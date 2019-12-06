Мусор подорожает, а экономить на раздельном сборе не выйдет? В Самаре обсуждают новую схему обращения с отходами

В Самарской области готовятся утвердить новую Территориальную схему обращения с отходами – основной документ, на который в ближайшие годы будут ориентироваться все, кто занят в «мусорном» процессе, от вывоза и транспортировки хлама до его утилизации или переработки. Прежнюю схему утвердили в 2016 году но, как только единый регоператор в начале года начал свою работу, выяснилось: в документе очень много ошибок, количество контейнерных площадок совершенно не соответствует реальности. И все пришлось делать заново - снова на бюджетные деньги.

Документ уже вызвал немало споров, и каждый желающий может прислать свои предложения и поправки в министерство энергетики и ЖКХ. Правда, времени на прием предложений чиновники выделили не так уж много - до 10 декабря. Журналист КП-Самара побывала на общественном обсуждении новой схемы и выяснила, какие основные изменения нам готовят чиновники.

Свалок больше, чем было прописано

Итак, что же изменится после принятия новой схемы? Во-первых, ее приведут в соответствие с изменившимися федеральными законами. Во-вторых – выяснят реальное положение вещей на мусорном рынке. Например, правильно подсчитают количество мусорных контейнеров и несанкционированных свалок.

-Изначально в террсхему было внесено всего 9,8 тысяч контейнерных площадок, а когда регоператор начал их обслуживать и вывозить мусор, обнаружилось, что их гораздо больше. Уже сейчас мы понимаем, что их более 14 тысяч, - пояснила замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская. Она, кстати, хорошо знает о чем говорит, ведь полгода она трудилась в структуре "Экостройресурса", занимая должность директора по экологии . – Аналогичная ситуация по несанкционированным свалкам – первоначально в документе фигурировало всего 162 свалки, а по данным муниципалитетов их оказалось 984. Более 500 из них уже ликвидированы, остальные – внесем в список.

Кстати, для ликвидации 31 свалки минлесхоз планирует привлекать федеральные средства. Так, в 2020 году собираются покончить с четырьмя большими свалками – двумя в Тольятти, одной в Чапаевске и одной в Жигулевске.

Построят три мусорных полигона

В новом документе прописаны и новые места захоронения отходов – специалисты говорят о том, что в Самарской области нужно срочно строить новые полигоны и экотехнопарки по переработке вторсырья. Иначе – старые переполнятся и закроются и мы попросту утонем в мусоре. Так, в 2020 году 12 мусорных полигонов планируют вывести из эксплуатации.

- Если сейчас ничего не сделать, к 2021 году будет катастрофа, - считает директор регионального оператора Самарской области, ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров. – К этому времени в Самарской области закончат работать все полигоны, кроме Водинского, и везти мусор нам будет некуда.

Новая террсхема предусматривает строительство трех экотехнопарков – в Волжском, Красноярском и Ставропольском районах, везде предполагается использовать средства частных инвесторов.

Уборка территорий за Волгой - отдельный большой вопросФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мусор в Рождествено будут копить всю зиму

Некоторые данные в первоначальную террсхему и вовсе попали ошибочно. Например, планы по строительству мусоросортировочной станции в Рождествено. Уже после утверждения документа чиновники «внезапно» выяснили, что село находится в нацпарке, и ничего подобного тут строить попросту нельзя. Казалось бы – неужели самарские чиновники не знают про статус села? Однако если вспомнить, что делали террсхему москвичи (ни одна самарская компания якобы не пожелала заявиться на торги), многие странные ошибки становятся объяснимыми. В Рождествено, кстати, вместо мусоросортировочной станции решили построить площадки сезонного накопления отходов, ведь когда навигация заканчивается, вывезти их из села просто невозможно. Эти площадки должны появиться уже к концу 2020 года.

Экономии для поклонников раздельного сбора не будет

Еще один наболевший вопрос – раздельный сбор отходов (РСО). В новой редакции террсхемы обозначены робкие шаги в этом направлении – предусмотрена возможность организации дуального сбора – то есть отдельно складывать сухие и смешанные отходы. Пока такой эксперимент стартовал в Новокуйбышевске, но возможно, его распространят на весь регион. Правда, никакого экономического стимула для жителей не предусмотрено, и на тарифы на вывоз мусора дуальный сбор никак не повлияет. Общественники неоднократно предлагали снизить тариф на вывоз мусора в том случае, если жители дома собирают его раздельно – ведь в этом случае регоператор может дополнительно заработать на вторичной переработке.

Однако чиновники только разводят руками – дескать, пока не внедрим раздельный сбор и не получим его первые результаты, тарифы посчитать не сможем. Вот такой вот замкнутый круг. К слову, наши соседи из Нижнего Новгорода пониженный тариф на вывоз мусора при РСО уже ввели – здесь эко-ответственные горожане экономят 20% от этой суммы.

Общественники обсудили изменения в территориальную схему и представят свои предложенияФото: Ольга НОВИКОВА

Тариф – повысится или нет?

Но, пожалуй, больше всего рядовых самарцев волнует вопрос тарифов на вывоз мусора. Территориальная схема говорит о повышении прогнозируемых тарифов на 4%, однако эксперты говорят, что пока что поводов для беспокойства нет.

-Повышение на 4% - это общий прогноз, исходя их уровня инфляции в стране. Это не значит, что тарифы повысятся на эту сумму, - объяснила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Анна Гаршина. – Пока мы планируем, что тариф на вывоз мусора в следующем году останется без изменений.

Правда, при этом чиновники исходят из старой территориальной схемы – новая-то не утверждена. Кроме того, в нее планируется еще раз вносить изменения – летом, когда регоператор посчитает результаты работы за 2019 год и реальные объемы генерируемого самарцами мусора.

- Прогнозируемые тарифы – это всего лишь примерные рамки, реальный тариф будет другим, и исходить он будет из реальных показателей работы регоператора. Кроме того, не стоит забывать об индексе предельного роста цен на услуги ЖКХ, а вывоз мусора относится к этой категории, - подчеркнул руководитель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.

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