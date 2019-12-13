Воют и дрожат в железных клетках: зоозащитники разыскали приют под Тольятти, где томятся попавшие в отлов собаки, и ужаснулись

«Утром - деньги, вечером - собаки»

Скандальная история с попавшими в отлов домашними собаками в Самарской области набирает обороты. Напомним, что тревогу подняла кинельская зоозащитница Лаурика Нагель – к ней обратились владельцы домашних собак, угодивших в отлов. Они рассказали, что ульяновский бизнесмен ИП Мадьянкин, выигравший в городе тендер на отлов и содержание безнадзорных животных, увез четвероногих в неизвестном направлении и требует за их возврат по пять тысяч рублей. В телефонном разговоре с журналистом «КП-Самара» бизнесмен подтвердил эту информацию, а требование денег объяснил необходимостью возместить собственные расходы.

При этом местонахождение приюта для животных оставалось неизвестным – названный кинельскими чиновниками адрес оказался неверным. С апреля зооволонтеры пытались разыскать то место, куда свозят собак со всего региона – в 2019 году ИП Мадьянкин выиграл сразу несколько муниципальных контрактов в районах Самарской области, Ульяновска и Татарстана. И наконец это удалось. Оказалось, что собак содержат в селе Русская Барковка. Увидев, в каких условиях содержатся животные, зоозащитники ужаснулись.

- Собаки воют и дрожат в железных клетках! – рассказывает Лаурика Нагель. – Местные жители жалуются на шум, написали заявление в полицию. Мы боимся, что животные погибнут – или от голода и холода, или их просто усыпят, чтобы они не тревожили местных жителей.

На фотографиях и видеозаписи видно, что собак держат в тесных металлических клетках, никак не защищенных от холода. Так что опасения зооволонтьеров имеют под собой основания.

Фото: соцсети

Предупредили об ответственности

К решению вопроса подключилась прокуратура. Кинельская межрайонная прокуратура провела поверку по заявлению Лаурики Нагель о противоправных действиях со стороны службы по отлову бродячих животных и по взиманию денег с владельцев питомцев под угрозой их невозврата.

- По результатам рассмотрения ИП Мадьянкину объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства при обращении с животными без владельцев, а также разъяснена уголовная ответственность по статьям 245 (жестокое обращение с животными), 330 (самоуправство), 163 (вымогательство) УК РФ, а также административная ответственность, - говорится в ответе прокуратуры.

Кроме того, силовики проверили, как бизнесмен исполнял муниципальный контракт с кинельской администрацией. Выяснилось, что по данным городских властей с начала апреля в Кинеле было отловлено 349 животных, стерилизация проведена 313-у, эвтаназия 64-м, 241 животное вернулось к прежнему месту обитания. Даже при беглом взгляде на цифры возникают резонные вопросы – они не совпадают даже между собой, а волонтеры недоумевают – где же те животные, которые вернулись в прежние места обитания? Но у заказчика претензий к исполнителю не возникло.

- В настоящее время контракт расторгнут и далее не продлевался, - сообщает прокуратура.

В ближайшее время зоозащитники и хозяева собак собираются выехать к приюту, чтобы потребовать возврата своих питомцев.

- Прошу общественность и зоозащитников собраться и потребовать от предпринимателя вернуть собак владельцам и заинтересованным лицам, пока они живы! – призывает Лаурика Нагель.

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