу теплоэнергии, а вот до ресурсной компании не доходят. Как итог, мы не можем в полном объеме расплачиваться с нашими поставщиками газа, проводить ремонт на магистральных сетях, - отметил старший юрисконсульт по работе с банкротами филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Максим Мурзинов.

Если суд встанет на сторону «Т Плюс», предстоит найти новую компанию для обслуживания тепловых сетей, в этом теплоэнергетики рассчитывают на помощь администрации города, которая является собственником сетей.

- Введение конкурсного производства позволяют нам усилить контроль и найти нового владельца, который обеспечит прозрачность расчетов за поставленное тепло. Потребители от этого только выиграют, - подвел итог Максим Мурзинов.

Как изменится ситуация с оплатой тепла в Сызрани, и кто довел ее до абсурда решит суд. Следующее заседание назначено на 17 декабря.

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