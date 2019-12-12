"Машина уже месяц стоит обездвиженной": самарцу не смогли отремонтировать "странную" поломку автомобиля

Когда самарец Евгений К. в 2016 году купил трехлетний KIA Rio с пробегом в 40 тысяч километров, его радости не было предела. И оно понятно - после старенькой вазовской “десятки” иномарка, пусть и поддержанная, выглядела и ездила, как космический корабль. Тяговитый мотор, хорошее оснащение, уютный салон и, конечно, вожделенный “автомат”, который сильно упрощает жизнь автомобилиста в пробках мегаполиса.

Сигнал

И машина достаточно долго не доставляла хлопот своему второму владельцу, знай, только, заправляй, да масло вовремя меняй. Но осенью 2018 года Rio преподнес своему хозяину неприятный сюрприз, который разделил жизнь Евгений на “до и после”.

- Еду спокойно на работу по Московскому шоссе и тут машина сама начала сигналить, - вспоминает автомобилист. - Встал на обочину, заглушил двигатель - бесполезно. Скинул и поставил обратно клеммы аккумулятора - все повторилось снова.

И вот самарец с ревущим на всю улицу сигналом добирается до знакомого сервиса, благо был он совсем недалеко. Мастера сразу успокоили владельца: разберемся и все поправим, приезжай вечером. Убаюканный такими словами Евгений поспешил на автобус, чтобы попасть на работу.

Но каково было разочарование автолюбителя, когда он добрался по вечерним пробкам до автомастерской, а его Rio находился совершенно обездвиженным.

- Мне как сказали - у автомобиля вылезли проблемы с электрикой. И немалые. В сервисе пожимали плечами, пообещали привести машину в чувства. Но уже ближе к выходным.

Франкенштейн из проводов

На этот раз мастера не обманули, машину действительно сделали, правда, предупредили - такой ремонт временный и долго не продержится.

- Там одновременно несколько предохранителей сгорели, их замена не помогла, точную причину поломки найти не смогли и кинули какой-то дополнительный провод до реле. Короче, Франкенштейн из проводов вышел.

Владелец, конечно, расстроился. Временный ремонт обошелся в несколько тысяч рублей, а вот перспектива большого вмешательства в “мозги” машины сулили большие расходы.

Зиму 2019 года Евгений проездил на KIA Rio непросто. При температуре ниже -5 градусов машина отказывалась заводиться без “прикуривания”. И это при совершенно новом аккумуляторе. Помогла сигнализация с автозапуском. Но и этого хватило до ноября.

- Днем приехал на работу, а вечером я уехать уже не смог. Когда на эвакуаторе приехал в тот же сервис, мастера после диагностики заявили, что в “мозгах” сгнили дорожки и слетела CAN-шина. В итоге, машина не отображала передачу, иммобилайзер и даже принудительно не крутилась стартером.

Лезть в сложную электронику мастера проверенного Евгением сервиса отказались. Честно сказали - мы такое делать не рискнем. И вот уже несколько недель обездвиженный Rio стоит в паркинге. Автолюбитель все это время ищет мастера, который возьмется за непростой ремонт, а еще часто наведывается на “разборки”, где ищет совместимый электронный блок управления и полный комплект проводки. К “официалам” Евгений наотрез отказывается обращаться. Автолюбитель считает, что их услуги будут слишком дороги, а расставаться с кругленькой суммой он пока не готов.

Аспекты экономии

Прав ли автовладелец, что ремонт машины встанет в “копеечку”? И что делать в подобной ситуации? Спросили у экспертов сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".

Приобретая автомобиль, хозяин «железного коня» должен понимать, что расходы на эксплуатацию заключаются не только на топливо – транспортное средство требует уход в виде своевременного обслуживания. Качественный сервис, оригинальные запчасти и расходные материалы являются гарантом длительной и безупречной эксплуатации автомобиля.

История Евгения является примером того, что при желании сэкономить он обратился в автосервис где халатные мастера попытались устранить неисправность. Качественный ремонт - это не только устранение дефекта, важную роль играет и выяснение причин его возникновения. Рассмотрим данный случай детально.

1. В сервисе производят ремонт используя навесное реле. Соответственно не пытаясь понять, что произошло со штатным электронным блоком управления.

2. Далее неисправность блока прогрессирует, проявляется это в виде периодического разряда аккумулятора. И снова никаких действий по выявлению причин неисправности.

3. Полный выход из строя блока управления.

Исходя из опыта работы с автомобилями КИА, данная неисправность могла возникнуть в следствии затопления водой электронного блока либо его разъемов. Такие ситуации возможны, когда в следствии не качественного кузовного ремонта (замена лобового стекла), вода попадает в салон и при не удачном стечении обстоятельств капает на провода идущие к электронному блоку.

Если бы при первом обращении специалист сервиса не "кулибничал", он бы обнаружил жидкость в блоке. На начальной стадии блок можно было просто починить и устранить причину попадания воды. В данный момент судя по описанию дефекта в блоке произошли необратимые последствия.

Обслуживание и ремонт необходимо производить только в специализированных Дилерских центрах. В этом случае клиент получает качественный ремонт с гарантией. Скупой платит дважды!

Куда надо ехать на ремонт?

КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22

Телефон: (846) 977 77 00

КИА Центр на Московском шоссе 262А

Телефон (846) 205 99 99

Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00

+7 (846) 205-99-99

http://www.kia-samara.ru/

vk.com/kia.samara

instagram: @kiavsamare

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