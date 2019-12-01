2019-12-01T17:52:55+03:00
Общество

Не первый день зимы, а апокалипсис: что происходит из-за гололёда в Самаре и области

Автобусы не едут, машины попадают в ДТП, а синоптики обещают снегопад
Александра БУДАЕВА
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Фото предоставлено ФКУ «Поволжуправтодор»Фото предоставлено ФКУ «Поволжуправтодор»
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Первый день зимы, как это обычно бывает, пришел неожиданно. Если самарцы только еще ожидают больших неприятностей, снегопадов, пробок и опозданий на работу, с которыми им, возможно, придется столкнуться завтра, то жители Сызрани сегодня уже получили свою порцию негатива.

Гололед в Сызрани

- Больше 40 ехать не получается, машину заносит! - пишут сызранцы в соцсетях.

- Где коммунальщики, на улицах просто ледяной ад! - поддерживают возмущенных автомобилистов пешеходы.

Пока народ обсуждает, где сегодня ситуация хуже всего, на ул.Декабристов в Сызрани уже образовался крупный затор. Виной всему - массовое ДТП. Как пишет "КТВ-Луч", там столкнулись три легковушки - "Калина", Volvo и ВАЗ-2111. Пострадали ли люди, пока не ясно, зато машины разворотило сильно.

Но хуже всех, наверное, сегодня пришлось жителям поселка Новокашпирский - портал "Маленькая Сызрань" сообщает, что маршрутные автобусы просто не могут подняться по обледеневшей дороге и высаживают пассажиров прямо на трассе. Мол, вы ножками быстрее дойдете, чем мы на колесах доедем. Пешком по гололеду людям идти не особенно комфортно - но об этом как-то никто не подумал.

Жителей Самарской области ожидает похолодание, снегопад и гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ожидает похолодание, снегопад и гололедФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода

Синоптики тем временем предупреждают самарцев о снегопаде и понижении температуры: грядущей ночью и в понедельник днем ожидается -3-8 °C мороза, северо-западный ветер и небольшой снег. В ночь на вторник похолодает до -13 °C, в среду опять пойдет снег.

- К началу следующей недели в наш регион проникнет очередная порция холодного воздуха и северо-западный ветер, - рассказали в Приволжском УГМС. - В связи с таким развитием погодных условий ожидается непростая ситуация на дорогах области.

МЧС уже предупреждало жителей региона о желтом уровне опасности. До конца дня по всей области могут пройти снегопады из мокрого снега, а на дорогах ожидается гололед.

Что с проездом по М-5?

Сегодня с утра на трассе М-5 опять же под многострадальной Сызранью в ДТП попал бензовоз. Напомним, по предварительным данным, прицеп занесло на перекрестке, и в него врезался автомобиль ВАЗ-2115, отчего оба улетели в кювет. В ДТП предположительно пострадала только девушка, сидевшая за рулем легковушки.

Фото предоставлено порталом "Маленькая Сызрань"

Фото предоставлено порталом "Маленькая Сызрань"

Официального подтверждения тому, что причиной ЧП стал гололед на трассе, нет. Ведомство, которое отвечает за расчистку трассы М-5 и обработку ее реагентами, сообщает, что на дорогу уже начали сыпать 20-процентную смесь из песка и соли.

- Наиболее опасные погодные условия наблюдаются сейчас в районе Сызрани, - признали в ФКУ «Поволжуправтодор». - Но в настоящее время даже там движение не затруднено.

Дорожники уже вывели на расчистку трассы примерно 60 единиц техники, при ухудшении погоды обещают добавить еще - всего в их распоряжении около двух сотен спецмашин.

В ГУ МЧС России по Самарской области кореспондентам "КП-Самара" сообщили, что сотрудники ведомства внимательно следят за дорожной ситуацией и погодой. Если на дорогах станет опасно, они обещают сразу оповестить население. Плюс традиционно при ухудшении погоды на трассе будут развернуты пункты обогрева для водителей и их пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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